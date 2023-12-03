Тен Хаг про 0:1 с «Ньюкаслом»: «Тяжелый 1-й тайм, мы были рады 0:0. В конце матча у «МЮ» был хороший камбэк, могла быть и ничья, но победа «сорок» заслуженная»

Эрик тен Хаг признал, что «Ньюкасл» превзошел «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«У нас был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что рады счету 0:0 и должны оставаться в игре.

В заключительной части матча у нас был хороший камбэк, именно такую борьбу мы и должны демонстрировать.

Я поговорю со своей командой. Мы оставались в игре до самого конца, у были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что « » в целом заслужил победу», – сказал главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!