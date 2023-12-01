«Есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Именно они самые принципиальные для «Динамо». Гафин о «Спартаке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» назвали «Спартак» наиболее принципиальным соперником.

– «Зенит» сейчас самый принципиальный соперник для «Динамо»?

– Не думаю, что мы будем раздавать такие комплименты, даже столь уважаемому клубу, как «Зенит».

– А кто тогда самый принципиальный?

– У нас есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Считаю, именно они самые принципиальные соперники для «Динамо», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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70 комментариев
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Спартак и Динамо старейшее дерби страны , так что все верно .Спартак и ЦСКА самое принципиальное дерби страны , а Зенит это временщики ,дядя Лёша уйдёт и опять будут барахтается в середине таблицы , а пока пусть наслаждаются временем «величием»
+62
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Прав он. Дерби Спартака и Динамо старейшее. Тут и не поспоришь.
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Ответ АРХАТ
Спартак это народная команда Зенит это мажорная команда
зенит позорная команда!
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Ну, надо сказать, что не они себя считают, а общество. Не все конечно, но большенство.
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Ответ Алексей Ненахов
Спартак и Динамо старейшее дерби страны , так что все верно .Спартак и ЦСКА самое принципиальное дерби страны , а Зенит это временщики ,дядя Лёша уйдёт и опять будут барахтается в середине таблицы , а пока пусть наслаждаются временем «величием»
Какая середина!Лифт между вышкой и первой лигой!
+18
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+8
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Однозначно! даже спорить не надо.
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господи, как они все задрали со всеми этими традиционными, принципиальными и самыми популярными. сами то не надоело еще? ей-богу, лучше бы подумали, почему у нас за уральскими горами нету ни одного нормального стадиона, а не вот это вот все.
+12
-5
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Спартак это народная команда
Зенит это мажорная команда
+20
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и это взаимно. дерби в стране только одно. а то развели новодел какой-то.
+13
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Ответ карабашка
Какая середина!Лифт между вышкой и первой лигой!
Сейчас боты налетят и объяснять нам что Зенит до дяди Леши был «великим» клубом , а не провинциальным средником ))
+13
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наши традиционные московские соперники
=========================
Семья Гафина переехала в Москву из Петропаловска-Камчатского
Теперь он москвич, барин, пальцы веером
Тьфу
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Мы тоже любим матчи с Динамо и ЦСКА
+15
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Ответ Игорь Чернецов
Динамо без ВТБ - многократный чемпион страны, многократный обладатель Кубка страны и даже обладатель Золотого мяча... И всë без ВТБ. 😁
Да их чкисты тогда крышевали, это похлеще втб и Газпрома вместе взятых)
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Ответ Wiley Fox
Такой принципиальный Спартак, что фомин пробил выше ворот, и Газпром получил суперкубок в Питере с народной командой и сделал кассу
Фомин промазал из за нервов. Понятно же. И в матче с принципиальным соперником нервы сильнее напряжены.
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Исторически однозначно так
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Ответ Александр Милосавлевич
Да разве вот можно представить, чтобы бывший капитан Спартака играл в Динамо - и ничего страшного? Принципиальные ведь моменты! Хотя…
ДИНАМОВЕЦ Бесков поднял спартак из низов! Учите историю.
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Да разве вот можно представить, чтобы бывший капитан Спартака играл в Динамо - и ничего страшного? Принципиальные ведь моменты! Хотя…
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Какой важный Гафин.
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Ответ La Crosse Bobcats
господи, как они все задрали со всеми этими традиционными, принципиальными и самыми популярными. сами то не надоело еще? ей-богу, лучше бы подумали, почему у нас за уральскими горами нету ни одного нормального стадиона, а не вот это вот все.
Ну это не проблема Гафина)
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Ответ VladCory
в кои то веки адекватные руководители в рос футболе )
не сглазь, это его первые слова такие на публику сколько работает)))
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Так и отлично, карать тушинское шапито есть первостепенная задача для любого уважающего себя клуба.
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Считают себя народной - это в точку. Их "народной" еще ЦК КПСС начал обзывать, чтоб отобрать звание народной команды у легендарного Торпедо. За которую действительно народ болел, а не гламурное быдлячество.
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У термина "народная" есть конкретная история, желающие легко нагуглят.
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Начинались дерби с матчей Спартака с Динамо , потом Спартак с ЦСКА ... Для болельщиков дерби были с Локо и с Торпедо . Что там выдумывать ! Любое противостояние с командой из одного города или региона считаются дерби , правда , с небольшими оговорками - есть соперник на данном этапе , который более принципиален по турнирным раскладам . Сейчас так всё поменялось и стало с ног на голову , что даже медийное """"" рвётся в звание "народных" ! Мир сошёл с ума . Оцифровали некоторых до такой степени , что нет предела дебилизму .
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принципиально правильное мышление...
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Ответ argentina10
потому что для всех это уже прозвищем для смеха у всех стало, поэтому и спасртаковцы молчат, что сами это понимают..
при этом все хотят это прозвище перехватить))
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Ответ Vatikan
по моему, другие команды говорят о том, что Спартак народная команда чаще чем сам Спартак) даже когда это у них не спрашивают
потому что для всех это уже прозвищем для смеха у всех стало, поэтому и спасртаковцы молчат, что сами это понимают..
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Ответ Vatikan
ну так всем все очевидно, кто народная команда издавна
