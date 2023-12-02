Тренер «Реал Сосьедад» посоветовал Арсену Захаряну учить баскский язык.

«Было ясно, что, когда наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.

Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами по команде. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист», – сказал .

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