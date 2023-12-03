Магуайр о 0:1 от «Ньюкасла»: «В 1-м тайме мы выглядели командой, проводящей 3-й гостевой матч за 6 дней. Не хватало ни темпа, ни интенсивности»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр оценил поражение от «Ньюкасла» (0:1) в АПЛ.

«Тяжелая неделя: три гостевых матча за шесть дней. Честно говоря, в первом тайме мы и выглядели как команда, проводящая третий гостевой матч за шесть дней. Не хватало ни темпа, ни интенсивности. Соперник был гораздо лучше нас. Мы прибавляли по ходу матча, но в итоге этого оказалось недостаточно.

Мы оказывали давление. Мы могли забить, один гол отменили. Мы создали недостаточно моментов и недостаточно остро угрожали», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев
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У Ньюкасла тоже третий матч за неделю. Только в соперниках до этого были ПСЖ и Челси, а не Галатасарай с кризисным Эвертоном…
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Уж лучше б молчал, позорники
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Да мля, существуют вообще в природе команды не жалующиеся на календарь?
Как-будто у других топ-команд (а в целом МЮ такой до сих пор считается) прям сильно легче календаря и проблем с нагрузками не бывает?
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А во втором мы проиграли
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Плохому танцору…
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Оценил так оценил.
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Ответ Montenegro Serbian
Да мля, существуют вообще в природе команды не жалующиеся на календарь? Как-будто у других топ-команд (а в целом МЮ такой до сих пор считается) прям сильно легче календаря и проблем с нагрузками не бывает?
Челси например ((
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