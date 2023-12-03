Семак согласился бы на перенос матча с «Локо» из-за снегопада: «В любых условиях можно играть, вопрос – как? Борьба, длинные передачи. Это уравнивает шансы»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Футбол

Сергей Семак заявил, что согласился бы на перенос матча с «Локомотивом».

– Зимний футбол. В любых условиях можно играть, вопрос – как?

– И как?

– Все в таких условиях. Это борьба, длинные передачи. Мяч вряд ли будет кататься. Максимально просто, максимально много борьбы. Такие условия уравнивают шансы команд.

– Кассьерра в стартовом составе.

– У нас Ваня Сергеев чувствует недомогание. Он не готов на 100 процентов, так что у нас была дилемма.

– Если бы предложили перенести матч, то вы бы согласились?

– Безусловно, – сказал главный тренер «Зенита».

Время начала матча между «Локомотивом» и «Зенитом» было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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8 комментариев
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Есть Ростов, есть СПб, играют в Москве. бред. привет составителям календаря
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Вопрос не "как?" - вопрос "зачем?". Игра в такую погоду - это балет на льду.
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Семак в отличии от эстонца всегда был адекватен:))
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Ответ Vladimir Gusev
Есть Ростов, есть СПб, играют в Москве. бред. привет составителям календаря
Краснодар, Ростов, Сочи, Грозный, Спб.
А игр в туре 8. Всех не распихаешь.
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Ответ Caniball
Краснодар, Ростов, Сочи, Грозный, Спб. А игр в туре 8. Всех не распихаешь.
и при этом Зенит играет в снегу имея стадион. Зашибись логика.
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Ответ Петроград
Вопрос не "как?" - вопрос "зачем?". Игра в такую погоду - это балет на льду.
Надо всем футболистам лыжи выдать, так хотя бы падать не будут.
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