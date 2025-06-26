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Эдерсон опроверг возможный уход из «Ман Сити»: «99% новостей – фэйковые. Мое будущее здесь»

Эдерсон ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити».

«Нет, нет, нет. Мое будущее здесь. Некоторые друзья присылают мне много новостей, но 99% из них – фэйковые. Я все понимаю, но вокруг моего имени ходит много фэйковых новостей.

Я намерен остаться в клубе. Мои мысли сосредоточены на «Манчестер Сити». Поэтому я полон решимость продолжить играть в АПЛ и попытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал вратарь «горожан». 

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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