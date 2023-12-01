Ди Мария об игре Нидерландов в 1/4 ЧМ-2022: «Это не футбол, а перебрасывание мяча. Аргентина заслуженно прошла дальше»

Анхель Ди Мария раскритиковал сборную Нидерландов за стиль игры с Аргентиной.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла (2:2, 4:3 по пенальти) и впоследствии выиграла турнир.

«Матч был зрелищным, безупречным. Нидерланды сыграли вничью в основное время, из-за длинных передач и тычков, о которых обычно говорят: «Да, мы тоже играем в футбол». Но это не футбол, а перебрасывание мяча. Вот так они сыграли вничью.

В итоге мы прошли дальше, и это было заслуженно с учетом того, как мы играли», – заявил хавбек «Бенфики» и сборной Аргентины.

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