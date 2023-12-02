Курочкина – первая женщина-арбитр в истории высших лиг России и СССР. Она ассистирует Турбину в матче «Пари НН» – «Урал»

Женщина-арбитр впервые работает в поле на матче РПЛ.

Екатерина Курочкина стала первой женщиной в истории России и СССР, вошедшей в состав судейской бригады в высшей футбольной лиге в качестве арбитра на поле. Она ассистирует Евгению Турбину в матче между « » и « » в 17-м туре Мир .

Курочкина имеет категорию «Ассистент ФИФА» и ранее работала на двух матчах РПЛ в качестве АВАР и назначалась ассистентом на пять игр Фонбет Кубка России.

Ранее женщины работали на матчах РПЛ только в качестве ВАР, АВАР и резервного арбитра.

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