Тренер «Локо» о 3:1 с «Зенитом»: «Результат закономерен, все установки выполнены. Выигрывает тот, кто любит рискнуть»
Старший тренер «Локомотива» объяснил, как удалось обыграть «Зенит» (3:1).
– Погода минимально внесла коррективы. Мы максимально были нацелены на победу. Все установки главного тренера были выполнены, все свои лучшие качества постарались использовать. Думаю, что результат матча закономерен.
– Какие установки дал главный тренер?
– Есть свои принципы игры, чтобы одержать победы вне зависимости от статуса матча. [Действовать] максимально дисциплинированно, активно, отталкиваться от своей игры.
– Первый гол после подачи Глушенкова – случайность?
– Выигрывает тот, кто любит рискнуть. Думаю, что это выбор игрока в конкретной ситуации, когда определил, где располагаются соперники. Были заготовки, они сегодня сработали.
– Что с Карпукасом?
– Будем надеяться, что все обойдется. Врачи им занимаются, нужно дождаться обследования, доктор скажет окончательный диагноз.
– Раскройте секрет успеха, обыграть «Зенит» два раза в сезоне дорогого стоит.
– Секрет прост: в коллективе, который есть. Руководство, футболисты, команда объединены одной целью, приходит результат.
– Почему решили Тикнизяну дать половину бровки, оставив Сильянова сзади?
– Был план на игру. У Тикнизяна были свои обязанности. Он должен был страховать Сильянова. Мы понимали, что Наир справится.
– Что с травмированным Карпукасом?
– Не хотим говорить, будет обследование. Доктор вынесет диагноз.
– Митай сыграл хорошо. Была особая задача на «Зенит»?
– Он универсальный игрок, выглядит неплохо. Не ставим задачи сверх его способностей. Это его уровень, может играть и сильней.
– За счет чего смогли выйти из‑под прессинга «Зенита»?
– Со всеми пытаемся играть высоко. От своих принципов не отказываемся, пытались их встречать высоко, – сказал Олег Левин.
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