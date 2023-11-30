Гафин о словах Аршавина про «Динамо»: «Если это дно, тогда почему все стремятся сюда на стажировку? Раз сотрудники из Питера едут, значит, здесь им больше нравится»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» прокомментировали слова Андрея Аршавина о «поднятии со дна».

– Видели слова Аршавина про вас? Как могли бы ответить?

– Мы, во-первых, очень довольны нашими сотрудниками, которые к нам приехали из Питера. Если к нам едут люди из Петербурга, значит, им у нас больше нравится.

– Аршавин говорил про людей из руководства вашего клуба: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

– Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно.

Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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24 комментария
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Динамо - второй Бикини Боттом?
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Стесняюсь спросить а все это кто? И сколько?
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Ответ Виктор
Стесняюсь спросить а все это кто? И сколько?
А это неважно для любителей говорить за всех.
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Ответ Виктор
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зря ты такие слова в зеркало говоришь..
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Ответ .ru
справедливости ради, не без Точилина, конечно... но из бывших динамовцев почему то всегда получались хорошие тренеры
А в Питере и так сколько лет уже, Симутенков Игорь вторым работает.
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Аршавин похож на краба поэтому ему удобнее на дне
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Да всё нормально уже, в Динамо уже извинились. Кто из занимающихся футболом в России в здравом уме станет связываться с Газпромом?
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Может они просто поглумиться приезжают, 50 лет без побед, хотят посмотреть на этих удивительных людей?
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Ответ Виктор
Стесняюсь спросить а все это кто? И сколько?
Он, их знает, только в лицо, фамилии неизвестны.
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Ответ argentina10
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Ответ Pushka Zotova
Да всё нормально уже, в Динамо уже извинились. Кто из занимающихся футболом в России в здравом уме станет связываться с Газпромом?
Ты хотел сказать не с газпромом, а с друзьями президента?
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Ответ MAXIMum1
Если в Динамо едут толпами учиться, то почему Динамо ничего не выигрывает? Раз такая талантливая тренерская школа.
А у вас то своей нет, вот и проситесь, за ради Христа.
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