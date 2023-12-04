Каррагер о Рэшфорде: «Он напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нем сказать. Когда ты местный игрок, твоя работа – подтягивать других, быть лидером»
Джейми Каррагер раскритиковал отношение Маркуса Рэшфорда к игре «Манчестер Юнайтед».
В 14-м туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение от «Ньюкасла» – 0:1. Команда Эрика тен Хага занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
«Похоже, у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы. Я на самом деле не могу поверить, где «Ман Юнайтед» находится в таблице.
Игра Рэшфорда [против «Ньюкасла»] была неприемлемой по нескольким причинам. Этот парень не играл в середине недели в Лиге чемпионов. Я тоже был местным игроком, а это нелегко, особенно когда дела у команды идут неважно. Для Рэшфорда, меня и Джеррарда в «Ливерпуле» работа заключалась в том, чтобы исправить это и подтянуть за собой других.
Наблюдая за Рэшфордом, я понимаю, что он напоминает мне Марсьяля, и это худшее, что можно о нем сказать. Иностранный игрок приходит в команду, и ему все равно. Рэшфорд сейчас напоминает Марсьяля [в этом плане].
Когда ты местный игрок, твоя работа – подтягивать других. Ты не перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, поскольку, вероятно, являешься одним из них.
Если говорить об отличных игрока в этой лиге, то Сон [в матче с «Манчестер Сити»] не прекращал бегать. Он забил свой гол и был вовлечен в игру, Сон не останавливался. Он был лидером.
От Рэшфорда требуется лидерство. Игроки должны равняться на него, видя в нем качества «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 13 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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в технике марсиал в разы сильнее
права ущемленных и униженных восстанавливает,
почётный сэр-лорд в пятом поколение
что вам ещё нужно от этого почтенного господина?
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