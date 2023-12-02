Зидан о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться. Если между тобой и игроками возникнет химия – тем лучше»

Зинедин Зидан высказался о тренерской работе.

«Вы знаете, как это бывает: чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке. И тебе приходится с этим справляться. Мне нравилось это делать, потому что у меня есть прошлое, и ребята уважают это. И если между тобой и [игроками] возникнет химия, и если им понравится то, что ты хочешь донести – тем лучше.

Мне всегда нравилась игра. Мне всегда нравилось играть. Я всегда тренировал ребят с мячом, они не просто бегали по полю. Да, бегать важно, но с мячом. Им это нравится. То, что я делал как тренер, – это то, что мне нравилось делать, когда я был игроком. Мне нужен мяч, чтобы можно было заняться общим делом, повеселиться», – сказал бывший главный тренер «Реала» в интервью Тони Паркеру.

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