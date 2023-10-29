В «Барсе» позитивно восприняли критику Гюндогана после класико. Руководство и тренерский штаб считают это полезным для команды
В «Барселоне» позитивно восприняли критику от Илкая Гюндогана после класико.
«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги. После поражения Гюндоган заявил, что ему не хватило эмоций со стороны товарищей по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».
По информации Mundo Deportivo, слова Гюндогана не вызвали негативной реакции руководства и тренерского штаба «Барселоны». В клубе считают критику со стороны немецкого полузащитника полезной для команды.
Кроме того, слова Гюндогана сочли справедливыми со спортивной точки зрения, поскольку полузащитник перешел в «Барселону» из более сильного на данный момент «Манчестер Сити», чтобы помочь каталонцам вернуть позиции в европейском футболе.
«Реал» выцарапал класико! Дубль у Джуда – после массового помутнения
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
это сказал фанат в чей команде легенда футбола это Рамос и его дружок Пепе, а сейчас этим прекрасно справляется Рюдигер и тот же Чуамени, как он в ТОВАРИЩЕСКОМ классико летел сбивать игроков Барсы
я не ною, я просто в дичайшем шоке, как так можно радоваться, когда единственный кто Может в твоей команде это полузащитник у которого прет, а против кого?
против Дубля Барсы
В любом случае, до называть тех, кто играл дублем , неуважение именно к футболистам Барселоны
через красивую поставленную игру?
или из за того что у Барсы не было глубины состава и команду тупо просела после 70 минуты?
просто башенный выстрел от Джуда спас Реал в тот вечер, а против топовых команд вроде Атлетико Барсы или Севильи вы все так же не можете играть, это все раскроется в начале след года, вот увидите…
и самое главное, травмы вас тоже настигнут и Джуду такую мертвую команду в одиночку будет тащить все тяжелее