«Наполи» опережает «Лидс» в борьбе за Ваню Милинковича-Савича. Вратарь «Торино» доступен клубам Серии А за 19 млн евро

Ваня Милинкович-Савич может перейти в «Наполи» за 19 млн евро.

Именно за такую сумму «Торино » готов продать вратаря клубам Серии А этим летом, сообщает Football Italia.

По данным источника, в борьбе за 28-летнего серба неаполитанцы опережают «Лидс », к тому же Милинкович-Савич предпочел бы продолжить карьеру именно в команде Антонио Конте.

В 37 матчах прошлого чемпионата Италии голкипер сыграл на ноль 10 раз, пропуская в среднем 1,14 гола за игру.