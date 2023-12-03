Тренер «Локо» о 3:1 с «Зенитом»: «Результат закономерен, все установки выполнены. Выигрывает тот, кто любит рискнуть»

Старший тренер «Локомотива» объяснил, как удалось обыграть «Зенит» (3:1).

– Погода минимально внесла коррективы. Мы максимально были нацелены на победу. Все установки главного тренера были выполнены, все свои лучшие качества постарались использовать. Думаю, что результат матча закономерен.

– Какие установки дал главный тренер?

– Есть свои принципы игры, чтобы одержать победы вне зависимости от статуса матча. [Действовать] максимально дисциплинированно, активно, отталкиваться от своей игры.

– Первый гол после подачи – случайность?

– Выигрывает тот, кто любит рискнуть. Думаю, что это выбор игрока в конкретной ситуации, когда определил, где располагаются соперники. Были заготовки, они сегодня сработали.

– Что с Карпукасом?

– Будем надеяться, что все обойдется. Врачи им занимаются, нужно дождаться обследования, доктор скажет окончательный диагноз.

– Раскройте секрет успеха, обыграть « » два раза в сезоне дорогого стоит.

– Секрет прост: в коллективе, который есть. Руководство, футболисты, команда объединены одной целью, приходит результат.

– Почему решили Тикнизяну дать половину бровки, оставив Сильянова сзади?

– Был план на игру. У Тикнизяна были свои обязанности. Он должен был страховать . Мы понимали, что справится.

– Что с травмированным ?

– Не хотим говорить, будет обследование. Доктор вынесет диагноз.

– Митай сыграл хорошо. Была особая задача на «Зенит»?

– Он универсальный игрок, выглядит неплохо. Не ставим задачи сверх его способностей. Это его уровень, может играть и сильней.

– За счет чего смогли выйти из‑под прессинга «Зенита»?

– Со всеми пытаемся играть высоко. От своих принципов не отказываемся, пытались их встречать высоко, – сказал Олег Левин.

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