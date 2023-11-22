Гюндоган о сборной Германии: «Хуже уже быть не может, и пока это единственный положительный момент»

Илкай Гюндоган разочарован результатами сборной Германии.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.

«Мы разочарованы и расстроены. Мы сделали так, что Австрии было очень легко создавать моменты. Нужно быть честными: дело не только в обороне, защита начинается с нападения. Хуже уже быть не может – возможно, пока это единственный положительный момент.

Конечно, очень неприятно, что придется жить четыре месяца с этими двумя отрицательными результатами. Все должны показывать максимум и оптимально подготовиться к мартовским матчам. Ситуация должна лишь улучшаться – иного пути нет», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной в интервью ZDF.

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