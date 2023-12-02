Хави: «В «Атлетико» пытаются уколоть Феликса, но я в восторге от него. Он работает на команду и забивает важные голы»
Хави вступился за Жоау Феликса, раскритикованного игроками и тренером «Атлетико».
Полузащитник арендован «Барселоной» у мадридцев до конца сезона. Диего Симеоне и Антуан Гризманн ранее говорили, что португалец не понял, как играть в их команде.
«Конечно, это попытка его уколоть, но мы им очень довольны. Я не был в «Атлетико» и не могу говорить о том, что меня не касается, но мы видим, что Феликс счастлив, усердно работает, шутит, его любят в раздевалке. Он работает на команду, делает то, что от него требуется, забивает важные голы. Жалоб не имею.
Игра против «Атлетико» должна дополнительно мотивировать его. Так было в матче с «Порту» – он ведь из «Бенфики. Вижу, что он воодушевлен, доволен. Он показывает стабильную игру. Я в восторге от его выступлений и того, как он вписался в команду», – сказал Хави.
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Прекрасно вписался