«Локомотив» обыграл «Зенит» второй раз подряд. До этого не побеждал 9 матчей – с 2019-го
«Зенит» дважды подряд проиграл «Локомотиву».
Команда Сергея Семака сегодня уступила со счетом 1:3 в 17-м туре Мир РПЛ. В 9-м туре было поражение со счетом 1:2.
До этого «Локомотив» не обыгрывал «Зенит» на протяжении 9 матчей – с сентября 2019 года. На этом отрезке петербуржцы победили 6 раз и трижды сыграли вничью.
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...под поезд
Такое б******* Галактионову нравится!
Семак, спасибо за матч-менеджмент, замены только в минус, во втором тайме играли в сто раз хуже чем в первом, 100% тренерское поражение
Пиняеву желаю меньше с игрочишкой общаться, а то адекватность по тихоньку уезжает, так лететь в подкат - безумие
Всех болельщиков с победой!
По сути им тренер даже не нужен, если он никак не влияет на игру, командой не пахло и не пахнет.
Ничего удивительного