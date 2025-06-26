«Шанхай» Слуцкого подписал 23-летнего форварда «Морейренсе» Асуэ. Он заменит в заявке травмированного Сауло Минейро

«Шанхай Шэньхуа» объявил о подписании нового футболиста.

В команду перешел 23-летний нападающий и Экваториальной Гвинеи Луис Асуэ. Сумма трансфера и срок контракта не уточняются, игрок возьмет 19-й номер. Ожидается, что он заменит в заявке на сезон форварда Сауло Минейро, выбывшего на 4-5 месяцев.

Асуэ – воспитанник «Браги», с 2024-го выступал за португальский «Морейренсе». На его счету шесть голов и три ассиста в 50 матчах за клуб в чемпионате Португалии.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 29 июня сыграет в гостях с «Чанчунем». Ближайший топ-соперник – «Бэйцзин Гоань» 19 июля на выезде, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.