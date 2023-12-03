«Локомотив» обыграл «Зенит» второй раз подряд. До этого не побеждал 9 матчей – с 2019-го

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Зенит» дважды подряд проиграл «Локомотиву».

Команда Сергея Семака сегодня уступила со счетом 1:3 в 17-м туре Мир РПЛ. В 9-м туре было поражение со счетом 1:2.

До этого «Локомотив» не обыгрывал «Зенит» на протяжении 9 матчей – с сентября 2019 года. На этом отрезке петербуржцы победили 6 раз и трижды сыграли вничью.

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46 комментариев
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Спасибо Локомотиву от всей России!)))
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Паровозов с победой!
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Образцовый матч провели
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Семак после матча:
"Если кому-то это блинство нравится, то нам нет."
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Ответ error505
Спасибо Локомотиву от всей России!)))
И особенно от Краснодара!
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Лев прыгнул...
...под поезд

Такое б******* Галактионову нравится!
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Локо, спасибо за поле, несмотря на погоду сделали качество!
Семак, спасибо за матч-менеджмент, замены только в минус, во втором тайме играли в сто раз хуже чем в первом, 100% тренерское поражение
Пиняеву желаю меньше с игрочишкой общаться, а то адекватность по тихоньку уезжает, так лететь в подкат - безумие
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Просто Глушенков очень не любит Зенит!
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Ответ belikovda.90
Даже Николаев признал красную Пеняеву Вот это Газпромовское судейство))))
Смотрю болельщики Зенита настолько привыкли к лояльному судейству, что любая ошибка для них драма)) Добро пожаловать в мир других команд))
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Локо - новый хозяин Питера
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Игра и результат - просто кайф!
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Только Локо, только победа!
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всех с победой, хочется отдельно отметить Мария Митая сегодня, как же надёжно и хладнокровно он отыграл.
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Кержакову пора уже карьеру заканчивать.
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Даже Николаев признал красную Пеняеву Вот это Газпромовское судейство))))
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Молодцы хорошо сыграли 👍
Всех болельщиков с победой!
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Что-то чемпионской игры у Зенита не видно
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Что-то прям легко, не почувствовали даже
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кто бы блин сомневался. Семака с Кержаковым на выход
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Раз два три!
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Ответ Зелёный гопник
Да да минусуйте!!! В футболе мало чего понимаете
Особенно третий мяч "рандомный". Детский мат
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Тот день, когда у Локо болельщиков больше чем у Спартака. Спасибо Локо ✊🏻
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С победой, железнодорожников. Наконец-то я увидел, как Семак «управляет» командой. Бразилы забили на игру, всё кина не будет…
По сути им тренер даже не нужен, если он никак не влияет на игру, командой не пахло и не пахнет.
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Галактикос в очередной раз показывает класс
Ничего удивительного
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В верхней части таблицы все плотнее.
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
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Весной Локо обошел по очкам Зенит. А насчет медалей еще посмотрим. Всякое может случиться
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Ответ Анатолий Дмитриевич
почему Пиняеву не дали красную за откровенный удар по колену Клаудиньо. В подкате с поднятой ногой? Видимо, это другое, и московские болельщики это даже не заметили))
зато заметили, что клипы можно играть локтями в борьбе и ему даже жк никто не покажет. я согласен чоо пиняеву должна быть КК. но нельзя сказать, что судья подсуживал в одну сторону. скорее это просто слабейший уровень судейства
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Ответ Дядя ТУРА
ахаххах вылез газовый. Газпрому спасибо за то что народное достояние) как там с газификацией а стране
Таким, как ты или человек свыше, только подобным образом и нужно отвечать. Другого языка вы, видимо, с фан айди головного мозга, не понимаете)
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Ответ Stas Politik
Спасибо РЖД за билеты до Выборга туда и обратно за 800 рублей, до Луги и Приозерска - под 1000 от всей России!
ахаххах вылез газовый. Газпрому спасибо за то что народное достояние) как там с газификацией а стране
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Это один из нескольких матчей , которые я смотрел с удовольствием в чемпионате России , красочная игра. Отдельная благодарность конечно Миатю, мне кажется он провел один из лучших матчей. Есть конечно и минусы , эта игра Сергея Пиняева , не может раскрыться полностью , либо не его клуб , либо слишком высокое давление со стороны прессы на него.
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Локомотив не может, судья поможет)))
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Добро не умрет, а зло пропадет
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Локомотив, от всей души вам поклон и поздравления!!!!
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С победой , но Краснодара на долго не хватит ))
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От Зенита пахнет мертвечиной в матче против сильных команд. Пора бы руководству задуматься над этим зимой и перестать набирать шлак в виде Фернандесов и Ренанов в защиту, когда в атаке никто не бежит и не открывается.
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Дзюбу можно хейтить сколько угодно, но на свои предыдущие команды он умеет настраиваться, это факт
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