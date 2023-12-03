«Локомотив» обыграл «Зенит» второй раз подряд. До этого не побеждал 9 матчей – с 2019-го

«Зенит» дважды подряд проиграл «Локомотиву».

Команда Сергея Семака сегодня уступила со счетом 1:3 в 17-м туре Мир . В 9-м туре было поражение со счетом 1:2.

До этого « » не обыгрывал « » на протяжении 9 матчей – с сентября 2019 года. На этом отрезке петербуржцы победили 6 раз и трижды сыграли вничью.

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