всем очевидно только то, кто сам себя называет "народной командой"
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Ответ Vatikan
по моему, другие команды говорят о том, что Спартак народная команда чаще чем сам Спартак) даже когда это у них не спрашивают
Гафин сказал, что спартак считает себя народной командой, а не что является ей на самом деле
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Ответ Игорь Мясоедов
Кажется для любого клуба Спартак один из самых принципиальных
и это реально так - как Спартак самая любимая команда в стране, так же она и самая нелюбимая.....наверняка плюс минус 50 на 50..
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Ответ BaltikaSPb
наши традиционные московские соперники ========================= Семья Гафина переехала в Москву из Петропаловска-Камчатского Теперь он москвич, барин, пальцы веером Тьфу
А ХА ХА. Ну ты и чудо! Сам Пётр 1 который основал Питер из Москвы переехал! Какой же ты смешной!
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Ответ Роман
газ на мукунок из Бразилии, как раз за уральскими горами качают.
А нефть видимо в Тушино ради содержания голландских зеков. И кстати, мукунку это ваша легенда
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Ответ Роман
Валера Сюткин хорошую песню написал.
Отличную! И переполнен стадион....
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Wiley Fox
Какие, нахрен , нервы Я все его пенальти посмотрел - он нигде так ногу не ставил и так не бил Это намеренный промах
Тамбовские купили Фомина?
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Ответ Алексей Ненахов
Позор России , а не арена самый дорогой стадион в стране ценой нескольких новых стадионов , цена 43 млд , полностью построенный за бюджет государства, дороже трёх стадионов Москвы
А может нынешние Лужники никому не нужные позор без крыши и прочих современных требований. Или 25- тысячное недоразумение динамо, которое строили дольше чем в Петербурге с не меньшим бюджетом. А по итогу какое-то странное сооружение с нелепой трибункой за воротами и также не приспособленное к зиме?
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Ответ Алексей Ненахов
Спартак и Динамо старейшее дерби страны , так что все верно .Спартак и ЦСКА самое принципиальное дерби страны , а Зенит это временщики ,дядя Лёша уйдёт и опять будут барахтается в середине таблицы , а пока пусть наслаждаются временем «величием»
Страна без бич-пакетов
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Ответ xyg2rdwzx4
Клуб с самым крутым стадионом в стране и уникальной особенностью в виде 6 миллионного города с одной командой будет барахтаться? Представим рос футбол без Лукойла Газпрома и РЖД, будучи частным нейтральным инвестором куда бы вы вложили средства, в истеричный Спартак с комплексами наполеона, Локо без стадиона или Динамо без болельщиков? Дядя Леша то уйдет, но стадион с городом никуда не пропадут, а значит команда будет очень долго в лидерах рос футбола.
Позор России , а не арена самый дорогой стадион в стране ценой нескольких новых стадионов , цена 43 млд , полностью построенный за бюджет государства, дороже трёх стадионов Москвы
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Ответ fil_spb
Эх, как же все-таки корежит москвичей от того, что деньги появились у футбольного клуба за пределами Москвы. Они то привыкли к своему уютному междоусобчику. Причем забавно, что ждут такие персонажи не ухода около государственных денег из футбола, а именно ухода Газпрома из Зенита, а ВТБ и прочие РЖД должны продолжать спускать деньги на московские клубы с 1,5 землекопами на трибунах. И это очень правильная мечта, ведь Зенит как любимый клуб большого мегаполиса так и так будет чувствовать себя хорошо, а вот что будет с тем же Динамо без ВТБ это интересно. Велика вероятность, что присоединятся к лиге, где обитают Тосно и Амкар.
К чему все это. Не лично к вам, а ко всем участникам дискуссии вопрос. Путь деньги будут у всех: и у Москвы, и у Питера, и у Краснодара, да и у других клубов из других городов - тоже. Лучше же всем будет.
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Ответ Алексей Ненахов
Спартак и Динамо старейшее дерби страны , так что все верно .Спартак и ЦСКА самое принципиальное дерби страны , а Зенит это временщики ,дядя Лёша уйдёт и опять будут барахтается в середине таблицы , а пока пусть наслаждаются временем «величием»
Клуб с самым крутым стадионом в стране и уникальной особенностью в виде 6 миллионного города с одной командой будет барахтаться? Представим рос футбол без Лукойла Газпрома и РЖД, будучи частным нейтральным инвестором куда бы вы вложили средства, в истеричный Спартак с комплексами наполеона, Локо без стадиона или Динамо без болельщиков? Дядя Леша то уйдет, но стадион с городом никуда не пропадут, а значит команда будет очень долго в лидерах рос футбола.
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Ответ </c/>
зенит позорная команда!
Чемпионы страны
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Ответ </c/>
зенит позорная команда!
ну, так же, как и Спартак)))
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Ответ T622222
Мы тоже любим матчи с Динамо и ЦСКА
Это не дерби, а дружба на грани подозрений с объятиями и поцелуями😂
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Ответ T622222
Мы тоже любим матчи с Динамо и ЦСКА
Локомотив и Торпедо, тоже же, как раз, дерби и всегда интересное для болельщиков и специалистов..
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Ответ Борис Громов
и это взаимно. дерби в стране только одно. а то развели новодел какой-то.
дерби - оно не в стране, а в деревне, по определению.
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Старейшее футбольное дерби в стране вроде Динамо Берии против ЦДКА армии, а Спартак - Динамо наверное для обеих команд действительно самое принципиальное - столько лет уже за 5-6 место соревнуются.
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и здесь Гафин прав, наконец то, хоть когда то и в чем то, все таки Спартак для Динамо самый принципиальный соперник....слишком много о величие Зенита только говорят..
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Как определить более принципиального соперника? Надо подождать, когда они будут играть между собой. Против кого в том матче будешь болеть, тот и более принципиальный.
Для меня получается 1-2 спартак цска 3 локо 4 зенит 5 краснодар. Согласен с природой - внутривидовая конкуренция самая жесткая
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в кои то веки адекватные руководители в рос футболе )
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"Вызов принят" (с)
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