Курочкина – первая женщина-арбитр в истории высших лиг России и СССР. Она ассистирует Турбину в матче «Пари НН» – «Урал»
Женщина-арбитр впервые работает в поле на матче РПЛ.
Екатерина Курочкина стала первой женщиной в истории России и СССР, вошедшей в состав судейской бригады в высшей футбольной лиге в качестве арбитра на поле. Она ассистирует Евгению Турбину в матче между «Пари НН» и «Уралом» в 17-м туре Мир РПЛ.
Курочкина имеет категорию «Ассистент ФИФА» и ранее работала на двух матчах РПЛ в качестве АВАР и назначалась ассистентом на пять игр Фонбет Кубка России.
Ранее женщины работали на матчах РПЛ только в качестве ВАР, АВАР и резервного арбитра.
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