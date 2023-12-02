Курочкина – первая женщина-арбитр в истории высших лиг России и СССР. Она ассистирует Турбину в матче «Пари НН» – «Урал»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Евгений Турбин Пари НН Футбол

Женщина-арбитр впервые работает в поле на матче РПЛ.

Екатерина Курочкина стала первой женщиной в истории России и СССР, вошедшей в состав судейской бригады в высшей футбольной лиге в качестве арбитра на поле. Она ассистирует Евгению Турбину в матче между «Пари НН» и «Уралом» в 17-м туре Мир РПЛ

Курочкина имеет категорию «Ассистент ФИФА» и ранее работала на двух матчах РПЛ в качестве АВАР и назначалась ассистентом на пять игр Фонбет Кубка России.

Ранее женщины работали на матчах РПЛ только в качестве ВАР, АВАР и резервного арбитра.

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12 комментариев
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Не повезло ей начинать с матча, где, походу, 5 лямов занесли кому надо(((
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Успеха ей в дебютном матче.
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Вот походу за что занесли Трубину 5 лямов)))
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Ответ Тёма Тёма
Не повезло ей начинать с матча, где, походу, 5 лямов занесли кому надо(((
5 лямов было до начала, так что, ещё 5 по ходу матча?
Безобразие! 😱
+2
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+2
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Ответ Тёма Тёма
Не повезло ей начинать с матча, где, походу, 5 лямов занесли кому надо(((
Возможно ей и передали, что сразу не повезло :))
+2
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Ответ Перегарыч
Лол, Монзуль в Украине уже не первый год судит в УПЛ и в Европе считает топом на женских турнирах
держи в курсе, на трибуне уа это будет всем интересно.
+7
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из-за нее,коофиценты и пляшут
+3
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Курочкина ))
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