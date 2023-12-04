Еще две женщины обвинили игрока АПЛ в сексуальном насилии. Его уже обвиняли в трех подобных случаях

Две женщины обвинили неназванного игрока АПЛ в сексуальном насилии.

Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го. Имя футболиста не разглашается «по юридическим причинам», но отмечается, что этот игрок представлял сборную своей страны на ЧМ-2022. Он продолжает выступать как за клуб, так и за сборную.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на BBC, еще две женщины обвинили футболиста в насильственных действиях сексуального характера. При этом утверждается, что игрок совершал эти действия уже после освобождения под залог в июле прошлого года.

Одна предполагаемая жертва заявила, что футболист удерживал ее за руки и продолжил заниматься с ней сексом после того, как она попыталась оттолкнуть его, потому что ей было больно. При этом женщина уверена, что изнасилование можно было бы предотвратить в случае отстранения футболиста от команды сразу же после начала расследования.

«Это дало сигнал: «Мы не верим им [жертвам] и поддерживаем его. То, что случилось со мной, можно было предотвратить», – сказала она.

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