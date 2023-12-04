Рой Кин: «Я начинаю сомневаться, что «Сити» выиграет АПЛ. Присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю»

Рой Кин допустил, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом в этом сезоне.

В 14-м туре «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» – 3:3. Команда Пепа Гвардиолы занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

«Я, конечно, не стал бы ставить против « », но я начинаю сомневаться в том, что «Сити» выиграет этот титул.

Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.

Но, конечно, я присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю» [как претендентам на чемпионство], особенно к « » с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!