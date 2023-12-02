Гюндоган о критике в адрес «Барсы» после класико: «Я честно высказал мнение, не хотел ни на кого нападать. Оцениваю в первую очередь себя, а не других»

Илкай Гюндоган рассказал, почему критиковал партнеров после матча с «Реалом».

Напомним, после поражения «Барселоны» в класико 28 октября Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке». Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «блауграны» восприняли критику со стороны полузащитника позитивно, посчитав ее полезной для команды.

«Я не могу поставить себя на место других, чтобы узнать, как они восприняли критику после класико, но я только честно высказал свое мнение, и в мои намерения не входило нападать на кого-то или что-либо подобное.

Я имею в виду, что всякий раз, когда я критикую свою команду, по какой бы то ни было причине, я, конечно, критикую и себя. Я всегда начинаю с себя.

Я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы знать, как работает этот вид спорта, но сначала я всегда смотрю в зеркало и оцениваю в первую очередь себя, а не других», – сказал в интервью beIN Sports.

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