В «Барсе» позитивно восприняли критику Гюндогана после класико. Руководство и тренерский штаб считают это полезным для команды

В «Барселоне» позитивно восприняли критику от Илкая Гюндогана после класико.

« » уступила « » (1:2) в домашнем матче 11-го тура . После поражения Гюндоган заявил, что ему не хватило эмоций со стороны товарищей по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

По информации Mundo Deportivo, слова Гюндогана не вызвали негативной реакции руководства и тренерского штаба «Барселоны». В клубе считают критику со стороны немецкого полузащитника полезной для команды.

Кроме того, слова сочли справедливыми со спортивной точки зрения, поскольку полузащитник перешел в «Барселону» из более сильного на данный момент « », чтобы помочь каталонцам вернуть позиции в европейском футболе.

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