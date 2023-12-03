«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21

Теги Локомотив Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» проиграл «Локомотиву» оба матча в текущем сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила железнодорожникам со счетом 1:3 в 17-м туре чемпионата. В первом круге «Зенит» также уступил (1:2).

Под руководством Сергея Семака «Зенит» лишь во второй раз проиграл одному и тому же сопернику в обоих кругах сезона РПЛ. Впервые это случилось в сезоне-2020/21, когда «Зенит» дважды уступил «Рубину» (1:2, 1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».

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31 комментарий
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В ворота Кержакова первые два удара стали двумя голами. Зачем он на воротах стоит тогда?
По Пиняеву кто-нибудь объясните мне почему это не красная была.

Ну а у Зенита второй тайм был полным провалом, Локо заслуженно победил
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Дважды за сезон обыграть гегемона - моё почтение! Очень порадовали ребята, просто сенсация))
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Локо заслужил
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Ответ Игорь М.
В ворота Кержакова первые два удара стали двумя голами. Зачем он на воротах стоит тогда? По Пиняеву кто-нибудь объясните мне почему это не красная была. Ну а у Зенита второй тайм был полным провалом, Локо заслуженно победил
Согласен спортивный принцы у Семака по Кержакову напрочь отсутствует
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Ну где теперь эти статьи об досрочном чемпионстве зенита , каждый репостил, просто интересно?))) Просто прикол какой то))) мне очень понравился казах зенита, мне кажется он привезет однажды им)))жОсткий, бесстрашный.
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Ответ Игорь М.
В ворота Кержакова первые два удара стали двумя голами. Зачем он на воротах стоит тогда? По Пиняеву кто-нибудь объясните мне почему это не красная была. Ну а у Зенита второй тайм был полным провалом, Локо заслуженно победил
Единственная причина по которой стоит Кержаков это свойство воспитанник и уважение брату, других версий почему не Адама у меня нет
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Ответ сергей иванов
Ну где теперь эти статьи об досрочном чемпионстве зенита , каждый репостил, просто интересно?))) Просто прикол какой то))) мне очень понравился казах зенита, мне кажется он привезет однажды им)))жОсткий, бесстрашный.
Все дело в том,что соперники Зенита тоже не идеальны,а Зенит на долгой дистанции более стабилен. 7 отрыв был,теперь 3. А после перерыва можнос казать как новый чемпионат,так как этот промежуток времени долгий и обычно Зенит после паузы очень уверенно смотрится.Да ив первой части по своей глупости тому же Локо и Динамо проигрывали. Примерно как вот Кержаков привез,с аута привозили, в концовке выключались. А усиление у Зенита явно будет и там тоже не глупые люди,видят что тяжело идет сезон и на вторую часть явно Зенит будет еще мотивированее. Но это на мой взгляд.Судя по предыдущим годам хоть и были спады,но в итоге золото было за Зенитом.
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Локо с победой!
Бабломешок прохудился.
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Ответ Ganibale
Честно говоря когда показали фол Пиняева сразу сказал «ох это красная»
Я тоже, а потом ещё 5 минут недоумевал почему её не было
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Ответ Александр Васильевич
Кержаков всегда ...не помню исключений ...в ответственных матчах подарит .. а так красив хорошо высок стпоен всё хорошо ...кроме психики
Кержаков в случае с голом не виноват !
Я еще в ДЮСШ играл вратарем в 80-е годы и ОБЯЗАТЕЛЬНО на первую штангу ставили высокого защитника при подаче углвого, а здесь его не было.
Кто виноват ?
Ясеньпень - СЕМАК
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С Рубином вообще песня была как играли.
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У Зенита совсем не конкурентно способный состав.
Легионеры такие надменные,зная что их никто не поджимает.
А всему виной главный тренер,и кто выше.
Сегодня играл один русский парень Даниил Круговой,когда легионеры решили все пешком походить во втором тайме.Вопрос к Семаку,для чего он вообще находится у бровки,воду набрал в рот,и тихо на это все смотрел.
А где у нас еще футболисты,которые сидят на скамейки,Зарплату считают?
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Пожелаем Динамо пополнить этот список.
