«Ман Сити» отдал защитника Ба «Ницце» в аренду на сезон
Джума Ба перешел из «Манчестер Сити» в «Ниццу».
Французский клуб объявил о подписании 19-летнего защитника на правах годичной аренды.
Ба стал игроком «горожан» в январе этого года – он перешел из «Вальядолида» и сразу отправился в аренду в «Ланс». В рамках Лиги 1 он провел 10 матчей.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Фото: https://www.ogcnice.com/
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ниццы»
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