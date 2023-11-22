Гюндоган о сборной Германии: «Хуже уже быть не может, и пока это единственный положительный момент»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига сборная Австрии по футболу Илкай Гюндоган товарищеские матчи (сборные) Футбол

Илкай Гюндоган разочарован результатами сборной Германии.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.

«Мы разочарованы и расстроены. Мы сделали так, что Австрии было очень легко создавать моменты. Нужно быть честными: дело не только в обороне, защита начинается с нападения. Хуже уже быть не может – возможно, пока это единственный положительный момент.

Конечно, очень неприятно, что придется жить четыре месяца с этими двумя отрицательными результатами. Все должны показывать максимум и оптимально подготовиться к мартовским матчам. Ситуация должна лишь улучшаться – иного пути нет», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Германии в интервью ZDF.

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11 комментариев

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Док163
Трезво и самокритично. А это уже начало к изменению ситуации.
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Aleksey Yashin
"Хуже уже быть не может"

Когда так говорят, часто кто-то может постучать со дна
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Bazilic
Гюндоган: «Я принимал это гражданство не для того, чтобы проигрывать!»
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Bazilic
Гюндоган что-то много болтает, что в Барсе, что в сборной
Полил помоями клуб за Классико и в следующей игре привез гол на первой минуте
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Мохнатый55
Хуже всегда может быть, как бы не казалось обратное.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Aleksey Yashin
"Хуже уже быть не может" Когда так говорят, часто кто-то может постучать со дна
При Бартомеу мы думали так же
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Мистер Громов
Афорист прям)
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BARCA_10
главное, чтобы снизу не постучали
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ɔculpa
Хуже может быть всегда.
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