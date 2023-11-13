Мерсон о Хавертце: «Не вижу его в полузащите, скорее форвардом или «десяткой». Он особенный игрок, в карьере у всех бывают трудности»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Кай Хавертц Футбол

Пол Мерсон считает, что Микель Артета использует Кая Хавертца в неподходящей роли.

В 12 матчах АПЛ за «Арсенал» Хавертц забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Немецкий вингер не забивал в 9 матчах подряд во всех турнирах.

«Ему немного трудно. Его удар был заблокирован – можно было либо пробить с силой, чтобы мяч срикошетил, или ударить мягко и попасть в ворота.

Мне его жаль, я не вижу его в полузащите – скорее центрфорвардом. В нем 6 футов и 4 дюйма роста – возможно, он мог бы быть «десяткой». Надеюсь, у него все получится, я думаю, он особенный игрок, и он борется изо всех сил. Каждый сталкивается с трудностями в карьере, и у него сейчас именно такой момент – надеюсь, он справится с этим.

Эта команда играет наилучшим образом, отдавая абсолютно все, чтобы заслужить победу. Когда соперник играет лучше, остается лишь поздравить их.

Думаю, что в последних трех матчах мы были лучше соперника, и мы заслуживаем быть в том положении, в котором находимся, в действительно сильной позиции перед паузой на сборные – это придает нам некоторый импульс.

На данный момент у нас недоступны восемь игроков, а это много. В предстоит сыграть 11 матчей, так что лучше вернуть всех как можно быстрее», – сказал экс-игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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2 комментария

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цирюля
Он по мячу попасть не может, какой форфард?!..
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kbakha
За что не люблю современный футбол. Все высокие, все много бегают, много тактики, а красоты мало
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