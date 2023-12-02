Тренер «Сосьедада»: «Посоветовал Захаряну учить баскский, это очень поможет команде. Арсен – замечательный футболист»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Тренер «Реал Сосьедад» посоветовал Арсену Захаряну учить баскский язык.

«Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.

Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами по команде. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист», – сказал Иманоль Альгуасиль.

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33 комментария
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Не испанский, а именно баскский!🤣
Язык,в которым сами испанцы не понимают ни одного слова!
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Согласен, Арсен Сахарин замечательный футболист!
кем бы он ни был....
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Баскский, кстати, считается одним из самых сложных европейских языков. Читал, что британская разведка использовала его в своих шифровках во время Второй мировой войны.

В отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков, и является так называемым псевдо-изолированным языком.
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Ответ Potapson
Не испанский, а именно баскский!🤣 Язык,в которым сами испанцы не понимают ни одного слова!
Испанский то ладно... Но бакский??? Странно учить. Это если в условную Аланию пришёл легионер и ему говорят учить осетинский. Бред какой-то
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Сахарину 😂
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Ответ Антон Фалафель
Думаю, он легко выучит, ведь баски произошли от армян и языки почти идентичные.
Армянский - индо-европейская семья, баскский язык не входит в эту семью

Так «почти идентичные» превращается в «никак не связаны»
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Ответ Aleksandr Alferov
Испанский то ладно... Но бакский??? Странно учить. Это если в условную Аланию пришёл легионер и ему говорят учить осетинский. Бред какой-то
Если все в команде говорят на осетинском, то это не бред. В том же донецком Шахтере леги учили русский, а не украинский
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Нет ужжж .. Пусть все учать Армянский!
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Ответ dodovtimurr
Сахарину 😂
одно слово на баскском открыто)
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Ответ Камбоджа Иванов
Они хотят использовать его армянский опыт в отделении регионов де-факто и передаче его другим странам под контроль?
Захарян вроде самарский...
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Ответ Aleksandr Danilov
Если все в команде говорят на осетинском, то это не бред. В том же донецком Шахтере леги учили русский, а не украинский
Все в команде также прекрасно разговаривают на Испанском.
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Ответ Aleksei Swift
эзотерики говорят - язык почившей Атлантиды
Просто баски там жили ещё до прихода индоевропейцев.
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Ответ FilinMD
Есть ссылка на тему про британцев? Читал многое про Euskara, но вот такой истории не слышал)
Мне тоже было интересно об этом прочесть, но подробных материалов не нашёл. Только небольшие абзацы на "Википедии" и разных сайтах.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

"Во время Второй мировой войны из-за малоизвестности баскского языка он использовался баскскими радистами-шифровальщиками для передач по радио и телефонной связи в армии США[22] наряду с индейскими языками Северной Америки (например, с языком навахо)".
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Ответ Уолтер Собчак
Баскский, кстати, считается одним из самых сложных европейских языков. Читал, что британская разведка использовала его в своих шифровках во время Второй мировой войны. В отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков, и является так называемым псевдо-изолированным языком.
Есть ссылка на тему про британцев? Читал многое про Euskara, но вот такой истории не слышал)
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Думаю, Альгуасиль результатами Сосьедада в чемпионате и ЛЧ заслужил, чтобы ему спортс приделал фото в профиль и начал в заголовках его называть по фамилии. А то ощущение, что тренер по физподготовке интервью давал)
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Тренер ничего не шарит,сейчас местные эксперты расскажут какой Арсен бездарный футболист ))
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Баксанян
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Лайфхак для Захаряна - на ютубе есть видос, где Валера поёт на баскском🎤
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Посоветал ему выучил?
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почему Захарян вообще так долго форму набирал? чемп в России начался раньше, он уже должен был вкатиться в сезон.

Сейчас вроде форму набрал, не особо хуже партнеров смотрится, голы и передачи не за горами.
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он посоветовал учить баскский если ему так будет проще, видимо испанский идет худо
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а он хотя бы начал?🤔
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Аресе Сахарин - это по-баскски, надеюсь)))
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Кто-то т9 не отключил🙃
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Ответ Diablosax
Плохой совет! Арсен, учит испанский!! Он тебе пригодится, зачем тебе диалект, если тебя все поймут итак?! 3-5-10 фраз потом на нем выучишь, пусть кайфуют,
Баскский - не диалект испанского, а совершенно отдельный язык, не имеющий доказанных родственных связей ни с одним из ныне существующих языков!
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