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Кержаков это конечно нечто. Воообще ни одного сейва,еще и в свои закинул. Тут как не пытайся,не заработаешь очки. Может пора уже Мише отдыхать и дать дорогу Адамову,Васютину,Гойло.
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Краснодару ещё один шанс. Может даже не последний. Но верится пока что с трудом...
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Ответ Vpered Zenit
У Зенита совсем не конкурентно способный состав. Легионеры такие надменные,зная что их никто не поджимает. А всему виной главный тренер,и кто выше. Сегодня играл один русский парень Даниил Круговой,когда легионеры решили все пешком походить во втором тайме.Вопрос к Семаку,для чего он вообще находится у бровки,воду набрал в рот,и тихо на это все смотрел. А где у нас еще футболисты,которые сидят на скамейки,Зарплату считают?
Бразилы не играют, Семак не может)
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Ответ Nick Crosier
Все дело в том,что соперники Зенита тоже не идеальны,а Зенит на долгой дистанции более стабилен. 7 отрыв был,теперь 3. А после перерыва можнос казать как новый чемпионат,так как этот промежуток времени долгий и обычно Зенит после паузы очень уверенно смотрится.Да ив первой части по своей глупости тому же Локо и Динамо проигрывали. Примерно как вот Кержаков привез,с аута привозили, в концовке выключались. А усиление у Зенита явно будет и там тоже не глупые люди,видят что тяжело идет сезон и на вторую часть явно Зенит будет еще мотивированее. Но это на мой взгляд.Судя по предыдущим годам хоть и были спады,но в итоге золото было за Зенитом.
Динамо дома они проиграли благодаря огромной помощи от судьи так-то ;)
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Ответ Nick Crosier
Все дело в том,что соперники Зенита тоже не идеальны,а Зенит на долгой дистанции более стабилен. 7 отрыв был,теперь 3. А после перерыва можнос казать как новый чемпионат,так как этот промежуток времени долгий и обычно Зенит после паузы очень уверенно смотрится.Да ив первой части по своей глупости тому же Локо и Динамо проигрывали. Примерно как вот Кержаков привез,с аута привозили, в концовке выключались. А усиление у Зенита явно будет и там тоже не глупые люди,видят что тяжело идет сезон и на вторую часть явно Зенит будет еще мотивированее. Но это на мой взгляд.Судя по предыдущим годам хоть и были спады,но в итоге золото было за Зенитом.
А где свои игроки из Академии ?
Почему не дают шанс.
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Ответ hulk&boloto
Семак прикрывается словами Гвардиолы про невозможность выигрывать всегда. Теперь смотрим суперфутбол мс - тоттэнхэм и не понимаем, что Семак имел ввиду)
Семак в тепличных условиях,у него есть Газпром и ему пофиг.
Наверстают на Сочи или Урал или Пари НН.
А Чемпионат у нас такой,что конкуренты теряют очки везде.
Но вопрос не в результате и Чемпионстве,а в том что куда Зениту дальше идти,покупать легионеров,и своих воспитанников задвигать,вот мы и видим,что Вендел или Клаудиньо закапризничают, встанут,заменить неким,потому что,остальные просто не готовы делать результат,а это уже вопрос к тренеру,который строить игру так,что бы каждый может выйти и добавить в игре,а не потеряться.
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Ответ Игорь М.
В ворота Кержакова первые два удара стали двумя голами. Зачем он на воротах стоит тогда? По Пиняеву кто-нибудь объясните мне почему это не красная была. Ну а у Зенита второй тайм был полным провалом, Локо заслуженно победил
Честно говоря когда показали фол Пиняева сразу сказал «ох это красная»
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Ответ Vladvenk
Некоторые субстанции не тонут.
Да, не потопляемый и неприкасаемый.
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Ответ Пользователь Huawei
А ну да.... Только помнится кое кого после каждого поражения в отставку отправляют. 😂
Некоторые субстанции не тонут.
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Ответ Vladvenk
Да нет. Там же красная непоказанная, да и вообще весь пакет купленных латиносов не для зимних игр. Так что все норм. Все в соответствии с графиком.
А ну да....
Только помнится кое кого после каждого поражения в отставку отправляют. 😂
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Пора уже этого самодовольного травоеда гнать в Бразилию ссанными тряпками !
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Хороший результат для гостевого матча
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Кержаков всегда ...не помню исключений ...в ответственных матчах подарит .. а так красив хорошо высок стпоен всё хорошо ...кроме психики
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