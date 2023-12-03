Эрик тен Хаг ответил на вопрос о неудачной игре «МЮ» против команд из топ-8.

После назначения тен Хага на пост главного тренера «Ман Юнайтед» ни разу не выигрывал в гостях у команд из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Оле-Гуннаре Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл « » (0:1), «Манчестер Сити» (0:3), «Брайтону» (1:3), «Арсеналу» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2) в матчах .

– Что вы можете сказать об игре вашей команды против соперников из топ-8?

– Я ждал этого вопроса. Проблемы будут всегда, и я знаю, что замечать их – ваша работа. Либо у нас будет плохая форма в выездных матчах, либо в домашних... Сейчас у нас такая проблема, и мы ее преодолеем.

У нас стойкая команда. Мы увидели это после матча против «Сити». Это было плохое поражение, но мы сохранили единство, придерживались плана и продолжили двигаться дальше, – сказал тен Хаг.

В среду, 6 декабря, « » дома сыграет с «Челси».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!