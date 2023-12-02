Зидан о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться. Если между тобой и игроками возникнет химия – тем лучше»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан высказался о тренерской работе.

«Вы знаете, как это бывает: чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке. И тебе приходится с этим справляться. Мне нравилось это делать, потому что у меня есть прошлое, и ребята уважают это. И если между тобой и [игроками] возникнет химия, и если им понравится то, что ты хочешь донести – тем лучше.

Мне всегда нравилась игра. Мне всегда нравилось играть. Я всегда тренировал ребят с мячом, они не просто бегали по полю. Да, бегать важно, но с мячом. Им это нравится. То, что я делал как тренер, – это то, что мне нравилось делать, когда я был игроком. Мне нужен мяч, чтобы можно было заняться общим делом, повеселиться», – сказал бывший главный тренер «Реала» в интервью Тони Паркеру. 

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16 комментариев
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Зидан видимо не в курсе, что он давно уже физрук, который навесами выиграл 3 ЛЧ и 2 раза чемпионат Испании

Другое дело Хави со своей красивой игрой без навесов и кроссов на Левандовски, без рекордов по победам 1:0, впервые за три сезона вышел из группы ЛЧ и идёт к абсолютному успеху Барсы
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Побороть эго в раздевалке может лишь тренер с ещё большими яйцами, чем у игроков. У Зидана они явно больше, иначе ЛЧ не брал бы с Реалом.
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Ответ Тёма Тёма
Побороть эго в раздевалке может лишь тренер с ещё большими яйцами, чем у игроков. У Зидана они явно больше, иначе ЛЧ не брал бы с Реалом.
Специалист по мужским яйцам, я смотрю?))
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Ответ Кака'10
Зидан видимо не в курсе, что он давно уже физрук, который навесами выиграл 3 ЛЧ и 2 раза чемпионат Испании Другое дело Хави со своей красивой игрой без навесов и кроссов на Левандовски, без рекордов по победам 1:0, впервые за три сезона вышел из группы ЛЧ и идёт к абсолютному успеху Барсы
Кстати, на полном серьезе в комментах утверждают, что Зизу должен доказать свою состоятельность как тренер в другом клубе, ведь в Реале он выиграл все случайно.
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Ответ GibsonFlyingV
Кстати, на полном серьезе в комментах утверждают, что Зизу должен доказать свою состоятельность как тренер в другом клубе, ведь в Реале он выиграл все случайно.
Я болельщик Мадрида с 1988 года. Смотрю очень модно здесь утрировать. То, что вы написали о Хави - не оспаривал, так как от невменяемых болельщиков Барсы можно ожидать подобного, но вот ни разу не видел, чтобы кто-то писал о том, что 3 ЛЧ Зидан выиграл навесами. Тот период был пиком многих игроков - Роналду, Кроос, Модрич, Марсело и т. д. Не было примитивной тактики навесов, чего не скажешь о "втором пришествии" Зизу. В первый "заход" француз сделал самое главное - не мешал и придал чувство братства. Это его главная заслуга. Или вы будете оспаривать, что без громких успехов в молодёжки, он взял и выдал выдающийся результат и потух? А вот со второй попытки - он был убеждён в своей гениальности и начал гнуть тренерскую, трансферную линию... команда мучалась и изнемогала. Ему действительности надо доказывать свою состоятельность - минимум после такого простоя, а максимум, что не Роналду и К сделали ему имя тренера... которое забывают от отсутствия работы.
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Трофеи при ЗиЗу 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 просто мощь! Как он пришёл посреди сезона, а дальше история написанная золотыми буквами
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Рассуждает как старик, хотя потренировал всего ничего. Зидан, засиделся в отпуске, потренируй еще кого-нибудь. Что-то закис братишка.
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Ответ Алекс Рава
Кароль 👏
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Ответ _Amelina_ Landau
Я болельщик Мадрида с 1988 года. Смотрю очень модно здесь утрировать. То, что вы написали о Хави - не оспаривал, так как от невменяемых болельщиков Барсы можно ожидать подобного, но вот ни разу не видел, чтобы кто-то писал о том, что 3 ЛЧ Зидан выиграл навесами. Тот период был пиком многих игроков - Роналду, Кроос, Модрич, Марсело и т. д. Не было примитивной тактики навесов, чего не скажешь о "втором пришествии" Зизу. В первый "заход" француз сделал самое главное - не мешал и придал чувство братства. Это его главная заслуга. Или вы будете оспаривать, что без громких успехов в молодёжки, он взял и выдал выдающийся результат и потух? А вот со второй попытки - он был убеждён в своей гениальности и начал гнуть тренерскую, трансферную линию... команда мучалась и изнемогала. Ему действительности надо доказывать свою состоятельность - минимум после такого простоя, а максимум, что не Роналду и К сделали ему имя тренера... которое забывают от отсутствия работы.
Ну раз вы болельщик Мадрида, то должны помнить: второе пришествие Зидана прошло без Роналду, с провальным Хазардом и молодым неэффективным Вини. Было также много травм, ковид. Даже при этих обстоятельствах Зидан выиграл Ла Лигу, а во втором сезоне откровенно из-за левого пенальти в предпоследнем туре в ворота Реала произошла ничья, Атлетико в итоге опередил на тоненького.
В ЛЧ вылетали от Сити 1/8 и Челси 1/2 (победителя). Вполне себе достойные два сезона.

Ему видимо нужно Брайтон чемпионом сделать, чтобы получить даже ваше фанатское признание
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Ответ Кака'10
Зидан видимо не в курсе, что он давно уже физрук, который навесами выиграл 3 ЛЧ и 2 раза чемпионат Испании Другое дело Хави со своей красивой игрой без навесов и кроссов на Левандовски, без рекордов по победам 1:0, впервые за три сезона вышел из группы ЛЧ и идёт к абсолютному успеху Барсы
Остроумный подкол )) просто урыл
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Он гений ! Просто лучший ! Он и Роналдиньо ! И зубастик ! От того , что он умен в игре , он тупо дает комментарии ! Поймите химию … и все таки он взял 3 ушастых подряд ! Зизу знает что говорит ….
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Ответ AnMe
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Ответ _Amelina_ Landau
Я болельщик Мадрида с 1988 года. Смотрю очень модно здесь утрировать. То, что вы написали о Хави - не оспаривал, так как от невменяемых болельщиков Барсы можно ожидать подобного, но вот ни разу не видел, чтобы кто-то писал о том, что 3 ЛЧ Зидан выиграл навесами. Тот период был пиком многих игроков - Роналду, Кроос, Модрич, Марсело и т. д. Не было примитивной тактики навесов, чего не скажешь о "втором пришествии" Зизу. В первый "заход" француз сделал самое главное - не мешал и придал чувство братства. Это его главная заслуга. Или вы будете оспаривать, что без громких успехов в молодёжки, он взял и выдал выдающийся результат и потух? А вот со второй попытки - он был убеждён в своей гениальности и начал гнуть тренерскую, трансферную линию... команда мучалась и изнемогала. Ему действительности надо доказывать свою состоятельность - минимум после такого простоя, а максимум, что не Роналду и К сделали ему имя тренера... которое забывают от отсутствия работы.
Это такая шутка? Раз сто... тысяч в каждом сезоне напишут про Зидана подобное, когда новости вспоминают о его достижениях
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