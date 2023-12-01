«Есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Именно они самые принципиальные для «Динамо». Гафин о «Спартаке»
В «Динамо» назвали «Спартак» наиболее принципиальным соперником.
– «Зенит» сейчас самый принципиальный соперник для «Динамо»?
– Не думаю, что мы будем раздавать такие комплименты, даже столь уважаемому клубу, как «Зенит».
– А кто тогда самый принципиальный?
– У нас есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Считаю, именно они самые принципиальные соперники для «Динамо», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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Зенит это мажорная команда
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Семья Гафина переехала в Москву из Петропаловска-Камчатского
Теперь он москвич, барин, пальцы веером
Тьфу
Для меня получается 1-2 спартак цска 3 локо 4 зенит 5 краснодар. Согласен с природой - внутривидовая конкуренция самая жесткая