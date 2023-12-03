Тикнизян о 3:1 с «Зенитом»: «Локо» досконально разобрал соперника и не дал ничего создать. Рады 2-й раз обыграть сильнейшую команду чемпионата»
Наир Тикнизян считает закономерной победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:1).
«Эмоциональная игра, интересная, несмотря на погоду. Живая игра.
Рады второй раз одержать победу над самой сильной командой чемпионата. Поэтому мы все счастливы.
Когда минус на улице, то это мотивирует бегать еще больше обычного. Но если серьезно, то это никак не влияет.
Сегодня досконально разобрали соперника и не дали ему ничего создать. Поле было в идеальном состоянии», – сказал защитник «Локомотива».
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Предъявлять что остальные не могут построить крышу на стадионе? Зенит в одинаковых условиях был с Локо
Спросите лучше у 14 помощников Семака, посему после перерыва Зенит ничего не создал у ворот Локо
Как в кино сходил .Голы супер ,особенно 3й !Джока бандита прям .И очень понравился Митай ! Очень зрелая игра в опорке .
Спасибо за победу !
А вообще это чисто Семака поражение - первый тайм отлично играли, после его перестановок команда встала
И если для тебя третий мяч случайный, то мои соболезнования
В чем проблема стадиона то?)))) обе команды были в равных условиях
И про чем тут Фк Локомотив? Локомотив что ли календарь составлял что матчи декабря в Москве происходят? К чему претензия то?) Как это к поражению Зенита относится?)
В прошлом сезоне было 7 побед в 8 матчах с московскими командами, плюс 6 очков с Торпедо. В этом 5 матчей и 1 победа, 1 ничья, 3 поражения, плюс ничья дома с Краснодаром. Как-то слабовато для сильнейшей команды