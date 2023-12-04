Пол Мерсон: «Если «Арсенал» добьется успеха в 5 матчах перед Боксинг дэй, то выиграет АПЛ, думаю»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в этом сезоне.

После 14 проведенных туров АПЛ лондонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 33 очка. 

«Пять игр перед Боксинг дэй, пять важных матчей предстоит каждой команде [борющейся за чемпионство]. 

Если «Арсенал» добьется успеха в них, я думаю, они выиграют лигу», – сказал бывший нападающий «канониров» в эфире Sky Sports.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Максим Столбов
Манчестер Сити: Поддержи мое рождественское пиво.
Лучше орфографию
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В случае Арсенала,учитывая прошлый сезон,разговоры о чемпионстве можно начинать в где-то в 30-ом туре.
А возможно и в 35-ом 😏
Если Сити опять к весне наберёт прошлогоднюю форму,шансов не будет ни у Арсенала,ни у Ливерпуля.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное добавить «я думаю» или «наверное»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как надоели эти разговоры с прошлого года...что бы в АПЛ с таким сити,стать чемпионом, недостаточно быть чемпионом 30-33 туров,вот когда будет 35 тур и минимум 7 очков отрыва,тогда и будем шансы прикидывать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манчестер Сити: Поддержи мое рождественское пиво.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МС в курсе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий