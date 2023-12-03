Тикнизян о 3:1 с «Зенитом»: «Локо» досконально разобрал соперника и не дал ничего создать. Рады 2-й раз обыграть сильнейшую команду чемпионата»

Наир Тикнизян считает закономерной победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:1).

«Эмоциональная игра, интересная, несмотря на погоду. Живая игра.

Рады второй раз одержать победу над самой сильной командой чемпионата. Поэтому мы все счастливы.

Когда минус на улице, то это мотивирует бегать еще больше обычного. Но если серьезно, то это никак не влияет.

Сегодня досконально разобрали соперника и не дали ему ничего создать. Поле было в идеальном состоянии», – сказал защитник « ».

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