Каррагер о Рэшфорде: «Он напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нем сказать. Когда ты местный игрок, твоя работа – подтягивать других, быть лидером»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Стивен Джеррард премьер-лига Англия Сон Хын Мин Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал отношение Маркуса Рэшфорда к игре «Манчестер Юнайтед».

В 14-м туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение от «Ньюкасла» – 0:1. Команда Эрика тен Хага занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. 

«Похоже, у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы. Я на самом деле не могу поверить, где «Ман Юнайтед» находится в таблице. 

Игра Рэшфорда [против «Ньюкасла»] была неприемлемой по нескольким причинам. Этот парень не играл в середине недели в Лиге чемпионов. Я тоже был местным игроком, а это нелегко, особенно когда дела у команды идут неважно. Для Рэшфорда, меня и Джеррарда в «Ливерпуле» работа заключалась в том, чтобы исправить это и подтянуть за собой других.

Наблюдая за Рэшфордом, я понимаю, что он напоминает мне Марсьяля, и это худшее, что можно о нем сказать. Иностранный игрок приходит в команду, и ему все равно. Рэшфорд сейчас напоминает Марсьяля [в этом плане].

Когда ты местный игрок, твоя работа – подтягивать других. Ты не перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, поскольку, вероятно, являешься одним из них.

Если говорить об отличных игрока в этой лиге, то Сон [в матче с «Манчестер Сити»] не прекращал бегать. Он забил свой гол и был вовлечен в игру, Сон не останавливался. Он был лидером. 

От Рэшфорда требуется лидерство. Игроки должны равняться на него, видя в нем качества «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports. 

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 13 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев
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он напоминает мне решфорда!!!!!!
в технике марсиал в разы сильнее
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Рэшфорд это же тот кто по мнению Хаага играет лучше Роналду
+8
-3
+5
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Роналду после того как пришёл в МЮ он думал куда я попал с этими депутатами и холодильники
+4
-1
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кэш с нового контракта есть,
права ущемленных и униженных восстанавливает,
почётный сэр-лорд в пятом поколение
что вам ещё нужно от этого почтенного господина?
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Нормальная прожарка.
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рашфорд самый непонятный игрок за последнее время, то абсолютный бист, то гол не может забить за пол сезона и ладно бы он был замешан в нарушении режима или скверном характере, но нет, просто необъяснимые спады и взлёты.
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Тот момент ,когда согласен с Каррагером))
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обидное сравнение для кислого. Марсиаль уступает трэшу только в скорости, силе удара и зарплате
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Ответ Leon Petov
Лучший сезон Рэшфорда в МЮ - 17 голов Роналду в 37 лет - 18 голов
МЮ с Роналду - 6 место
МЮ с Рэшфордом - 3 место и кубок лиги
+2
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Ответ Всеволод Бобров
а щас что у него случилось? или в целом за лето? почему такой резкий спад.
Он сосредоточился на пол сезона, чтобы продлить контракт с приьавкой к зарплате. А теперь опять вернулся к прежнему ритму. Нуже привыкнуть уже, что это не тот игрок, который будет постоянно "рвать и метать" чтобы чего-то добиться. Инертный: что-то получится - хорошо, если не получится - ничего страшного.
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Ответ Django Liberated
контракт подписал, вот что случилось
прям как российский паспортист, от контракта до контракта играет)
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Ответ Всеволод Бобров
а щас что у него случилось? или в целом за лето? почему такой резкий спад.
Щас контракт новый получил с хорошим кэшем)) + опять там чето он с бабой какой то прошлой мутки мутит, не до футбола видимо. Ну это прям видно что ему насрать, он недорабатывает, прет на 2-3 защитников в надежде что дрибилинг прокатит, не пытается сыграть изобретательно. Короче ему нужен свой САФ, который например в похожей ситуации с Фердинандом грил что дружище либо футбол либо твои светские вечера и т.д., он тоже грешил какими то нефутбольными вечеринками, встречами с P.Diddy и т.д. И у Рио встали мозги на место, он сам об этом рассказывал. А Рэш Депутатович видимо не понимает, что всего успехи только из-за того, что он знаменитый футболист, а не знаменитый соцдеятель, никому бы до его инициатив дела бы не было если бы он не прославился в футболе.
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Ответ Всеволод Бобров
а щас что у него случилось? или в целом за лето? почему такой резкий спад.
контракт подписал, вот что случилось
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Ответ Алекс Мелкумян
Он просто инертный по характеру и не концентрируется на футболе, то истории с женщинами и расставаниями, то какие гражданские инициативы и т.д. Когда он про футбол вспоминает то играет нормально, просто он видимо не на первом месте у него.
а щас что у него случилось? или в целом за лето? почему такой резкий спад.
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Ответ Всеволод Бобров
рашфорд самый непонятный игрок за последнее время, то абсолютный бист, то гол не может забить за пол сезона и ладно бы он был замешан в нарушении режима или скверном характере, но нет, просто необъяснимые спады и взлёты.
Он просто инертный по характеру и не концентрируется на футболе, то истории с женщинами и расставаниями, то какие гражданские инициативы и т.д. Когда он про футбол вспоминает то играет нормально, просто он видимо не на первом месте у него.
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Ответ Roni7730
Роналду после того как пришёл в МЮ он думал куда я попал с этими депутатами и холодильники
Мага сейчас в команде лучший из худших
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Ответ Гоблинский
МЮ с Шолой Шоретире - 6 место МЮ без Шолы Шоретире - 3 место и Кубок лиги
Даже не знаю кто это, на предсезонках его даже не видел. Видимо он за 3 матча в футболке МЮ вносил свой негативный вклад в игру команды 💪
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Ответ Leon Petov
Лучший сезон Рэшфорда в МЮ - 17 голов Роналду в 37 лет - 18 голов
очень показательно)
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Ответ Алекс Мелкумян
МЮ с Роналду - 6 место МЮ с Рэшфордом - 3 место и кубок лиги
МЮ с Шолой Шоретире - 6 место
МЮ без Шолы Шоретире - 3 место и Кубок лиги
+2
-2
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Ответ Дима
Рэшфорд это же тот кто по мнению Хаага играет лучше Роналду
Лучший сезон Рэшфорда в МЮ - 17 голов
Роналду в 37 лет - 18 голов
+1
-1
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Рэшфорд плюс-минус на одном уровне с Марсьялем. У Марсьяля получше техника, а Рэшфорд быстрее бегает.
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Странно завышенные ожидания от бревна, проведшего один сильный сезон за карьеру. При том ему 26 и прогресса, очевидно, нет. В 30 вообще перестанет бегать. И я не про МЮ, а про условный Эвертон, куда его отправят встречать пенсию...
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Каррагер - о Марсьяле: "Он напоминает мне Рэшфорда: это худшее, что о нём можно сказать".
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нынешние Сон и Рэш как небо и земля...
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