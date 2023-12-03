«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей

«Манчестер Юнайтед» продлил серию неудачных матчей с лидерами АПЛ в гостях.

Сегодня команда Эрика тен уступила « » на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 0:1.

За полтора сезона при нидерландском специалисте « » ни разу не выигрывал на поле команд, идущих перед началом тура в первой восьмерке.

В последний раз манкунианцы побеждали кого-то из лидеров в гостях в октябре 2021 года – тогда при был обыгран «Тоттенхэм». С тех пор – 10 поражений и 3 ничьих.

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