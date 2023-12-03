Тикнизян о 3:1 с «Зенитом»: «Локо» досконально разобрал соперника и не дал ничего создать. Рады 2-й раз обыграть сильнейшую команду чемпионата»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян считает закономерной победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:1).

«Эмоциональная игра, интересная, несмотря на погоду. Живая игра.

Рады второй раз одержать победу над самой сильной командой чемпионата. Поэтому мы все счастливы.

Когда минус на улице, то это мотивирует бегать еще больше обычного. Но если серьезно, то это никак не влияет.

Сегодня досконально разобрали соперника и не дали ему ничего создать. Поле было в идеальном состоянии», – сказал защитник «Локомотива».

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24 комментария
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Ответ Vićtor Diaź
Наир, ну какая «сильнейшая»? Сейчас придут фанаты спартака и прочих москоманд и всё тебе объяснят
Я болельщик Спартака, ну глупо же с этим спорить. Зенит выиграл последние 5 чемпионатов, конечно они сильнейшие на данный момент
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Тикнизян шикарно сегодня отработал. Носился все 90 минут и заслужил свой гол
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Ответ Nick Crosier
Cпасибо Кержакову,когда такой вратарь,то и соперникам легче.
Правда Локо после этого еще 2 забил )
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Ответ belikovda.90
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Какие притензии к Локо по календарю и тому что приняли решение играть матч? Вы вообще поехавшие чтоли? )
Предъявлять что остальные не могут построить крышу на стадионе? Зенит в одинаковых условиях был с Локо
Спросите лучше у 14 помощников Семака, посему после перерыва Зенит ничего не создал у ворот Локо
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Как только соперник сильнее Сочи, зенит летит
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Удаалось посмотреть второй тайм .
Как в кино сходил .Голы супер ,особенно 3й !Джока бандита прям .И очень понравился Митай ! Очень зрелая игра в опорке .
Спасибо за победу !
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Ответ Юлия Закаблукова
Как только соперник сильнее Сочи, зенит летит
Тогда бы Зенит не был так высоко.
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Наир, ну какая «сильнейшая»? Сейчас придут фанаты спартака и прочих москоманд и всё тебе объяснят
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Локо сегодня молодцы, но не дали ничего создать это уж слишком)
А вообще это чисто Семака поражение - первый тайм отлично играли, после его перестановок команда встала
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Зенит клиент локо
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Cпасибо Кержакову,когда такой вратарь,то и соперникам легче.
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Сильнейшая из лидирующих команд смогла обыграть только Крылья дома.
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Ответ belikovda.90
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Какие претензии к полю? В первом тайме на нем было немного снега, во втором вообще полностью зелёный. Кстати, когда на нем был снег, Зенит смотрелся получше и даже забил.
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Ответ belikovda.90
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А насчет грязной игры, посмотри как Алип «чисто» играет
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Ответ soldat2212
по-моему просто русские парни по холоду охотнее бегали, чем девки из Васко да гамы
В принципе Рио-де-Жанейро уже ничего не надо и они ждут предложений от саудитов, а тут ещё и снег..
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Ответ belikovda.90
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Ну Зенит и двух дураков не создал )
И если для тебя третий мяч случайный, то мои соболезнования

В чем проблема стадиона то?)))) обе команды были в равных условиях
И про чем тут Фк Локомотив? Локомотив что ли календарь составлял что матчи декабря в Москве происходят? К чему претензия то?) Как это к поражению Зенита относится?)
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Какой Наир деликатный, спасибо ему, конечно, но пора признать, что в этом сезоне Зенит далеко не сильнейшая команда чемпионата. Обыгрывать прямых конкурентов разучились напрочь.
В прошлом сезоне было 7 побед в 8 матчах с московскими командами, плюс 6 очков с Торпедо. В этом 5 матчей и 1 победа, 1 ничья, 3 поражения, плюс ничья дома с Краснодаром. Как-то слабовато для сильнейшей команды
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Хорошо и очень приятно
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Ответ Никита Новосельцев
Какие притензии к Локо по календарю и тому что приняли решение играть матч? Вы вообще поехавшие чтоли? ) Предъявлять что остальные не могут построить крышу на стадионе? Зенит в одинаковых условиях был с Локо Спросите лучше у 14 помощников Семака, посему после перерыва Зенит ничего не создал у ворот Локо
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Ответ Юлия Закаблукова
Зенит клиент локо
И Динамо тоже
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по-моему просто русские парни по холоду охотнее бегали, чем девки из Васко да гамы
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