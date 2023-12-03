Тен Хаг про 0:1 с «Ньюкаслом»: «Тяжелый 1-й тайм, мы были рады 0:0. В конце матча у «МЮ» был хороший камбэк, могла быть и ничья, но победа «сорок» заслуженная»
Эрик тен Хаг признал, что «Ньюкасл» превзошел «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«У нас был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что рады счету 0:0 и должны оставаться в игре.
В заключительной части матча у нас был хороший камбэк, именно такую борьбу мы и должны демонстрировать.
Я поговорю со своей командой. Мы оставались в игре до самого конца, у Регилона были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что «Ньюкасл» в целом заслужил победу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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О каком камбеке он говорит, если их весь матч возили.
МЮ последние 10 лет как тот пёс из мема, сидящий в горящем доме.
Вот не стыдно 7ХГ, в какой-то момент стата даже была 20-3 по ударам))
Мы играли на 0:0
позор
моменты у Регилона
отмена гола - у Магуайера
А средняя линия и самое главное нападение - они вообще собираются забивать?
Это наследие Рангника в МЮ осталось?