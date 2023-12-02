Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»

Член совета директоров «Динамо» высказался о борьбе с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то, чтобы сильно страшен.

А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике – « », в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели. У нас для этого все есть», – сказал Дмитрий Гафин.

« » лидирует в чемпионате с 33 очками, « » на третьем месте и отстает на пять очков.

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