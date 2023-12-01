Ди Мария об игре Нидерландов в 1/4 ЧМ-2022: «Это не футбол, а перебрасывание мяча. Аргентина заслуженно прошла дальше»

Теги высшая лига Португалия Бенфика сборная Нидерландов по футболу Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Футбол

Анхель Ди Мария раскритиковал сборную Нидерландов за стиль игры с Аргентиной.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) и впоследствии выиграла турнир.

«Матч был зрелищным, безупречным. Нидерланды сыграли вничью в основное время, из-за длинных передач и тычков, о которых обычно говорят: «Да, мы тоже играем в футбол». Но это не футбол, а перебрасывание мяча. Вот так они сыграли вничью.

В итоге мы прошли дальше, и это было заслуженно с учетом того, как мы играли», – заявил хавбек «Бенфики» и сборной Аргентины.

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40 комментариев
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Для болельщиков шикарный матч в котором было все
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Ответ Real_v_dushe
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Ну нидерланды же святоши, аргентинцы просто так на них взьелись
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Британское издание «90 Min Football» опубликовало обновленный список 50 лучших футболистов всех времен:

1. Месси
2. Марадона
3. Пеле
4. Беккенбауэр
5. Кройф
6. Роналдо
7. Зидан
8. Роналду
9. Платини
10. Баджо
+28
-16
+12
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Обязательно 2, чтоб точно пропустить 1/2 и финал🙏🙏🙏🙏🙏 Вот они, мрии клубнично-сливочных😊😊😊
риоль в дУше, согласен с тобой, несмотря на закрытые комменты! Надо было добрать зрительским голосованием Португалию в финал и выдать внеочередной Barber D’or за несравненный гол волосами самой аппетитной Рапунцель в истории Disney🤓
+15
-3
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Ответ Я люблю картошку
Только относительно недавно осознал, что серия Аргентина Нидерланды это вполне себе классика ЧМ. Думаю, Нидерланды могут рассматриваться как враг №2 в Европе после Германии.
Учи матчасть, главный соперник аргов в Европе- это англичане
+11
-1
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Только относительно недавно осознал, что серия Аргентина Нидерланды это вполне себе классика ЧМ. Думаю, Нидерланды могут рассматриваться как враг №2 в Европе после Германии.
+12
-5
+7
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Ответ Real_v_dushe
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Команды сверху)? От кого? От Байдена,Путина,Макрона,Шольца,Си?
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Ответ James Franc
Британское издание «90 Min Football» опубликовало обновленный список 50 лучших футболистов всех времен: 1. Месси 2. Марадона 3. Пеле 4. Беккенбауэр 5. Кройф 6. Роналдо 7. Зидан 8. Роналду 9. Платини 10. Баджо
Пеле должен быть вторым а Марадона 3.
+8
-3
+5
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Обязательно 2, чтоб точно пропустить 1/2 и финал🙏🙏🙏🙏🙏
Вот они, мрии клубнично-сливочных😊😊😊
+6
-1
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
риоль в дУше, согласен с тобой, несмотря на закрытые комменты! Надо было добрать зрительским голосованием Португалию в финал и выдать внеочередной Barber D’or за несравненный гол волосами самой аппетитной Рапунцель в истории Disney🤓
Близится годовщина триумфа, а фантомные боли сливочно-клубничных становятся снова реальными. НА ПОРЫВЕ ЭМОЦИЙ МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ МОМЕНТ, ТРЕБУЕМ ПЕРЕИГРОВКИ©️😅😅😅
+5
-1
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Ответ Слава Україні
Этот матч был даже лучше чем с францией, гениальный ассист Величайшего игрока планеты Месси, камбэк на последней минуте и постоянные потасовки зарядили каждого зрителя этого матча (только в конце одна фанбаза начала плакать о судейках)
согласен, огненный матч был
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Ответ Мохнатый55
