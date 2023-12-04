Пол Мерсон: «Если «Арсенал» добьется успеха в 5 матчах перед Боксинг дэй, то выиграет АПЛ, думаю»
Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в этом сезоне.
После 14 проведенных туров АПЛ лондонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 33 очка.
«Пять игр перед Боксинг дэй, пять важных матчей предстоит каждой команде [борющейся за чемпионство].
Если «Арсенал» добьется успеха в них, я думаю, они выиграют лигу», – сказал бывший нападающий «канониров» в эфире Sky Sports.
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А возможно и в 35-ом 😏
Если Сити опять к весне наберёт прошлогоднюю форму,шансов не будет ни у Арсенала,ни у Ливерпуля.