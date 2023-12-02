Шамиль Тарпищев: «Абаскаль не годится для «Спартака». Нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами»
Шамиль Тарпищев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль сегодня не годится для «Спартака». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами.
Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», – сказал президент Федерации тенниса России.
«Спартак» с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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Тот же Динамо в кубке 3:0 убрали, а до этого обыграли Краснодар с 9 россиянами в старте. Да и в целом нет предубеждения между условным Черновым и Дуарте или Зиньковским и Бонгондой. При Абаскале вот уж точно шансы есть у всех. Хотя я знаю одного россиянина, который по своей вине потерял место в составе, видимо, из-за его друзей и стоит этот вой про «особое отношение»