Ди Мария об игре Нидерландов в 1/4 ЧМ-2022: «Это не футбол, а перебрасывание мяча. Аргентина заслуженно прошла дальше»
Анхель Ди Мария раскритиковал сборную Нидерландов за стиль игры с Аргентиной.
В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) и впоследствии выиграла турнир.
«Матч был зрелищным, безупречным. Нидерланды сыграли вничью в основное время, из-за длинных передач и тычков, о которых обычно говорят: «Да, мы тоже играем в футбол». Но это не футбол, а перебрасывание мяча. Вот так они сыграли вничью.
В итоге мы прошли дальше, и это было заслуженно с учетом того, как мы играли», – заявил хавбек «Бенфики» и сборной Аргентины.
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1. Месси
2. Марадона
3. Пеле
4. Беккенбауэр
5. Кройф
6. Роналдо
7. Зидан
8. Роналду
9. Платини
10. Баджо
Вот они, мрии клубнично-сливочных😊😊😊
С Англией больше напряги из-за Фолклендов.
Торговая марка Аргентина-Англия (est. 1966)