«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей
«Манчестер Юнайтед» продлил серию неудачных матчей с лидерами АПЛ в гостях.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 0:1.
За полтора сезона при нидерландском специалисте «МЮ» ни разу не выигрывал на поле команд, идущих перед началом тура в первой восьмерке.
В последний раз манкунианцы побеждали кого-то из лидеров в гостях в октябре 2021 года – тогда при Оле-Гуннаре Сульшере был обыгран «Тоттенхэм». С тех пор – 10 поражений и 3 ничьих.
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Ведь он пришел в АПЛ составить им конкуренцию.
при Тен Хаге разгром от Сити не удивляет
Календарь серьёзный пошел
Манчестер Юнайтед в АПЛ - 16 голов
Проведель-1 гол за сезон
Решфорд в АПЛ-1 гол за сезон
Ну и так далее
"при нидерландском специалисте" - даже слово специалист ржачно звучит. Просто убожество, а не тренер.
Лавэшка капнула игрокам, персоналу и руководству, и все довольны. Посты запилят, на тренировках по улыбаются, а потом снова идти рекорды бить
Клопп и Пеп соревнуются, кто больше наклепает МЮ