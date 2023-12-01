«Есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Именно они самые принципиальные для «Динамо». Гафин о «Спартаке»

В «Динамо» назвали «Спартак» наиболее принципиальным соперником.

– « » сейчас самый принципиальный соперник для «Динамо»?

– Не думаю, что мы будем раздавать такие комплименты, даже столь уважаемому клубу, как «Зенит».

– А кто тогда самый принципиальный?

– У нас есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Считаю, именно они самые принципиальные соперники для «Динамо», – заявил член совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!