Андрей Аршавин: «Хочу, чтобы Пиняев перешел в «Зенит». Говорил Медведеву, что он мне нравится»

Андрей Аршавин хочет видеть вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зените».

«Мне кажется, трансферы у « » в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать.

Что касается , то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером – я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

В этом сезоне Мир 18-летний полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Его статистика – здесь.

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