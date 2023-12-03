Магуайр о 0:1 от «Ньюкасла»: «В 1-м тайме мы выглядели командой, проводящей 3-й гостевой матч за 6 дней. Не хватало ни темпа, ни интенсивности»
Харри Магуайр оценил поражение от «Ньюкасла» (0:1) в АПЛ.
«Тяжелая неделя: три гостевых матча за шесть дней. Честно говоря, в первом тайме мы и выглядели как команда, проводящая третий гостевой матч за шесть дней. Не хватало ни темпа, ни интенсивности. Соперник был гораздо лучше нас. Мы прибавляли по ходу матча, но в итоге этого оказалось недостаточно.
Мы оказывали давление. Мы могли забить, один гол отменили. Мы создали недостаточно моментов и недостаточно остро угрожали», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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Как-будто у других топ-команд (а в целом МЮ такой до сих пор считается) прям сильно легче календаря и проблем с нагрузками не бывает?