Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»
Член совета директоров «Динамо» высказался о борьбе с «Зенитом» в Мир РПЛ.
«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то, чтобы сильно страшен.
А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике – «Рубине», в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели. У нас для этого все есть», – сказал Дмитрий Гафин.
«Зенит» лидирует в чемпионате с 33 очками, «Динамо» на третьем месте и отстает на пять очков.
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— Вперёд, орлы!
Все: — Урра-а!
И только двое продолжают сидеть в окопе.
Командир: — А вы почему сидите?!
— А мы не орлы, мы львы: Лев Моисеевич и Лев Абрамович!