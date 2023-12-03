Тренер «Локо» о 3:1 с «Зенитом»: «Результат закономерен, все установки выполнены. Выигрывает тот, кто любит рискнуть»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Максим Глушенков Александр Сильянов Марио Митай Артем Карпукас Футбол

Старший тренер «Локомотива» объяснил, как удалось обыграть «Зенит» (3:1).

– Погода минимально внесла коррективы. Мы максимально были нацелены на победу. Все установки главного тренера были выполнены, все свои лучшие качества постарались использовать. Думаю, что результат матча закономерен.

– Какие установки дал главный тренер?

– Есть свои принципы игры, чтобы одержать победы вне зависимости от статуса матча. [Действовать] максимально дисциплинированно, активно, отталкиваться от своей игры.

– Первый гол после подачи Глушенкова – случайность?

– Выигрывает тот, кто любит рискнуть. Думаю, что это выбор игрока в конкретной ситуации, когда определил, где располагаются соперники. Были заготовки, они сегодня сработали.

– Что с Карпукасом?

– Будем надеяться, что все обойдется. Врачи им занимаются, нужно дождаться обследования, доктор скажет окончательный диагноз.

– Раскройте секрет успеха, обыграть «Зенит» два раза в сезоне дорогого стоит.

– Секрет прост: в коллективе, который есть. Руководство, футболисты, команда объединены одной целью, приходит результат.

– Почему решили Тикнизяну дать половину бровки, оставив Сильянова сзади?

– Был план на игру. У Тикнизяна были свои обязанности. Он должен был страховать Сильянова. Мы понимали, что Наир справится.

– Что с травмированным Карпукасом?

– Не хотим говорить, будет обследование. Доктор вынесет диагноз.

– Митай сыграл хорошо. Была особая задача на «Зенит»?

– Он универсальный игрок, выглядит неплохо. Не ставим задачи сверх его способностей. Это его уровень, может играть и сильней.

– За счет чего смогли выйти из‑под прессинга «Зенита»?

– Со всеми пытаемся играть высоко. От своих принципов не отказываемся, пытались их встречать высоко, – сказал Олег Левин.

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16 комментариев
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А имя и фамилия у старшего тренера есть?
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С победой, паровозы ! 🚂
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Видимо больше всех любит рисковать Миша Мешок. ЧТо не момент,то пускает,еще и вс вои закидывает.
+7
-1
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Ответ kb_48
А имя и фамилия у старшего тренера есть?
Вроде бы, Олег Левин, как следует из последних двух слов в этой новости. Но я не до конца уверен.
+4
0
+4
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Ответ Roman
В следующем матче в центре будет Митай-Баринов. Интересно, что получится
Митай в центре - доминирующий игрок. Конечно лучше бы в паре с Карпукасом, но и с Бариновым должно быть норм
+4
0
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Локо навсегда 🤟🤟🤟
+3
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Ответ s_kapa
Митай в центре - доминирующий игрок. Конечно лучше бы в паре с Карпукасом, но и с Бариновым должно быть норм
Митай отыграл великолепно! смотрится сейчас сильнее Баринова, особенно при игре под давлением. По мне так ключевой игрок сегодня.
+3
0
+3
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В следующем матче в центре будет Митай-Баринов. Интересно, что получится
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Ответ kenny_182
Вроде бы, Олег Левин, как следует из последних двух слов в этой новости. Но я не до конца уверен.
Добавили.
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Рискнул Зенит, поставив Кержакова, и прогадал
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Команда выигрывает - тренер выглядит орлом, когда проигрывает - все блинство
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Ответ kb_48
А имя и фамилия у старшего тренера есть?
Лёвин Олег Анатольевич
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Ответ Локуся
Как можно было Пиняева из маленького Месси превратить в косого и грубого дурачка, лучше расскажите
Хотели Месси, получилось как всегда
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