Сергей Семак заявил, что согласился бы на перенос матча с «Локомотивом».

– Зимний футбол. В любых условиях можно играть, вопрос – как?

– И как?

– Все в таких условиях. Это борьба, длинные передачи. Мяч вряд ли будет кататься. Максимально просто, максимально много борьбы. Такие условия уравнивают шансы команд.

– Кассьерра в стартовом составе.

– У нас Ваня Сергеев чувствует недомогание. Он не готов на 100 процентов, так что у нас была дилемма.

– Если бы предложили перенести матч, то вы бы согласились?

– Безусловно, – сказал главный тренер « ».

Время начала матча между « » и «Зенитом» было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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