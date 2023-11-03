Мерсон об «Арсенале»: «Нужно выиграть АПЛ – только так можно войти в историю, это жестокая реальность. Иначе эту команду никто не вспомнит»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Арсеналу» необходима победа в АПЛ, чтобы войти в историю.

«Это нормально, когда у тебя хорошая молодая команда, которая производит впечатление, но нужно что-то выиграть. Если они этого не сделают, эту команду никто не вспомнит. Никто не говорит о командах, которые не выигрывают лиги. Это жестокая реальность.

Мне очень жаль «канониров», потому что им приходится бороться с таким мощным соперником, как «Манчестер Сити».

Но наш «Арсенал» с молодым составом выиграл лигу, когда «Ливерпуль» был на подъеме. Для тех, кто достаточно стар, чтобы помнить: ты выиграл лигу, если финишировал выше «Ливерпуля». То же самое происходит с «Арсеналом» сейчас.

Если посмотреть на знаменитые составы Арсена Венгера, завоевавшие титулы, то «Манчестер Юнайтед» был примерно таким же. Никакие трофеи не достаются даром. Нынешняя команда должна найти выход. Они должны идти дальше и выиграть Премьер-лигу как можно скорее. Только так они войдут в историю», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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2 комментария

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#SharkTeam
Начал давить на своих. Нужно набирать минимум 90.очков и не смотреть на конкурентов
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krw7ccqxhh
Ливерпуль твой задача взять эти 3 очки в следующей игре .
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