Семак согласился бы на перенос матча с «Локо» из-за снегопада: «В любых условиях можно играть, вопрос – как? Борьба, длинные передачи. Это уравнивает шансы»
Сергей Семак заявил, что согласился бы на перенос матча с «Локомотивом».
– Зимний футбол. В любых условиях можно играть, вопрос – как?
– И как?
– Все в таких условиях. Это борьба, длинные передачи. Мяч вряд ли будет кататься. Максимально просто, максимально много борьбы. Такие условия уравнивают шансы команд.
– Кассьерра в стартовом составе.
– У нас Ваня Сергеев чувствует недомогание. Он не готов на 100 процентов, так что у нас была дилемма.
– Если бы предложили перенести матч, то вы бы согласились?
– Безусловно, – сказал главный тренер «Зенита».
Время начала матча между «Локомотивом» и «Зенитом» было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
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