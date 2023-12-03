«Зенит» пропустил от Тикнизяна после вбрасывания аута. В сентябре защитник «Локо» забил после аналогичной ошибки петербуржцев
«Зенит» вновь пропустил гол от «Локомотива» после ввода мяча из аута.
В 17-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Третий гол железнодорожников на 88-й минуте забил Наир Тикнизян – голевая атака началась после ошибки «Зенита» при вводе мяча из аута.
В матче 1-го круга «Локомотив» также одержал победу (2:1). Второй гол москвичи забили в аналогичной ситуации в концовке матча – Максим Глушенков перехватил мяч после вброса Данила Кругового из аута и ассистировал Тикнизяну.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».
«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Локо с заслуженной победой.