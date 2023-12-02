Шамиль Тарпищев: «Абаскаль не годится для «Спартака». Нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами»

Шамиль Тарпищев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

« сегодня не годится для « ». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами.

Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», – сказал президент Федерации тенниса России.

«Спартак» с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!