Сухой обслужит матч «Локомотив» – «Зенит» и другие назначения судей на 17-й тур РПЛ

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Назначены арбитры на матчи 17-го тура Мир РПЛ.

2 декабря (суббота)

«Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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11 комментариев
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Мокрый будет расследовать преступления.
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сухая ничья
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У кб двойное КУКУ на матче, заговор не иначе.
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Сухой обезвожит матч «Локомотив» – «Зенит»
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