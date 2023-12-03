«Зенит» пропустил от Тикнизяна после вбрасывания аута. В сентябре защитник «Локо» забил после аналогичной ошибки петербуржцев

«Зенит» вновь пропустил гол от «Локомотива» после ввода мяча из аута.

В 17-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Третий гол железнодорожников на 88-й минуте забил – голевая атака началась после ошибки « » при вводе мяча из аута.

В матче 1-го круга «Локомотив» также одержал победу (2:1). Второй гол москвичи забили в аналогичной ситуации в концовке матча – Максим Глушенков перехватил мяч после вброса Данила Кругового из аута и ассистировал Тикнизяну.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».

«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21

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