Тен Хаг о поражениях от команд из топ-8 АПЛ: «Преодолеем эту проблему. «МЮ» – стойкая команда»
Эрик тен Хаг ответил на вопрос о неудачной игре «МЮ» против команд из топ-8.
После назначения тен Хага на пост главного тренера «Ман Юнайтед» ни разу не выигрывал в гостях у команд из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Оле-Гуннаре Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей.
В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3), «Брайтону» (1:3), «Арсеналу» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2) в матчах АПЛ.
– Что вы можете сказать об игре вашей команды против соперников из топ-8?
– Я ждал этого вопроса. Проблемы будут всегда, и я знаю, что замечать их – ваша работа. Либо у нас будет плохая форма в выездных матчах, либо в домашних... Сейчас у нас такая проблема, и мы ее преодолеем.
У нас стойкая команда. Мы увидели это после матча против «Сити». Это было плохое поражение, но мы сохранили единство, придерживались плана и продолжили двигаться дальше, – сказал тен Хаг.
В среду, 6 декабря, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Челси».
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Дотяни до второго круга хотя бы)
Роналду после возвращения в МЮ - 24 гола в 30 полных матчах ( 18 в АПЛ+ 6 в ЛЧ), единолично затащил МЮ в плей-офф ЛЧ спасительными 6 голами.
Тен Хаг и руководство МЮ : хммммммм........На банку.
Теперь : МЮ вылет с последнего места ЛЧ, 12 место в АПЛ, тройка нападения МЮ - 1 гол за год.
Тен Хаг и руководство МЮ : Вот это другое дело! Продолжаем пацаны.
Итого : Одного интервью было мало, Криш. Ты должен закончить дело и оформить в прямом эфире золотого заслуженного дождя на эту манчестерскую стыдобу.
Тен Хаг о поражениях от команд из топ-19 АПЛ:
Он ещё не уволен. Наезжать публично на игроков особого смысла нет (пробовал, особо плюсов из этого не вышло), говорить что всё пропало и всё плохо, ну тоже не вариант.
По сути выход тут один: пока в команде, изнутри что-то пытаться исправить, а на публику говорить шаблонные вещи что всё будет хорошо.
Как по мне, так почти все тренера делают в подобных ситуациях.
Но самое забавное - это индивиды, верящие что они узрели "нового Фергюсона" и молятся на него. Как говорится "заставь дурака Богу молиться - он себе лоб расшибёт")
ЭТХ: проблемы так или иначе будут всегда, но мы стойкая команда, когда-нибудь и выигрывать начнём))