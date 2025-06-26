«Бернли» купил вратаря «Карлсруэ» Вайсса за 5 млн евро. Контракт – на 4 года
«Бернли» подписал 21-летнего немецкого вратаря.
Английский клуб объявил о переходе Макса Вайсса из «Карлсруэ». Стороны подписали четырехлетний контракт.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне второй Бундеслиги Вайсс провел 34 матча (8 сухих) и пропустил 55 голов.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бернли»
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