Хау об 1:0 с «МЮ»: «Единственное, что расстроило – мы не решили исход матча раньше»

Эдди Хау оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в АПЛ.

«Единственное, что сегодня расстроило – мы не решили исход матча раньше. Думаю, мы показали очень хорошую игру, мы доминировали.

Из-за травмы Ника [Поупа] и количества добавленных минут в концовке были неприятные эпизоды, но мы очень хорошо оборонялись», – сказал главный тренер « ».

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