Тен Хаг о поражениях от команд из топ-8 АПЛ: «Преодолеем эту проблему. «МЮ» – стойкая команда»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о неудачной игре «МЮ» против команд из топ-8.

После назначения тен Хага на пост главного тренера «Ман Юнайтед» ни разу не выигрывал в гостях у команд из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Оле-Гуннаре Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3), «Брайтону» (1:3), «Арсеналу» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2) в матчах АПЛ.

– Что вы можете сказать об игре вашей команды против соперников из топ-8?

– Я ждал этого вопроса. Проблемы будут всегда, и я знаю, что замечать их – ваша работа. Либо у нас будет плохая форма в выездных матчах, либо в домашних... Сейчас у нас такая проблема, и мы ее преодолеем.

У нас стойкая команда. Мы увидели это после матча против «Сити». Это было плохое поражение, но мы сохранили единство, придерживались плана и продолжили двигаться дальше, – сказал тен Хаг.

В среду, 6 декабря, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Челси».

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53 комментария
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Не, ну я просто обожаю этого парня…
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Тен Хаг был бы крутым инфоцыганом. На все неудачи в жизни у него есть крутые фразы на все случаи. Прямо сейчас можно продавать кейсы в инстаграме
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С кем ты преодолевать собрался?!)
Дотяни до второго круга хотя бы)
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Мем Хаг
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Роналду в МЮ - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ Подряд.
Роналду после возвращения в МЮ - 24 гола в 30 полных матчах ( 18 в АПЛ+ 6 в ЛЧ), единолично затащил МЮ в плей-офф ЛЧ спасительными 6 голами.

Тен Хаг и руководство МЮ : хммммммм........На банку.
Теперь : МЮ вылет с последнего места ЛЧ, 12 место в АПЛ, тройка нападения МЮ - 1 гол за год.
Тен Хаг и руководство МЮ : Вот это другое дело! Продолжаем пацаны.

Итого : Одного интервью было мало, Криш. Ты должен закончить дело и оформить в прямом эфире золотого заслуженного дождя на эту манчестерскую стыдобу.
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Сейчас у нас такая проблема и мы её преодолеем. Мы будем проигрывать всем командам АПЛ, а не только топ-8...
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Нормально дядя так МЮ развел. Ещё и неустойку потом получит.
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Ответ Leganessi
Роналду в МЮ - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ Подряд. Роналду после возвращения в МЮ - 24 гола в 30 полных матчах ( 18 в АПЛ+ 6 в ЛЧ), единолично затащил МЮ в плей-офф ЛЧ спасительными 6 голами. Тен Хаг и руководство МЮ : хммммммм........На банку. Теперь : МЮ вылет с последнего места ЛЧ, 12 место в АПЛ, тройка нападения МЮ - 1 гол за год. Тен Хаг и руководство МЮ : Вот это другое дело! Продолжаем пацаны. Итого : Одного интервью было мало, Криш. Ты должен закончить дело и оформить в прямом эфире золотого заслуженного дождя на эту манчестерскую стыдобу.
Слава богу что такие как вы стали меньше следить за мю после ухода кринжа. Персофанье
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Немного забегая вперёд.....
Тен Хаг о поражениях от команд из топ-19 АПЛ:
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Руководству МЮ нравится, что лысый шарлатан позорится каждую неделю и собирает всю ненависть фанатов, а само руководство в это время спокойно занимается своими делами - выдаиванием из кассы клуба очередных дивидендов.
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На все вопросы отмазки найдутся. Непотопляемый какой-то. Только все мы знаем, ЧТО обычно не тонет.
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Дело не в том что МЮ проигрывает. Любой топ клуб проигрывает теряет очки. А проблема в том что МЮ возят мордой об газон что они голову поднять не могут.
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Какой у него компромат на Глейзеров?
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У него точно в России есть родственик Рома.Р
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Ответ Yerkebulan
Тен Хаг был бы крутым инфоцыганом. На все неудачи в жизни у него есть крутые фразы на все случаи. Прямо сейчас можно продавать кейсы в инстаграме
Справедливости ради......а что ему ещё говорить в данной ситуации, ну если так трезво рассудить?
Он ещё не уволен. Наезжать публично на игроков особого смысла нет (пробовал, особо плюсов из этого не вышло), говорить что всё пропало и всё плохо, ну тоже не вариант.

