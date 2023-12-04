Рой Кин: «Я начинаю сомневаться, что «Сити» выиграет АПЛ. Присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю»

Теги Ливерпуль Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин допустил, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом в этом сезоне.

В 14-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» – 3:3. Команда Пепа Гвардиолы занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

«Я, конечно, не стал бы ставить против «Ман Сити», но я начинаю сомневаться в том, что «Сити» выиграет этот титул.

Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают. 

Но, конечно, я присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю» [как претендентам на чемпионство], особенно к «Арсеналу» с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports. 

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12 комментариев
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Рой, шнурки пока не завязывай.
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Напомните, к прошлому НГ сколько был отрыв Арсенала от Сити? И чем все закончилось?
Тем более, что в январе/феврале Сити получит мощное усиление - вернется Де Брюйне
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Отличный юморист Рой - глубина состава Арсенала это Нкетиа, Хавертц и Эль-Ненни. Чуть что кто выпадет из основы, как в прошлом сезоне Салиба - и станет сразу вдвойне сложнее, хотя и сейчас не все гладко
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«Думаю, к 38 туру определюсь»
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А в прошлом сезоне когда Сити отставал на 7 очков если не ошибаюсь, он случаем все свое имущество не ставил на Арсенал?
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Ответ Sergey Rubtsov
Отличный юморист Рой - глубина состава Арсенала это Нкетиа, Хавертц и Эль-Ненни. Чуть что кто выпадет из основы, как в прошлом сезоне Салиба - и станет сразу вдвойне сложнее, хотя и сейчас не все гладко
Парти Жоржинио Кивиор Рамсдейл Томияси Тимбер Хаверц Виейра Смит Роу Троссард Нелсон Нкетия
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Арсеналу бы всей командой в церковь что-ли сходить, в этом сезоне опять на финише проиграют борьбу, выиграет Мансити или Ливерпуль, да даже у Ньюкасла шансы есть, учитывая фартовость канониров на финишной прямой.
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хочется надеяться, что гонка будет интересной)
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Как же замучили эти переводы из переводчика...
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Конечно, ведь у нашего сити воруют победы одну за одной, с Челси всего 1 пенальти дали, с Ливерпулем и Шпорами вообще 0, такой беспредел.
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Гениально. Присматриваюсь к 1 и 2 команде текущего чемпионата.
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Ответ Roman
Напомните, к прошлому НГ сколько был отрыв Арсенала от Сити? И чем все закончилось? Тем более, что в январе/феврале Сити получит мощное усиление - вернется Де Брюйне
если бы Салиба не получил травму Арсенал спокойно довёл бы сезон до титула.
если бы хотя бы томиясу не был травмирован его можно было использовать на фланге а Бена Вайта на центр,но пришлось играть с холдингом который даже уровень чемпионшипа не тянет.
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