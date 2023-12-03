«Зенит» пропустил от Тикнизяна после вбрасывания аута. В сентябре защитник «Локо» забил после аналогичной ошибки петербуржцев

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

«Зенит» вновь пропустил гол от «Локомотива» после ввода мяча из аута.

В 17-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Третий гол железнодорожников на 88-й минуте забил Наир Тикнизян – голевая атака началась после ошибки «Зенита» при вводе мяча из аута.

В матче 1-го круга «Локомотив» также одержал победу (2:1). Второй гол москвичи забили в аналогичной ситуации в концовке матча – Максим Глушенков перехватил мяч после вброса Данила Кругового из аута и ассистировал Тикнизяну.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».

«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21

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15 комментариев
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Ответ </c/>
традиции нарушать не принято...оп давай, давай зениту трёшку отгружай! )
Болельщикам спартака остается только радоваться чужим победам и праздновать)
Локо с заслуженной победой.
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Я тут в новости про дисквалификацию Баринова писал, что у Локо в матче с Зенитом появился шанс , так как выйдет Митай иии Марио просто топ наравне с Карпукасом !
+9
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А болельщики "футбольной столицы" неделю будут ныть про красную на Пиняеве
+22
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Ответ VanyaVanya063
Я тут в новости про дисквалификацию Баринова писал, что у Локо в матче с Зенитом появился шанс , так как выйдет Митай иии Марио просто топ наравне с Карпукасом !
Митай исполнял Диарра сегодня
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Ответ Ебздрогыч
А болельщики "футбольной столицы" неделю будут ныть про красную на Пиняеве
А что я помню, как московские болельщики про желтую Азмуну вспоминали несколько месяцев или это другое?
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Ответ LokoMasteR
Митай исполнял Диарра сегодня
Согласен , очень был похож
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Я фанат Локо и вот что хочу сказать Пиняеву: "Серёжа, у тебя голова есть на плечах или ты всадник без головы? Во- первых, ты мог нанести серьёзную травму коллеге, во-вторых, ты мог оставить команду вменьшинстве, потому, что судья имел все основания тебя удалить! Играй хорошо и не смей подводить команду!"
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Ответ Ебздрогыч
А болельщики "футбольной столицы" неделю будут ныть про красную на Пиняеве
Хотя по факту, кроме тебя, никто не ноет. Приняли поражение и пошли дальше.
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"Новое - хорошо забытое старое"
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Ответ Ебздрогыч
А болельщики "футбольной столицы" неделю будут ныть про красную на Пиняеве
На Кладуиньо красную не дают,только ему можно. В челюсть заехать с ноги ушатать в прыжке,тут же понимать надо.
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Ответ VanyaVanya063
Я тут в новости про дисквалификацию Баринова писал, что у Локо в матче с Зенитом появился шанс , так как выйдет Митай иии Марио просто топ наравне с Карпукасом !
сомневаюсь что Баринова посадят на лавку, но кроме самоотдачи ничего у него не вижу. А Митай сегодня божил. Такой полузащитник в связке со здоровым Карпукасом это бетон в центре поля!
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Это как по Ротенбергу,система привозить себе из аутов.
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