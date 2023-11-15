Деку хочет сохранить Канселу и Феликса в «Барсе»: «В одни периоды они впечатляли, в другие были хуже. Но их уровень не подлежит обсуждению»

«Барселона» надеется сохранить Жоау Канселу и Жоау Феликса в следующем сезоне.

Об этом рассказал спортивный директор «блауграны» Деку.

и выступают за «Барселону» на правах аренды – из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.

«Мы знали, что Канселу может многое дать команде. Не вижу в его позициях ничего необычного. Феликс играет на своей позиции. Он нападающий, который может играть в паре.

Никто из них не навредил команде. Они впечатляли в одни периоды и играли хуже в другие, но их качество не подлежит обсуждению.

Сейчас ноябрь. Конечно, мы думаем о том, что будет в следующем сезоне. Хотел бы я рассчитывать на них в следующем сезоне? Не сомневаюсь», – сказал в интервью RAC1.

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