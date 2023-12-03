Хау об 1:0 с «МЮ»: «Единственное, что расстроило – мы не решили исход матча раньше»
Эдди Хау оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в АПЛ.
«Единственное, что сегодня расстроило – мы не решили исход матча раньше. Думаю, мы показали очень хорошую игру, мы доминировали.
Из-за травмы Ника [Поупа] и количества добавленных минут в концовке были неприятные эпизоды, но мы очень хорошо оборонялись», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
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А этого хз почему держат)