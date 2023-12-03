«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию неудачных матчей с лидерами АПЛ в гостях.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 0:1.

За полтора сезона при нидерландском специалисте «МЮ» ни разу не выигрывал на поле команд, идущих перед началом тура в первой восьмерке.

В последний раз манкунианцы побеждали кого-то из лидеров в гостях в октябре 2021 года – тогда при Оле-Гуннаре Сульшере был обыгран «Тоттенхэм». С тех пор – 10 поражений и 3 ничьих.

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30 комментариев
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Клопп и Пеп снимают шляпу перед лысым гением.
Ведь он пришел в АПЛ составить им конкуренцию.
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при Сульшере победа над Сити не удивляла
при Тен Хаге разгром от Сити не удивляет
+29
-1
+28
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Эт не Лутоны и так далее
Календарь серьёзный пошел
+18
0
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Гирасси за Штутгарт-16 голов в Бундеслиге
Манчестер Юнайтед в АПЛ - 16 голов

Проведель-1 гол за сезон
Решфорд в АПЛ-1 гол за сезон

Ну и так далее
+10
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+9
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7хаг должен извинится перед Санчо:) 16 голов в 14ти матчах это топ:))
+14
-6
+8
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Ответ King_X
Эт не Лутоны и так далее Календарь серьёзный пошел
О да. Прям не дождусь матч на Энфилде.
+6
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Ответ Ирка Филькина
Гирасси за Штутгарт-16 голов в Бундеслиге Манчестер Юнайтед в АПЛ - 16 голов Проведель-1 гол за сезон Решфорд в АПЛ-1 гол за сезон Ну и так далее
Увеличить зарплату Рэшфорду до 600к в неделю.
+6
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Спасибо лысому гению! Благодаря ему , я перестал смотреть матчи МЮ и появилось много свободного времени👍👍👍
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Ну вот время все и расставило на места.
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Это все билдап, травмы, не те игроки, сложный календарь. Но тренер топ, строит атакующую игру с прессингом
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удивительный днарь))

"при нидерландском специалисте" - даже слово специалист ржачно звучит. Просто убожество, а не тренер.
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Топ 8?)) Для МЮ скоро уже будут новые критери вводить) Топ 15 например
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Ответ Кака'10
при Сульшере победа над Сити не удивляла при Тен Хаге разгром от Сити не удивляет
При сульшере хоть и игра не шли временами но была модель игры и с любым топовым соперником можно было ожидать победы , а при тен хаге в игре с любым топовым клубом все знают что мю проиграет главное что бы крупно не проиграть , это же позор
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Я не знаю что с командой происходит но это просто жесть,как так можно опустится.Мне кажется если хага уволить хуже точно не будет
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Ответ Ложный Латераль
Топ 8?)) Для МЮ скоро уже будут новые критери вводить) Топ 15 например
Как бы не случился Топ-18, от голландца всего можно ожидать
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при позднем Сульшере МЮ окончательно стал домашней командой. с тех пор так и идет. а в этом сезоне даже и не особо домашняя уже, а такая - как получится.
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Просто один португалец тянет одеяло на себя
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А дальше то, что?? Вопрос от великого философа российского футбола

Лавэшка капнула игрокам, персоналу и руководству, и все довольны. Посты запилят, на тренировках по улыбаются, а потом снова идти рекорды бить
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Ответ Роман
Клопп и Пеп снимают шляпу перед лысым гением. Ведь он пришел в АПЛ составить им конкуренцию.
всё верно
Клопп и Пеп соревнуются, кто больше наклепает МЮ
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Ответ King_X
Эт не Лутоны и так далее Календарь серьёзный пошел
Да, осталось как минимум проиграть 3 раза в первом круге. Ливерпулю, Астон Вилле и Челси.
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Ответ rigobersong
7хаг должен извинится перед Санчо:) 16 голов в 14ти матчах это топ:))
так с Санчо все тоже самое было бы
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Ответ Кака'10
при Сульшере победа над Сити не удивляла при Тен Хаге разгром от Сити не удивляет
Скажите это всем Олеаутам, коих тут много
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Ответ larissa
Есть ещё много рекордов, на которые замахивается топчик Хаг. "Муж, упорный в своих намерениях.".
Я думаю непременно мы их побьем, идем уверенной поступью
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