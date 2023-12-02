Хави: «В «Атлетико» пытаются уколоть Феликса, но я в восторге от него. Он работает на команду и забивает важные голы»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Хави вступился за Жоау Феликса, раскритикованного игроками и тренером «Атлетико».

Полузащитник арендован «Барселоной» у мадридцев до конца сезона. Диего Симеоне и Антуан Гризманн ранее говорили, что португалец не понял, как играть в их команде.

«Конечно, это попытка его уколоть, но мы им очень довольны. Я не был в «Атлетико» и не могу говорить о том, что меня не касается, но мы видим, что Феликс счастлив, усердно работает, шутит, его любят в раздевалке. Он работает на команду, делает то, что от него требуется, забивает важные голы. Жалоб не имею.

Игра против «Атлетико» должна дополнительно мотивировать его. Так было в матче с «Порту» – он ведь из «Бенфики. Вижу, что он воодушевлен, доволен. Он показывает стабильную игру. Я в восторге от его выступлений и того, как он вписался в команду», – сказал Хави.

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7 комментариев
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ну то есть когда Жоао говорит абсолютно неуважительные вещи про Атлетико это норм, а когда они сказали "он не понял" сразу не норм?)
+13
-6
+7
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1 гол в Лалиге
Прекрасно вписался
+10
-5
+5
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роман, ограничил комментарии . классика. куриный жених ))))
+3
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+3
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загугли , " что было раньше " )))))
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Я не сказал бы, что восторге от Феликса. Более того, совсем не доволен. Такая не рыба, не мясо. Может конечно забить, но пока забьёт проходят несколько матчи, в которых он много мажет и ничего существенного не делает. Я лично его не покупал бы. А вот Кансело, ДА. Наверное Чави нахваливает своего игрока и это правильно, но это же не значит, что за него нужно заплатить 40млн. А боссы Барсы по моему так и собираются поступить…. Не стоит Феликс этих денег… даже 25-ти миллионов не стоит…
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