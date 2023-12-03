Абаскаля за толчок Бериши могут отстранить на срок до 6 матчей, сообщил экс-судья Федотов: «Это прямое физическое воздействие на соперника»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Игорь Федотов Бернард Бериша Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Федотов рассказал, чем может обернуться удаление Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» повалил на землю полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу, праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья Евгений Кукуляк показал испанцу красную карточку.

«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника.

То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – отметил бывший судья.

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45 комментариев
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Ну а Бериша за жесткую провокацию может получить Тойоту Камри от дона
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Где полный повтор?

При повторе гола видно, что албанец начинает бежать прямо на Абаскаля со всех ног. Что было потом - узнаем, когда к вечеру нарисуют монтажеры.
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Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
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Ответ bevooch
Где полный повтор? При повторе гола видно, что албанец начинает бежать прямо на Абаскаля со всех ног. Что было потом - узнаем, когда к вечеру нарисуют монтажеры.
И зачем было вознаграждать провокатора? Просто напомнил бы словами на каком месте Терек оседает и всё, Бериша бы в аут улетел, а так бегает довольный)
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Ответ Vićtor Diaź
Ну а Бериша за жесткую провокацию может получить Тойоту Камри от дона
муж,герой россии,убивший русского в 16 лет,наградит как надо
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По совести там две красные нужно было давать. Одно дело праздновать перед скамейкой (мерзко, но ЖК максимум, да и то не всегда), другое - прыгать двумя ногами вперед в подкат. Неадекват, конечно.
+8
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Ответ евГений
Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
Правилами это не запрещено
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Ответ bevooch
Где полный повтор? При повторе гола видно, что албанец начинает бежать прямо на Абаскаля со всех ног. Что было потом - узнаем, когда к вечеру нарисуют монтажеры.
появился видос у Шнякина, просто жесть, там Беришу надо удалять и на матчей 5 дисквалификацировать
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тренировать надо, а не соперников толкать. против мертвого чая ничего создать команда не может
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Ответ евГений
Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
Ну он никого не тронул в отличии от рыжего
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Абаскаль выедет из Грозного только после покаянного видео
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Изначально неплохой сезон мог бы быть! Вот если сейчас уволить не только Абаскаля с Эшуортом, но и часть руководства Лукойла ( просто показать, что мгновенная карма существует), то дело сдвинулось бы с мертвой точки!
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Ответ евГений
Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
черт его знает, какие глаза и какое образование надо иметь, что бы прочитав "То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – отметил бывший судья." - задаться вопросом "а Берише претензий нет?"...
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если получит по полной... Спартаку проще его уволить
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Ответ bevooch
Где полный повтор? При повторе гола видно, что албанец начинает бежать прямо на Абаскаля со всех ног. Что было потом - узнаем, когда к вечеру нарисуют монтажеры.
https://t.me/matchpremier/16055
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да,лучше бы его домой навсегда отправили
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На всякий случай, скамейка извинилась
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Абаскаль,похоже пора учить русский для извинений.
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Ответ Nick Crosier
Абаскаль,похоже пора учить русский для извинений.
хватит и 10 чеченских слов в испанский вставить
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Господа из Питера будут кричать абаскаль гений, пока в первой не окажемся, слава Лукойл у и придуркам которые мучают Спартак, до которого им по фигу...,...........
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Ответ евГений
Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
Претензий нет, дон, есть пара орденов и уважение дон
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Ответ евГений
Претензий Берише, подбегающему к скамейке Спартака, я так понимаю, нет.
Ну так не ведись на провокации, какие проблемы. Получил бы желтую недалекий провокатор и всё)
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Ответ FNT
По совести там две красные нужно было давать. Одно дело праздновать перед скамейкой (мерзко, но ЖК максимум, да и то не всегда), другое - прыгать двумя ногами вперед в подкат. Неадекват, конечно.
бериша жена кадырова
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Ответ Тайосич
А Беришу, прыгнувшего на Абаскаля двумя ногами, на сколько отстранят?
подгонят мерс от Кадырова.
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При всей своей неприязни тк Спартаку, тут Бериша проявил себя, как чудак, и я на стороне тренера
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Ответ .ru
если получит по полной... Спартаку проще его уволить
А зачем? Это будет глупое решение, которое ничего не принесет.
Не получится взять в тренеры Гарри Поттера с волшебной палочкой.

Пы.Сы. Черчесова с палочкой и приглашением в душ не предлагать. Только в страшном сне.
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Ответ mad butcher
А зачем? Это будет глупое решение, которое ничего не принесет. Не получится взять в тренеры Гарри Поттера с волшебной палочкой. Пы.Сы. Черчесова с палочкой и приглашением в душ не предлагать. Только в страшном сне.
зачем палочка...
вот посмотри на того же Ромащенко, шаг за шагом, на наших глазах потихонечку превращается в крепкого профессионала, да и как мотиватор вполне себе... плюс, он бывший ваш
а Абаскаль, это вершки и показуха... просто человек он такой, поверхностный
думаю вы и сами это чувствуете...
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Ответ Красная стрела
Конечно несдержанность Абаскаля поражает. Не дворовый же футбол. Давайте каждый так будет, если ему что - то не нравится. Борзеет коллега, плеснул кофе на лицо, толкают в автобусе, сразу пропишем леща...
Он явно на взводе. Маленький ребенок, может времени на семью не хватает. В команде не все гладко. Критика кругом. Все влияет.
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Ответ Александр Суряев
https://t.me/matchpremier/16055
тут только толчок. начала эпизода нет
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Ответ Vićtor Diaź
Ну а Бериша за жесткую провокацию может получить Тойоту Камри от дона
Плюс извинения от Абаскаля на камеру под чутким руководством сынули. Дон.
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Надеюсь он уже дома будет отбывать этот срок)) виноград пусть растит, это похоже скорее его дело, а не футбол
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Конечно несдержанность Абаскаля поражает. Не дворовый же футбол. Давайте каждый так будет, если ему что - то не нравится. Борзеет коллега, плеснул кофе на лицо, толкают в автобусе, сразу пропишем леща...
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Гильермо похоже наелся.
Нервы не к черту. Так нельзя.
Это во вред команде.
По хорошему он должен извиниться перед командой и себя оштрафовать.

Игра дается трудно. Но надо доиграть чемпионат. И не дергать сейчас команду. После окончания сезона возможно есть смысл с Абаскалем расстаться.
К сожалению прогресса в игре команды нет. Если ловят волну, могут сыграть очень качественно. Если нет - все, пиши пропало. Как в последнем матче в Оренбурге.

Надо стабилизировать игру. Абаскаль пытается это сделать. Но постоянно что-то мешает.
Сегодня Максимус выбыл.
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Гильермо провоцирует своё увольнение. Наелся в "народной" команде
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А Беришу, прыгнувшего на Абаскаля двумя ногами, на сколько отстранят?
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Только Абаскаль все правильно сделал. Не за что отстранять. Берише даже желтой не было…
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