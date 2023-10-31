Андрей Аршавин: «Хочу, чтобы Пиняев перешел в «Зенит». Говорил Медведеву, что он мне нравится»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Медведев Р-Спорт Сергей Пиняев Футбол

Андрей Аршавин хочет видеть вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зените».

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать.

Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером – я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

В этом сезоне Мир РПЛ 18-летний полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Его статистика – здесь.

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9 комментариев

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Groznyi2024
А мне больше нравится игра Файзуллаева
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Дмитрий9779
Не нужен он Зениту,не вздумайте его взять.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Лжетрофеич
ага, щазз
Вето наложишь?
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Антон Путятин
Пиняев забил дурака из вне игры... сто раз так ударит, больше не попадет.
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Роман Олегов
Тоже нравится Пиняев и тоже хотел бы его видеть в Зените. Но у нас есть Мостовой, есть Мантуан, сейчас Педро подъедет на эту же позицию. Вот была б у него левая нога рабочая, давно бы уже со стрелкой на груди гонял))
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тот самый Кадрус
Ответ Антон Путятин
Пиняев забил дурака из вне игры... сто раз так ударит, больше не попадет.
Про какой гол Пиняева говорите?
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