Аргентина выиграла бы в основное время, если бы не арбитр, тянувший Нидерланды.
То же самое можно говорить про финал с Францией, но хейтеры тут пишут, что судьи тащили Аргентину)))
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В Голандии только де йонг норм чел был судя по матчу
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Ответ Real_v_dushe
Что решила ФИФА? Федерация футбола Уругвая частично должна закрыть трибуны для болельщиков на следующем домашнем матче категории A под эгидой ФИФА, а также выплатить штраф на 50 тысяч швейцарских франков. Что касается игроков, то их также ждут денежные штрафы и еще и дисквалификации. Хосе Мария Хименес и Фернандо Муслера не смогут принять участие в четырех ближайших официальных матчах за сборную и уплатят наказание в размере 20 тысяч франков. Эдисон Кавани и Диего Годин отдулись легче. Игроки пропустят только один официальный матч Уругвая и уплатят по 15 тысяч франков. Все четверо также должны выполнить "футбольные общественные работы". https://sport.24tv.ua/ru/fifa-nakazala-igrokov-sbornoj-urugvaja-za-nepristojnoe-povedenie-na-chm-2022-24-kanal_n2245593 Всем здравомыслящим людям понятно, что для ФИФА арги - это, например, не Уругвай и для них правила ФИФА не писаны, под них даже правила футбола можно поменять задним числом
А что, аргентинцы на поле что-то ломали как кавани? хд
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Этот матч был даже лучше чем с францией, гениальный ассист Величайшего игрока планеты Месси, камбэк на последней минуте и постоянные потасовки зарядили каждого зрителя этого матча (только в конце одна фанбаза начала плакать о судейках)
+20
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Ответ Real_v_dushe
Тебе крыть нечем, поэтому ты даёшь левые какие-то вопросы? Мне плевать, кто выигрывает эти фифашные или уефашные псевдотурнирчики сборных, я смотрел 2,5 тайма матчей 1/8 финала и групповой этап этого псевдотурничика и всё, больше он меня не интересовал. Я там смотрю первые матчи ради изучения игры всяких экзотических игроков, которых я не вижу в силу того, что смотрю чисто футбол в Европе. Футбол как таковой на уровне сборных мне неинтересен, там слишком низкий уровень игры, отборы вообще никакие не смотрю, считаю это мазохизмом, читаю только новости о каких-то интересных моментах - всё и то под настроение. Но когда речь идёт о наглом и очевидном протекционизме, чего молчать то? Зачем вы отрицаете очевидное, мне тоже непонятно.
Почему крыть нечем? 2 команды себя по свински вели, ну тогда получается дисквал 2х команд и вынужденная замена для полуфинала? Однако при протекционизме аргентины, судья умудрился дать пенальти в ворота аргов после игры рукой французкого игрока, получается дырка в плане оказалась? Еще и последний сэйв мартинеза спас этот скриптовый турнир ддя аргов
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Победа сборной Аргентины была заслуженной и закономерной, как в этом матче, так и на всём Чемпионате Мира! 🇦🇷
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Ответ Krizisru
Учи матчасть, главный соперник аргов в Европе- это англичане
Это кто тебе такое сказал? С ФРГ (Германией) играли три финала ЧМ, все прошли в напряженной борьбе, два из них проиграли. В 6 и 10 году немцы были сильнее, это тоже повлияло на накал. С Нидерландами финал ЧМ 78 скандальный был.
С Англией больше напряги из-за Фолклендов.
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Ответ Real_v_dushe
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Ну тогда надо было сразу дисквал двум сборным дать и вместо аргов поставить в полуфинал португалию против хорватов
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Ответ Real_v_dushe
Нет, подождите, один турнир, одинаково свинские поступки, нарушающие серьёзно правила ФИФА, за которые положены жёсткие наказания. Игроков и федерацию одной сборной наказывают и спуску ей не даёт никто, а в отношении второй заводят дело и скрывают всё под ковёр. ЭТО ДОСТОВЕРНЫЙ ФАКТ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОТЕКЦИЯ В НАГЛОