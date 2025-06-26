«Ман Сити» отдал защитника Ба «Ницце» в аренду на сезон

Джума Ба перешел из «Манчестер Сити» в «Ниццу».

Французский клуб объявил о подписании 19-летнего защитника на правах годичной аренды.

Ба стал игроком «горожан» в январе этого года – он перешел из «Вальядолида» и сразу отправился в аренду в «Ланс». В рамках Лиги 1 он провел 10 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .

Фото: https://www.ogcnice.com/