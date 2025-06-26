«Тоттенхэм» показал черную выездную форму на сезон-2025/26
«Тоттенхэм» показал выездную форму на следующий сезон.
Лондонский клуб представил черный комплект формы, разработанный компанией Nike.
В сезоне-2024/25 «шпоры» заняли 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и стали обладателями титула Лиги Европы. В новом сезоне «Тоттенхэм» примет участие в Лиге чемпионов.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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