  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» предлагает 22 млн евро и бонусы за Бонни, «Парма» хочет 24 млн и бонусы. Клубы могут договориться сегодня
11

«Интер» предлагает 22 млн евро и бонусы за Бонни, «Парма» хочет 24 млн и бонусы. Клубы могут договориться сегодня

«Интер» приближается к подписанию Анж-Йоана Бонни из «Пармы».

В среду состоялся новый раунд переговоров между клубами. «Интер» предлагает за 21-летнего нападающего 22 миллиона евро и бонусные выплаты, «Парма» хочет получить 24 млн евро плюс бонусы, сообщает Sky Sport. 

Отмечается, что стороны могут достигнуть договоренности уже в четверг. 

В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4367 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoПарма
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoАнж-Йоан Бонни
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Помогите запустить новое приложение футбольной статистики. Пройдите опрос и получите шанс выиграть приз!
9 минут назад
«Зенит» близок к подписанию Жерсона. Хавбек может дебютировать за клуб в матче со «Сьоном», если «Фламенго» вылетит с КЧМ от «Баварии» (Legalbet)
1423 минуты назад
Игор Тудор: «Ман Сити» годами доминировал в футболе, Гвардиола – лучший тренер мира. «Ювентус» хочет победить»
525 минут назад
Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»
5251 минуту назад
Мостовой о вопросах, которые задал бы Путину: «Президент должен заниматься более насущными делами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом»
1358 минут назад
«Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели
5659 минут назад
«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева. Переговоры – на финальной стадии
30сегодня, 07:30
Перрен намерен зарабатывать около 1 млн евро в год в «Краснодаре». Вингер открыт к переходу, «Осер» хочет 5 млн евро
21сегодня, 07:15
Расширяемся и ищем усиление в финансовую команду. Начинающие специалисты, откликайтесь на вакансию!
сегодня, 07:00Вакансия
Медведев о Жерсоне в «Зените»: «Предпосылки для перехода есть. Он был одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил «Челси»
22сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Бернли» купил вратаря «Карлсруэ» Вайсса за 5 млн евро. Контракт – на 4 года
5 минут назадФото
Евро-2025 (U19). Финал. Испания против Нидерландов
111 минут назад
«Ман Сити» отдал защитника Ба «Ницце» в аренду на сезон
117 минут назадФото
«Ред Булл Зальцбург» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
118 минут назад
Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»
640 минут назад
Гендиректор «Ахмата» о Садулаеве в ЦСКА: «Нет футболистов, которых мы не готовы продать этим летом. Если предложение устроит и игрока, и клуб – трансфер состоится»
48 минут назад
Батраков о том, что опережает Ямаля по продвинутым данным: «Как можно сравнить Ла Лигу и РПЛ? Если бы обогнал Ламина в Ла Лиге, было бы приятнее»
4сегодня, 07:55
Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»
7сегодня, 07:45
Блан о «Золотом мяче»: «Дембеле соответствует всем критериям для борьбы за приз. Но случаются сюрпризы – и победителем оказывается не тот, кого ожидаешь»
7сегодня, 07:05
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 06:30