Рой Кин: «Я начинаю сомневаться, что «Сити» выиграет АПЛ. Присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю»
Рой Кин допустил, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом в этом сезоне.
В 14-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» – 3:3. Команда Пепа Гвардиолы занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
«Я, конечно, не стал бы ставить против «Ман Сити», но я начинаю сомневаться в том, что «Сити» выиграет этот титул.
Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.
Но, конечно, я присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю» [как претендентам на чемпионство], особенно к «Арсеналу» с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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