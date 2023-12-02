Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» высказался о борьбе с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то, чтобы сильно страшен.

А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике – «Рубине», в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели. У нас для этого все есть», – сказал Дмитрий Гафин.

«Зенит» лидирует в чемпионате с 33 очками, «Динамо» на третьем месте и отстает на пять очков.

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7 комментариев
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Конечно не страшен, ведь Зенит и не является конкурентом Динамо. Динамо за тройку пусть борется, какая им разница на чемпионскую гонку
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Поднадоели эти бравурные речи сейчас если еще Степашка вылезет перед матчем - побегу на Рубин ставить
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И с чего он так на Зените зациклился, не далее как вчера кто-то из руководства Динамо хлестался что для них главный и принципиальный соперник это Спартак.
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Война, атака, командир кричит:
— Вперёд, орлы!
Все: — Урра-а!
И только двое продолжают сидеть в окопе.
Командир: — А вы почему сидите?!
— А мы не орлы, мы львы: Лев Моисеевич и Лев Абрамович!
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мели Емеля, твоя неделя ...
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Ответ Faust Doc
Скоро весь Газпром посадят, желаю Динамо поскорее это сделать!
Ваша халва за 20 лет прокисла.
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