«Интер» предлагает 22 млн евро и бонусы за Бонни, «Парма» хочет 24 млн и бонусы. Клубы могут договориться сегодня

«Интер» приближается к подписанию Анж-Йоана Бонни из «Пармы».

В среду состоялся новый раунд переговоров между клубами. «Интер » предлагает за 21-летнего нападающего 22 миллиона евро и бонусные выплаты, «Парма » хочет получить 24 млн евро плюс бонусы, сообщает Sky Sport.

Отмечается, что стороны могут достигнуть договоренности уже в четверг.

В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь .