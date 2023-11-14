Симеоне о Феликсе: «Когда не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится трудно. Он не смог дать «Атлетико» всего, чего хотел»

Диего Симеоне высказался об аренде Жоау Феликса из «Атлетико» в «Барселону».

«Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень трудно. Я рад, что он играет, что у него все хорошо. Если он останется в «Барселоне», мы получим хороший доход. Если он вернется – мы ждем.

Жоау не смог дать нам всего, чего хотел. Он дал нам то, что мог. Сейчас мы видим, что он более решителен после потерь мяча, участвует в атаках... Он талантливый игрок, и все ситуации, когда он играет рядом с чужой штрафной, идут ему на пользу. Я настаиваю, что игра вдалеке от штрафной дорого ему обходится.

Все хорошее, что происходит с , пойдет на пользу « », – сказал тренер матрасников.

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