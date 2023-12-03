«Зенит» лишь 2-й раз при Семаке уступил одному сопернику в обоих кругах РПЛ. До «Локо» были два поражения от «Рубина» в сезоне-2020/21

«Зенит» проиграл «Локомотиву» оба матча в текущем сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила железнодорожникам со счетом 1:3 в 17-м туре чемпионата. В первом круге «Зенит» также уступил (1:2).

Под руководством Сергея Семака «Зенит» лишь во второй раз проиграл одному и тому же сопернику в обоих кругах сезона РПЛ. Впервые это случилось в сезоне-2020/21, когда «Зенит» дважды уступил «Рубину» (1:2, 1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».

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