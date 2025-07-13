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«Наполи» опережает «Лидс» в борьбе за Ваню Милинковича-Савича. Вратарь «Торино» доступен клубам Серии А за 19 млн евро

Ваня Милинкович-Савич может перейти в «Наполи» за 19 млн евро.

Именно за такую сумму «Торино» готов продать вратаря клубам Серии А этим летом, сообщает Football Italia.

По данным источника, в борьбе за 28-летнего серба неаполитанцы опережают «Лидс», к тому же Милинкович-Савич предпочел бы продолжить карьеру именно в команде Антонио Конте.

В 37 матчах прошлого чемпионата Италии голкипер сыграл на ноль 10 раз, пропуская в среднем 1,14 гола за игру.

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ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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