Хау об 1:0 с «МЮ»: «Единственное, что расстроило – мы не решили исход матча раньше»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Футбол

Эдди Хау оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в АПЛ.

«Единственное, что сегодня расстроило – мы не решили исход матча раньше. Думаю, мы показали очень хорошую игру, мы доминировали.

Из-за травмы Ника [Поупа] и количества добавленных минут в концовке были неприятные эпизоды, но мы очень хорошо оборонялись», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

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6 комментариев
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На фоне игр с Ньюкасл деградация МЮ показательна. В следующем их матче будет просто разгром красных, если Хака не уволят. Полнейший позор. Такого МЮ я не видел НИКОГДА.
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Хау Хага не уволил - вот что разочаровало. Может Почетинно смогёт.
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Ответ Виталий Ан
На фоне игр с Ньюкасл деградация МЮ показательна. В следующем их матче будет просто разгром красных, если Хака не уволят. Полнейший позор. Такого МЮ я не видел НИКОГДА.
моура за столько поражений уволили!!!
А этого хз почему держат)
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спасибо Хау за выигрышь, надеюсь отставка близка, хорошо что не стал смотреть впервые в жизни!!! а ложился спать. Фред > Амрабат, бестолковая игра, бестолковые трансферы
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Ответ Виталий Ан
На фоне игр с Ньюкасл деградация МЮ показательна. В следующем их матче будет просто разгром красных, если Хака не уволят. Полнейший позор. Такого МЮ я не видел НИКОГДА.
позор похлеще чем у Рангника была, Рангник топ по сравнению ЭТХ
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