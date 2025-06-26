«Интер» предлагает 22 млн евро и бонусы за Бонни, «Парма» хочет 24 млн и бонусы. Клубы могут договориться сегодня
«Интер» приближается к подписанию Анж-Йоана Бонни из «Пармы».
В среду состоялся новый раунд переговоров между клубами. «Интер» предлагает за 21-летнего нападающего 22 миллиона евро и бонусные выплаты, «Парма» хочет получить 24 млн евро плюс бонусы, сообщает Sky Sport.
Отмечается, что стороны могут достигнуть договоренности уже в четверг.
В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Ювентус
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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