Игор Тудор: «Ман Сити» годами доминировал в футболе, Гвардиола – лучший тренер мира. «Ювентус» хочет победить»

Игор Тудор заявил о желании «Ювентуса» обыграть «Манчестер Сити» на КЧМ.

«Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Команды набрали по 6 очков, вышли в плей-офф и ведут борьбу за первое место в группе G. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Это будет прекрасная игра. Мы выйдем на поле, чтобы победить. Никто не готовится к матчам, чтобы играть вничью.

Жара окажет влияние на обе команды. Гвардиола прав, когда говорит, что мы не сможем показать максимум.

Мы внесем некоторые изменения, но будем играть серьезно и хотим победить. Вижу, что парни горят желанием проявить себя.

«Ман Сити » – это команда, которая годами доминировала в футболе, ее возглавляет лучший тренер мира. Мы отдадим все силы, будем играть в свой футбол, они – в свой, и посмотрим, каким будет результат», – сказал главный тренер «Ювентуса » Тудор .