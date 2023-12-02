Тренер «Сосьедада»: «Посоветовал Захаряну учить баскский, это очень поможет команде. Арсен – замечательный футболист»
Тренер «Реал Сосьедад» посоветовал Арсену Захаряну учить баскский язык.
«Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.
Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами по команде. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист», – сказал Иманоль Альгуасиль.
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Язык,в которым сами испанцы не понимают ни одного слова!
кем бы он ни был....
В отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков, и является так называемым псевдо-изолированным языком.
Так «почти идентичные» превращается в «никак не связаны»
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
"Во время Второй мировой войны из-за малоизвестности баскского языка он использовался баскскими радистами-шифровальщиками для передач по радио и телефонной связи в армии США[22] наряду с индейскими языками Северной Америки (например, с языком навахо)".
Сейчас вроде форму набрал, не особо хуже партнеров смотрится, голы и передачи не за горами.