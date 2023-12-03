«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21
«Зенит» проиграл «Локомотиву» оба матча в текущем сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила железнодорожникам со счетом 1:3 в 17-м туре чемпионата. В первом круге «Зенит» также уступил (1:2).
Под руководством Сергея Семака «Зенит» лишь во второй раз проиграл одному и тому же сопернику в обоих кругах сезона РПЛ. Впервые это случилось в сезоне-2020/21, когда «Зенит» дважды уступил «Рубину» (1:2, 1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».
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По Пиняеву кто-нибудь объясните мне почему это не красная была.
Ну а у Зенита второй тайм был полным провалом, Локо заслуженно победил
Бабломешок прохудился.
Я еще в ДЮСШ играл вратарем в 80-е годы и ОБЯЗАТЕЛЬНО на первую штангу ставили высокого защитника при подаче углвого, а здесь его не было.
Кто виноват ?
Ясеньпень - СЕМАК
Легионеры такие надменные,зная что их никто не поджимает.
А всему виной главный тренер,и кто выше.
Сегодня играл один русский парень Даниил Круговой,когда легионеры решили все пешком походить во втором тайме.Вопрос к Семаку,для чего он вообще находится у бровки,воду набрал в рот,и тихо на это все смотрел.
А где у нас еще футболисты,которые сидят на скамейки,Зарплату считают?
Почему не дают шанс.
Наверстают на Сочи или Урал или Пари НН.
А Чемпионат у нас такой,что конкуренты теряют очки везде.
Но вопрос не в результате и Чемпионстве,а в том что куда Зениту дальше идти,покупать легионеров,и своих воспитанников задвигать,вот мы и видим,что Вендел или Клаудиньо закапризничают, встанут,заменить неким,потому что,остальные просто не готовы делать результат,а это уже вопрос к тренеру,который строить игру так,что бы каждый может выйти и добавить в игре,а не потеряться.
Только помнится кое кого после каждого поражения в отставку отправляют. 😂