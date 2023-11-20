Депутат Милонов о том, что Карпин не поет гимн перед матчами России: «Он поет его своим тренерским мастерством, каждый забитый мяч – это куплет»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов не видит проблемы в том, что Валерий Карпин не поет гимн России.

– Не все люди поют. Если человек сам чувствует, что не очень хорошо исполняет, он может быть душой вместе с другими.

Мы ценим Валерия Георгиевича за ту тренерскую работу, которую он проделывает с нашими футболистами. Это вопрос-то непростой – приводить их в чувство.

Карпин поет гимн своим тренерским мастерством, и каждый забитый мяч сборной — это куплет нашего гимна.

Осуждать человека за то, что он не поет гимн… Может, у него есть какие-то свои причины.

Знаете, у нас в Госдуме, когда начинается весенняя, осенняя или летняя сессия, исполняют гимн. Кто-то поет. Я обычно не пою. Но это же не значит, что я не люблю свою страну. Не пою – и все. Вон, Мария Максакова (признана иностранным агентом в России – прим. Sports.ru) как орала, как горло открывала, словно окунь! А толку-то...

– А вы почему не поете? Вокальные данные не позволяют?

– У меня вокальные данные скромные, поэтому пою я только в церкви. Там я подстраиваюсь и чувствую уже большую уверенность в себе, – сказал депутат Государственной думы.

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13 комментариев

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Ilia Tikhonov
Ахахахахха,ну такой пурги я давно не читал
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Ностальгическое Дерьмо
Ну все, скурили эту кубинскую сигару целиком, давайте сюда этот ваш чемпионат Европы дворовый
+8
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Ебздрогыч
Безусловно, важнейшая, основополагающая тема!
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Alex1005
Нормально Виталя переобувается
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shahmur
Ну да Карпин поет в матчах с Кубой. Между тем Украина играет с Италией.
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Вячеслав Максименко
В испанском гимне нет слов.
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Andreir888
Вокальные данные у Милонова не очень хорошие, но в церкви он поёт! Театр абсурда!!! Хотя вообще в плане футбола кто это???
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Aleksandr Alferov
Эстонец не будет петь русский гимн) да и для Валеры это как то не комильфо, корона не позволяет.
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Egor Aleksandrovich
durka
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Максим Столбов
Милонов иди уже в дурку, попой гимн.
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OldRedWhite
Ответ Ilia Tikhonov
Ахахахахха,ну такой пурги я давно не читал
Милонова бы этого привлечь , конечно !
Вызывающий внешний вид , нарочито дурацкие и шокирующие высказывания , постоянное стремление побольнее уязвить молодёжь …
Он - ходячая дискредитация всего о чем не выскажется )
Надо ли объяснять чей проект этот депутат ?
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Strike36
Ответ shahmur
Ну да Карпин поет в матчах с Кубой. Между тем Украина играет с Италией.
Причем здесь Украина и Италия?
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Фут.Боль
Ответ shahmur
Ну да Карпин поет в матчах с Кубой. Между тем Украина играет с Италией.
А Казахстан со Словенией, Албания с Фарерами итд.
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