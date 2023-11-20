Депутат Милонов о том, что Карпин не поет гимн перед матчами России: «Он поет его своим тренерским мастерством, каждый забитый мяч – это куплет»

Виталий Милонов не видит проблемы в том, что Валерий Карпин не поет гимн России.

– Не все люди поют. Если человек сам чувствует, что не очень хорошо исполняет, он может быть душой вместе с другими.

Мы ценим Валерия Георгиевича за ту тренерскую работу, которую он проделывает с нашими футболистами. Это вопрос-то непростой – приводить их в чувство.

поет гимн своим тренерским мастерством, и каждый забитый мяч сборной — это куплет нашего гимна.

Осуждать человека за то, что он не поет гимн… Может, у него есть какие-то свои причины.

Знаете, у нас в Госдуме, когда начинается весенняя, осенняя или летняя сессия, исполняют гимн. Кто-то поет. Я обычно не пою. Но это же не значит, что я не люблю свою страну. Не пою – и все. Вон, Мария Максакова (признана иностранным агентом в России – прим. Sports.ru) как орала, как горло открывала, словно окунь! А толку-то...

– А вы почему не поете? Вокальные данные не позволяют?

– У меня вокальные данные скромные, поэтому пою я только в церкви. Там я подстраиваюсь и чувствую уже большую уверенность в себе, – сказал депутат думы.

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