Симеоне о Феликсе: «Когда не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится трудно. Он не смог дать «Атлетико» всего, чего хотел»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Диего Симеоне высказался об аренде Жоау Феликса из «Атлетико» в «Барселону».

«Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень трудно. Я рад, что он играет, что у него все хорошо. Если он останется в «Барселоне», мы получим хороший доход. Если он вернется – мы ждем.

Жоау не смог дать нам всего, чего хотел. Он дал нам то, что мог. Сейчас мы видим, что он более решителен после потерь мяча, участвует в атаках... Он талантливый игрок, и все ситуации, когда он играет рядом с чужой штрафной, идут ему на пользу. Я настаиваю, что игра вдалеке от штрафной дорого ему обходится.

Все хорошее, что происходит с Жоау, пойдет на пользу «Атлетико», – сказал тренер матрасников.

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8 комментариев

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Ханс Ланда
Мне кажется, Феликс оказался заложником суммы своего трансфера.
Да, талантливый, качественный игрок…но не более того.
Все от него ждут больше, чем он реально способен показать.
+4
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Begench Berdimuradov
Симеоне:
"...Если он вернётся- мы ждём..." 🤔
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Barcelonafun
Мне не нравится тенденция того, как Атлетико разводит Барсу. Суарес и Депай - это ладно, но прошлогодняя ситуация с Гризманном (пришлось продать скорее из-за высокой з/п француза), как его принципиально меняли до 60 минуты и вынудили Барсу продать будущего системообразующего игрока Атлетов за копейки и сейчас с Феликсом, где Атлетико в любом случае не в проигрыше…
Почему Барса всегда покупает за дорого, а продает за дешево(
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ta-tosha
Лентяй, который любит играть строго на чистых мячах. В Англии тоже побегал пару игр и взялся за свое. То же происходит и в Барселоне, правда тут его хватило на несколько матчей больше
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Скорый поезд
Ответ Begench Berdimuradov
Симеоне: "...Если он вернётся- мы ждём..." 🤔
🤣🤣🤣
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med-a-lion
Ответ Ханс Ланда
Мне кажется, Феликс оказался заложником суммы своего трансфера. Да, талантливый, качественный игрок…но не более того. Все от него ждут больше, чем он реально способен показать.
это правда. вдвойне удивительно, что не такой уж богатый атлетико решил сыграть в лотерею по такой цене. да ещё и с человеком который явно тяготел к роли свободного художника.
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Буратино55
Ответ med-a-lion
это правда. вдвойне удивительно, что не такой уж богатый атлетико решил сыграть в лотерею по такой цене. да ещё и с человеком который явно тяготел к роли свободного художника.
Если б барса гризманна за эти же 120 не забрала, атлетико не купили бы его, ну не за такие деньги точно
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El illusionista
Ответ Barcelonafun
Мне не нравится тенденция того, как Атлетико разводит Барсу. Суарес и Депай - это ладно, но прошлогодняя ситуация с Гризманном (пришлось продать скорее из-за высокой з/п француза), как его принципиально меняли до 60 минуты и вынудили Барсу продать будущего системообразующего игрока Атлетов за копейки и сейчас с Феликсом, где Атлетико в любом случае не в проигрыше… Почему Барса всегда покупает за дорого, а продает за дешево(
Барселона его выкупать однозначно не будет. Максимум ещё одна аренда, но как мне кажется, что Феликс Барселоне особо не нужен, а нужен более быстрый игрок, способный обыгрывать один в один, и действовать нестандартно. Было бы отлично в этой ситуации Нико из Бильбао подписать свободным агентом, а Феликс ничем не лучше бесплатного для нас Фати, такой же товарищ, который слишком зависим от настроения команды, и за собой не способен повести вперёд остальных.
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