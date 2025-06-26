«Тоттенхэм» показал черную выездную форму на сезон-2025/26

«Тоттенхэм» показал выездную форму на следующий сезон.

Лондонский клуб представил черный комплект формы, разработанный компанией Nike .

В сезоне-2024/25 «шпоры» заняли 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и стали обладателями титула Лиги Европы. В новом сезоне «Тоттенхэм » примет участие в Лиге чемпионов.

Фото: https://www.tottenhamhotspur.com/