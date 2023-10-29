В «Барсе» позитивно восприняли критику Гюндогана после класико. Руководство и тренерский штаб считают это полезным для команды

Теги Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Класико Футбол

В «Барселоне» позитивно восприняли критику от Илкая Гюндогана после класико.

«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги. После поражения Гюндоган заявил, что ему не хватило эмоций со стороны товарищей по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

По информации Mundo Deportivo, слова Гюндогана не вызвали негативной реакции руководства и тренерского штаба «Барселоны». В клубе считают критику со стороны немецкого полузащитника полезной для команды.

Кроме того, слова Гюндогана сочли справедливыми со спортивной точки зрения, поскольку полузащитник перешел в «Барселону» из более сильного на данный момент «Манчестер Сити», чтобы помочь каталонцам вернуть позиции в европейском футболе.

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36 комментариев

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reis0723
Ответ Гамаль Хайдаров
выиграли еле еле дубль Барсы а столько гонора, да и выиграли как? через красивую поставленную игру? или из за того что у Барсы не было глубины состава и команду тупо просела после 70 минуты? просто башенный выстрел от Джуда спас Реал в тот вечер, а против топовых команд вроде Атлетико Барсы или Севильи вы все так же не можете играть, это все раскроется в начале след года, вот увидите… и самое главное, травмы вас тоже настигнут и Джуду такую мертвую команду в одиночку будет тащить все тяжелее
А кто ж виноват что у Барсы нет глубины состава? Все на судей слили в свое время,а сейчас бедствуют. Джуд не спас,он просто сделал свое дело,вы там в Барсе все нытики такие? Начиная с тренера,заканчивая болельщиками. Ничего что у нас 2 основных,и два одни из лучших в мире на своей позиции игроков выбыли на целый сезон,а еще в добавок вчера потеряли Тчуамени,результат вашей грязной игры.
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Dexter Morgan
Ответ Гамаль Хайдаров
выиграли еле еле дубль Барсы а столько гонора, да и выиграли как? через красивую поставленную игру? или из за того что у Барсы не было глубины состава и команду тупо просела после 70 минуты? просто башенный выстрел от Джуда спас Реал в тот вечер, а против топовых команд вроде Атлетико Барсы или Севильи вы все так же не можете играть, это все раскроется в начале след года, вот увидите… и самое главное, травмы вас тоже настигнут и Джуду такую мертвую команду в одиночку будет тащить все тяжелее
Реал может в любой ситуации вытащить матч. Мне кажется, что это уже все должны были запомнить.
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Crazy Writer
Ответ Роман
Пора уже признать окончательно, что Барса середняк. Тогда с нее спадет груз ответственности и может шагать своим темпом.
ну с чего она середняк? стабильно в испании в топ 3 держится, в лч играет. да - кризис случился ожидаемый. Но выбрались они из него быстро. Чемп вот в прошлом сезоне, кстати выиграли.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Dexter Morgan
Реал может в любой ситуации вытащить матч. Мне кажется, что это уже все должны были запомнить.
против Атлетико, Севильи, Сити или в том ВАЖНЕЙШЕМ классико в прошлом году они не вытащили…
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Гамаль Хайдаров
Ответ reis0723
А кто ж виноват что у Барсы нет глубины состава? Все на судей слили в свое время,а сейчас бедствуют. Джуд не спас,он просто сделал свое дело,вы там в Барсе все нытики такие? Начиная с тренера,заканчивая болельщиками. Ничего что у нас 2 основных,и два одни из лучших в мире на своей позиции игроков выбыли на целый сезон,а еще в добавок вчера потеряли Тчуамени,результат вашей грязной игры.
Грязной игры?
это сказал фанат в чей команде легенда футбола это Рамос и его дружок Пепе, а сейчас этим прекрасно справляется Рюдигер и тот же Чуамени, как он в ТОВАРИЩЕСКОМ классико летел сбивать игроков Барсы
я не ною, я просто в дичайшем шоке, как так можно радоваться, когда единственный кто Может в твоей команде это полузащитник у которого прет, а против кого?
против Дубля Барсы
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denisques
Ответ Dexter Morgan
Кстати, надеюсь, что Барселона в этот раз рано не вылетит из ЛЧ. Реалу нужно в плей-офф потренироваться.
реалу чем скорее отлеть от сити 4-0 тем лучше, за ла лигой в этом году пошли
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Alexandr Sokolov
Так и должно быть, а не эти розовые сопли от Хави... тем более в таком принципиальном матче
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Владимир Самсонов
Ответ Гамаль Хайдаров
так он разве полузащитник, вы же уже его на место Черепахи поставили?) или ты не относишься к отбитым фанатам?
На мой взгляд, атакующий полузащитник. Нападающим его точно не назовешь
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Гамаль Хайдаров
Ответ Dexter Morgan
У Реала все топовые. Возьми любого.
где они были пока Модрич не вышел?
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Бронислав Каминский
Ответ Dexter Morgan
Только его используют плохо. Он не развивается.
До травмы он прям очень кайфово играл.Видимо без Бускетса у него руки развязаны в центре поля.С ним совсем другой результат мог бы получиться
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Dexter Morgan
Ответ Бронислав Каминский
Де Йонг еще.Он топово мяч продвигает в атаку
Только его используют плохо. Он не развивается.
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Бронислав Каминский
Ответ Dexter Morgan
А так Гюндоган единственный топовый полузащитник в Барселоне.
Де Йонг еще.Он топово мяч продвигает в атаку
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Владимир Самсонов
Ответ Гамаль Хайдаров
у всех Вов крыша едет? Кунде основа, Лева основа Рафинья основа Педри основа Де Йонг основа Феликс гонял с дискомфортом 6 человек…
Лева и Рафинья играли вчера. Кунде - явно не самый важный защитник.
В любом случае, до называть тех, кто играл дублем , неуважение именно к футболистам Барселоны
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Dexter Morgan
Ответ Гамаль Хайдаров
против Атлетико, Севильи, Сити или в том ВАЖНЕЙШЕМ классико в прошлом году они не вытащили…
У Реала смена поколений мягко проходит. И иногда есть проблемы. Только в этом дело. Просто это команда-династия. Есть нестабильная игра, пока полностью команда не обновится.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Dexter Morgan
Надо Гави карманы расширить. Не сдержал Джуда. Кто был на ветке во время Эль Классико, те поймут.
выиграли еле еле дубль Барсы а столько гонора, да и выиграли как?
через красивую поставленную игру?
или из за того что у Барсы не было глубины состава и команду тупо просела после 70 минуты?
просто башенный выстрел от Джуда спас Реал в тот вечер, а против топовых команд вроде Атлетико Барсы или Севильи вы все так же не можете играть, это все раскроется в начале след года, вот увидите…
и самое главное, травмы вас тоже настигнут и Джуду такую мертвую команду в одиночку будет тащить все тяжелее
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Ramin Nuriev
Ну это здорово, нельзя наказывать Гюндогана за то что ему не все равно
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
как вчера рассказывали фанаты нашей Барсы, "Гави положил Беллингема в карман". даже если это и так, то карман у Гави явно оказался дырявым
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