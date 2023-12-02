Шамиль Тарпищев: «Абаскаль не годится для «Спартака». Нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сегодня не годится для «Спартака». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами.

Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», – сказал президент Федерации тенниса России.

«Спартак» с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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19 комментариев
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Я извиняюсь, а Тарпищев со свечкой в раздевалке стоял, чтобы так однозначно выводы делать?
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Для Спартака только плюс, что Абаскаль выдавливает из команды Джикию и Соболева, пусть в медийке играют, это по их и игровому, и интеллектуальному уровню
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А? Как вообще одновременно у критиканов Абаскаля уживаются тезисы об «особом отношении к русским и иностранцам» и «Денисов любимчик тренера»?
Тот же Динамо в кубке 3:0 убрали, а до этого обыграли Краснодар с 9 россиянами в старте. Да и в целом нет предубеждения между условным Черновым и Дуарте или Зиньковским и Бонгондой. При Абаскале вот уж точно шансы есть у всех. Хотя я знаю одного россиянина, который по своей вине потерял место в составе, видимо, из-за его друзей и стоит этот вой про «особое отношение»
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8 новостей от разных людей об Абаскале за три дня. И все на перебой пытаются доказать, что Абаскаль - никто. «три дня я гналась за вами….»
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Ответ Peter Parker
А? Как вообще одновременно у критиканов Абаскаля уживаются тезисы об «особом отношении к русским и иностранцам» и «Денисов любимчик тренера»? Тот же Динамо в кубке 3:0 убрали, а до этого обыграли Краснодар с 9 россиянами в старте. Да и в целом нет предубеждения между условным Черновым и Дуарте или Зиньковским и Бонгондой. При Абаскале вот уж точно шансы есть у всех. Хотя я знаю одного россиянина, который по своей вине потерял место в составе, видимо, из-за его друзей и стоит этот вой про «особое отношение»
Абаскаль даже Мелешина выпускал, о чем тут говорить)
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Ответ Дренажная вода 4
Абаскаль даже Мелешина выпускал, о чем тут говорить)
Мало того, полностью российский состав выпускал....
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А кто сказал, что они разные отношения? Слышал звон и не знает где он...
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он то куда лезет, какие отношения. Мартинс вон на лавке например, Николсон Соболеву конкуренцию проиграл. Насчет Джикии так Бабич сейчас обьективно сильнее
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Что удивительно, щас 2-3 победы подряд и все эти петушки будут кукарекать в обратную сторону
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задолбали Иксперты
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Прежде всего пора менять хозяина.
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Пора спросить кого-то из баскетбола или водного поло, годится ли Абаскаль "Спартаку"
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Очередное никому не интересное мнение забытого всеми человека.
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Судя потому, что у него регулярно выходят никакущие Мозес и Дуарте, разницу в подходах можно предположить. Но если принять во внимание, что сегодня у него уже все никакущие - разница получается не велика))
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Ответ Вячеслав Припузов
А кто сказал, что они разные отношения? Слышал звон и не знает где он...
Тарпищев , уважаемый , не комментатор с сайта спортс.ру и гораздо больше знает , что творится в Спартаке , чем все вместе взятые на этом сайте . У него много возможностей иметь более точную информацию о внутренних делах в команде . Хотя , казалось бы и не вхож в команду . Мостовой с Канчельскисом и Орлов с Радимовым не знают то , что знает Тарпищев .
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Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а Тарпищев со свечкой в раздевалке стоял, чтобы так однозначно выводы делать?
А еще ему личный психолог Абаскаля рассказал о психологической усталости Гильермо.
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Ответ Benjamin
Для Спартака только плюс, что Абаскаль выдавливает из команды Джикию и Соболева, пусть в медийке играют, это по их и игровому, и интеллектуальному уровню
А Соболева за что выдавливать , "доброжелатель" ?
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Очередной шакал загундел. Чует падаль?))
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