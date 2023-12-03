Абаскаля за толчок Бериши могут отстранить на срок до 6 матчей, сообщил экс-судья Федотов: «Это прямое физическое воздействие на соперника»
Игорь Федотов рассказал, чем может обернуться удаление Гильермо Абаскаля.
Главный тренер «Спартака» повалил на землю полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу, праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья Евгений Кукуляк показал испанцу красную карточку.
«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника.
То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – отметил бывший судья.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
При повторе гола видно, что албанец начинает бежать прямо на Абаскаля со всех ног. Что было потом - узнаем, когда к вечеру нарисуют монтажеры.
Не получится взять в тренеры Гарри Поттера с волшебной палочкой.
Пы.Сы. Черчесова с палочкой и приглашением в душ не предлагать. Только в страшном сне.
вот посмотри на того же Ромащенко, шаг за шагом, на наших глазах потихонечку превращается в крепкого профессионала, да и как мотиватор вполне себе... плюс, он бывший ваш
а Абаскаль, это вершки и показуха... просто человек он такой, поверхностный
думаю вы и сами это чувствуете...
Нервы не к черту. Так нельзя.
Это во вред команде.
По хорошему он должен извиниться перед командой и себя оштрафовать.
Игра дается трудно. Но надо доиграть чемпионат. И не дергать сейчас команду. После окончания сезона возможно есть смысл с Абаскалем расстаться.
К сожалению прогресса в игре команды нет. Если ловят волну, могут сыграть очень качественно. Если нет - все, пиши пропало. Как в последнем матче в Оренбурге.
Надо стабилизировать игру. Абаскаль пытается это сделать. Но постоянно что-то мешает.
Сегодня Максимус выбыл.