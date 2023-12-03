Тен Хаг про 0:1 с «Ньюкаслом»: «Тяжелый 1-й тайм, мы были рады 0:0. В конце матча у «МЮ» был хороший камбэк, могла быть и ничья, но победа «сорок» заслуженная»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Серхио Регилон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признал, что «Ньюкасл» превзошел «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«У нас был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что рады счету 0:0 и должны оставаться в игре.

В заключительной части матча у нас был хороший камбэк, именно такую борьбу мы и должны демонстрировать.

Я поговорю со своей командой. Мы оставались в игре до самого конца, у Регилона были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что «Ньюкасл» в целом заслужил победу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария
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"хороший камбэк" 😂

О каком камбеке он говорит, если их весь матч возили.
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После Ливерпуля будет уволен
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Ньюкасл конечно подлецы, у них не только ЛЧ на неделе была, так и еще травмированных дофига, а что тен Хагу делать? Не оправдаешь поражение тяжелым календарём или травмами.
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Ответ Денис Лего
После Ливерпуля будет уволен
тоже надеюсь на игру с ливерпулем, бужем разгром опять и попрощаеммся
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Эрик, ну хорош тебе. Ну не тянешь пока, не получается. Возьми команду поспокойнее, подтяни выстраивание отношение с игроками, поменяй методы в чем-то, потренируй людей которые больше сосредоточены на футболе, вспомни за что любишь свою работу. То что происходит сейчас не нужно ни ему, ни клубу
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Респект ТенХагу! Такой камбэк при тяжёлом первом тайме.
МЮ последние 10 лет как тот пёс из мема, сидящий в горящем доме.
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Сир Джим должен увольнять его прям сходу. Эту дичь терпеть больше нельзя.
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Фирзрука конечно уволят, но жаль что Ньюкасл не выиграл ту игру на уэмбли...
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чё за комбек там у него ? кто расскажет
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Покажите ему настоящие камбэки МЮ
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Если б в конце матча забили, то это бы бы отскок всем отскокам, возили МЮ знатно
Вот не стыдно 7ХГ, в какой-то момент стата даже была 20-3 по ударам))
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Могла быть ничья, мог быть камбек, но чего не может быть - так это то,что Тен Хаг нормальный тренер
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Явно уместнее было бы выразиться словом "камшот", а не "камбэк"
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это говорит тренер МЮ
Мы играли на 0:0
позор
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То есть когда мю за 90 минут проводит опасную атаку это стало уже называться камбеком? Дальше что? Один удар в сторону ворот за матч будет считаться отличной игрой?
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Покажите ему настоящие камбэки МЮ
Например в позапрошлом сезоне в ЛЧ с Роналду. В каждом матче был спасительный камбек от португальца. Ещё и в плей-офф вышли аж с 1го места
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Тен Хаг у надо уходить прямо сейчас. Так будет лучше для всех.
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Думаю через полторы недели его уволят после вылета из еврокубков
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😂😂😂
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Вот даже из его слов:

моменты у Регилона
отмена гола - у Магуайера

А средняя линия и самое главное нападение - они вообще собираются забивать?
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"В заключительной части матча у нас был хороший камбэк, именно такую борьбу мы и должны демонстрировать." - а это какое-то откровение? Что-то новое, что ли? Как так получается, что с начала сезона эта мысль так и не внедрена в сознание команды? Почему Антони продолжает находиться на поле, хоть уже и не начиная в основе? У него последнее результативное действие в мае месяце. После этого 16 не товарищеских игр, из которых в 12 провел минимум полчаса. Он нулевый, и это видно всем, кроме тренера. Почему ты постоянно заставляешь играть команду в меньшинстве? Почему пешком ходят как те, кто после травмы, так и те, кто не был травмирован? Почему в первом тайме праздником был выход за среднюю линию? Почему второй-третий состав Ньюкасла периодически заставляет думать, что за МЮ вышли играть 15-летние подростки?
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Достойные поражения, почти камбеки.
Это наследие Рангника в МЮ осталось?
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когда уже откроется трансферное окно и купят хоть нескольких нормальных игроков, это невозможно уже, эти просто ходят по полю, они не хотят бегать
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Мы были рады 0-0 ? И мог быть камбек в конце это типо он на 1-1 рассчитывал? Он вообще в курсе в какой команде он находится , что за позор мы наблюдаем вот уже 10 лет я как 18 летний фан мю говорю , во что превратился мю у которого тренер надеялся на ничью и мог порадоваться ничье с нюкаслом , но по факту пробили по воротам соперника 2 удара против 14 ти , что за позор и этот лысый обвинял во всем легенду клуба криштину и выгнал , и что изменилось , просто нет слов этому позору
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как и ожидалось, ничего нового
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
так его если уволят сейчас то может МЮ выиграть и у Ливерпуля и у Баварии, мы знаем что в настроении эти игроки могут в 10раз лучше играть, Помните при Моуринью с ПСЖ дома было 2:0 а потом пришёл Сульшер и обыграли ПСЖ и серия побед с разгромами были
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Ответ Роман
"хороший камбэк" 😂 О каком камбеке он говорит, если их весь матч возили.
О cumбеке он говорит
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У него всегда временаии хорошая игра, за..ал уже
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