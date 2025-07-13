Радимов про 0:1 «Краснодара» с ЦСКА: «Хороший знак. В прошлом году они тоже «Зениту» проиграли в Суперкубке и в итоге стали чемпионами»
Владислав Радимов назвал поражение от ЦСКА хорошим знаком для «Краснодара».
В субботу «быки» уступили (0:1) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
«Та психология, которую «Краснодар» приобрел в прошлом году, выиграв чемпионат России, думаю, в дальнейшем поможет команде. А сегодняшний матч против ЦСКА мог сложиться и туда, и туда.
Хотя это [поражение] хороший знак. В прошлом году они тоже «Зениту» проиграли (2:4) в Суперкубке и в итоге стали чемпионами», — сказал бывший футболист «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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