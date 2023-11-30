Гафин о словах Аршавина про «Динамо»: «Если это дно, тогда почему все стремятся сюда на стажировку? Раз сотрудники из Питера едут, значит, здесь им больше нравится»

В «Динамо» прокомментировали слова Андрея Аршавина о «поднятии со дна».

– Видели слова про вас? Как могли бы ответить?

– Мы, во-первых, очень довольны нашими сотрудниками, которые к нам приехали из Питера. Если к нам едут люди из Петербурга, значит, им у нас больше нравится.

– Аршавин говорил про людей из руководства вашего клуба: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

– Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно.

Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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