Гюндоган о критике в адрес «Барсы» после класико: «Я честно высказал мнение, не хотел ни на кого нападать. Оцениваю в первую очередь себя, а не других»

Теги Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Класико Футбол

Илкай Гюндоган рассказал, почему критиковал партнеров после матча с «Реалом».

Напомним, после поражения «Барселоны» в класико 28 октября Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке». Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «блауграны» восприняли критику со стороны полузащитника позитивно, посчитав ее полезной для команды.

«Я не могу поставить себя на место других, чтобы узнать, как они восприняли критику после класико, но я только честно высказал свое мнение, и в мои намерения не входило нападать на кого-то или что-либо подобное.

Я имею в виду, что всякий раз, когда я критикую свою команду, по какой бы то ни было причине, я, конечно, критикую и себя. Я всегда начинаю с себя.

Я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы знать, как работает этот вид спорта, но сначала я всегда смотрю в зеркало и оцениваю в первую очередь себя, а не других», – сказал Гюндоган в интервью beIN Sports.

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9 комментариев
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Так то Гюндогану есть с чем сравнивать. Но он ведь сам шагнул на ступеньку ниже честно говоря.
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Ответ ZamoRano
Гюндоган о критике в адрес «Барсы» после класико: "Не ожидал, что после Сити попаду в такое днище"
Критика это не твое
+11
-7
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Ответ ZamoRano
Гюндоган о критике в адрес «Барсы» после класико: "Не ожидал, что после Сити попаду в такое днище"
Чел,займись лучше своей жизнью .
+13
-10
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Неженки из Каталонии обиделись на слова Гюндогана, что нужна дисциплина?)
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Гюндоган о критике в адрес «Барсы» после класико: "Не ожидал, что после Сити попаду в такое днище"
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То есть напихать партнерам в раздевалке это уже нельзя? ужас-то какой
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