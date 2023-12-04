Еще две женщины обвинили игрока АПЛ в сексуальном насилии. Его уже обвиняли в трех подобных случаях

Теги премьер-лига Англия происшествия ЧМ-2022 контент Футбол

Две женщины обвинили неназванного игрока АПЛ в сексуальном насилии.

Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го. Имя футболиста не разглашается «по юридическим причинам», но отмечается, что этот игрок представлял сборную своей страны на ЧМ-2022. Он продолжает выступать как за клуб, так и за сборную.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на BBC, еще две женщины обвинили футболиста в насильственных действиях сексуального характера. При этом утверждается, что игрок совершал эти действия уже после освобождения под залог в июле прошлого года.

Одна предполагаемая жертва заявила, что футболист удерживал ее за руки и продолжил заниматься с ней сексом после того, как она попыталась оттолкнуть его, потому что ей было больно. При этом женщина уверена, что изнасилование можно было бы предотвратить в случае отстранения футболиста от команды сразу же после начала расследования.

«Это дало сигнал: «Мы не верим им [жертвам] и поддерживаем его. То, что случилось со мной, можно было предотвратить», – сказала она.

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25 комментариев
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ещё фееричнее звучало бы, что он продолжил заниматься сексом, когда она передумала в процессе.
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Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Тема становится популярной. Может и мне кого-то обвинить?
Кассиршу из Пятёрочки?
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сезон охоты на любвеобильных футболёров открыт
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Тема становится популярной. Может и мне кого-то обвинить?
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«— Почему женщинам аферы удаются лучше?
— Симулировать — наш конек!»
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Ответ fisher40
ещё фееричнее звучало бы, что он продолжил заниматься сексом, когда она передумала в процессе.
да вроде примерно так и звучит)
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Как я это люблю... 3 года молчали, и тут вдруг вспомнили. А чего сразу в полицию не пошли?
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Ответ fisher40
ещё фееричнее звучало бы, что он продолжил заниматься сексом, когда она передумала в процессе.
До решения VAR...
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Пусть начинают дело, но сразу с условием, что если докажут невиновность/клевету, то к этим будут санкции

А то случай с Менди вообще дикий по итогу, 2 года без футбола, без з/п... и ничего этим лгуньям

P. S. Если насилие было - то заслуживает максимального наказания. Я в комменте именно о клевете
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Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Тема становится популярной. Может и мне кого-то обвинить?
С тебя столько не поиметь)
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Наконец-то спортивные новости подъехали на ночь глядя.
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Скорей всего это Грилиш
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Ответ 44ndfwwgbr
Футболерам надо перед сексом брать у тёлок расписку, что всё по взаимному согласию и претензий не будет. ):
Тут бы не помогло, она же уже во время процесса решила передумать.
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Ответ dodovtimurr
Интересно, кто же этот " счастливчик" 🤔
Томас Парти, это давно не секрет
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Ответ Мукунку хороший
Кассиршу из Пятёрочки?
Слишком откровенно смачивала слюной палец перед открытием пакета😏
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Походу Томас Парти поедет ни к арабам, и не в Ювентус - а прямиком на кичу. Выезд из Англии ему сейчас запрещен, и эти сроки точно продлят до конца расследования
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я бы предложил в случае если это будет недоказанно,предъявлять обвинение самим бабам за клевету и сроки им давать за это. думаю потом желающих меньше станет
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они этим к себе внимание привлекают я понять не могу 🤣🤣🤣
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Футболерам надо перед сексом брать у тёлок расписку, что всё по взаимному согласию и претензий не будет. ):
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Рэщфорд?
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Интересно, кто же этот " счастливчик" 🤔
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Теперь я понимаю почему в европке одни геи.
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😁
👏
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Пора ВАР вводить и в личной жизни футболистов
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а кого освобождали под залог, интересно
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