По сути выход тут один: пока в команде, изнутри что-то пытаться исправить, а на публику говорить шаблонные вещи что всё будет хорошо.
Как по мне, так почти все тренера делают в подобных ситуациях.
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Вчера с перва смотрел матч Реал- Гранада после Нюкасл- МЮ. Думал после односторонного матча смотрю конкурентный футбол но не тут то было. Нюкасл возил МЮ по всем параметрам. Любой топ клуб может проиграт любой день но как это делает МЮ во главе 7Хагом недопустимо для миравого гранда.
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После Сити были Фулхэм, Лутон и Эвертон. 3 сухих победы подряд это заслуга календаря. Что этот лысый, что Пиоли в Милане какую-то дичь несут постоянно
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Непотопляемости лысого позавидует любой тренер в мире, даже в клубе который борется за выживание после 0:7 от принципиального соперника увольняют, но этого всё терпят. Видимо в удачное для себя время попал, под продажу клуба, вот и не трогают.
Но самое забавное - это индивиды, верящие что они узрели "нового Фергюсона" и молятся на него. Как говорится "заставь дурака Богу молиться - он себе лоб расшибёт")
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Стиль какой то ротенберговский
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Непопулярное мнение: вспомните первые 2 сезона артеты, он там тоже "феерил" как тен хаг. Поэтому стоит оставить его пока.
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ментальный наставник
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Раньше для Мю было только 1 место, потом топ 4, затем топ 6, а теперь уже и с топ 8 проблемы.
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я за МЮ с 2008 года, Я знаю что проблема в директорах и руководство, нормальная руководства дала бы пенка под зад Тен хагу после поражения от Галатасарая в первом матче и зачем купить если не хочешь развивать его, он талантливый и хороший игрок во втором матче против Барселоны мы видели это , но ему нужен хороший тренер, ситуация с Роналду, Сливать Фреда и Де Хеа, а вместо них Онану и Амрабата, Можно было купить Тео Эрнандеса и Ашрафа Хакими они желают уходить в другие клубы, В нападении можно было раскошеливаться и купить Рамуша, Кудуса или Осимхена, они бы перешли, а сейчас надо просто уволить Тен Хага
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возможно Хаг думает так: в шипе нет команд из топ 8 АПЛ, значит всё что нам нужно, чтобы преодолеть эту проблему - оформить путёвку в шип...
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МЮ то стойкая команда, только ты уже на коленях стоишь....
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Все Пройдет, и Это Пройдет....
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Спартак снимай маску я тебя узнал
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Лысый 👨‍🦲 демон, уходи
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МЮ стал крепким середняком. На завист Лутону и Бернли. Цель достигнута
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Ответ Yerkebulan
Тен Хаг был бы крутым инфоцыганом. На все неудачи в жизни у него есть крутые фразы на все случаи. Прямо сейчас можно продавать кейсы в инстаграме
Голландский Аяз
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Дайте этому гению ещё время, мы не понимаем всей глубины глубин, которых он может достигнуть.
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Ответ LFCbest
С кем ты преодолевать собрался?!) Дотяни до второго круга хотя бы)
Как там ЛЕ? Гений без очков набрал на 4 очка больше в этом сезоне.
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Ответ LFCbest
С кем ты преодолевать собрался?!) Дотяни до второго круга хотя бы)
Надеюсь до вас не дотянет) вторые 7:0 я не выдержу
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Ответ Michael Sneg
Не, ну я просто обожаю этого парня…
Не ну мы все обожаем этого парня
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ребята скажут по тенхаговски
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Уникальный мэн! Судя по статистике матча Ман Юнайтед пробивает дно! А у него всё в порядке!?
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Легенда МЮ уже
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Преодолеет эту проблему и будет проигрывать вообще всем.
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Ну, это зачит Кринжа7 возвращать)
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В последнее время возвращаюсь в шапку новости, чтобы проверить Тен Хаг это говорит, или Ротенберг.
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Неприятность эту мы переживем
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Пеп в интервью выше: Сити не может выигрывать всегда, мы когда-то начнём проигрывать чаще

ЭТХ: проблемы так или иначе будут всегда, но мы стойкая команда, когда-нибудь и выигрывать начнём))
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Когда уйдет Тен Хаг, в Манчестере вздохнут с облегчением.
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Ему бы в депутаты, фразы уже все отрепетированы.
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Надо прост еще пару лет потерпеть и разочек получится обыграть кого-нибудь
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он реально просто стебется уже над Манчестер Юнайтед и над болельщиками...
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стойко проигрывающая команда)
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Этой стойкости уже полтора года. А результаты все хуже и хуже. Надеюсь Хааг останется до Чемпионшипа
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Уйди, если мужик
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Лысый позор еще не уволен? Квертя поддерживает?
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