Абаскаля за толчок Бериши могут отстранить на срок до 6 матчей, сообщил экс-судья Федотов: «Это прямое физическое воздействие на соперника»

Игорь Федотов рассказал, чем может обернуться удаление Гильермо Абаскаля.

Главный тренер « » повалил на землю полузащитника « » , праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья Евгений Кукуляк показал испанцу красную карточку.

«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника.

То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – отметил бывший судья.

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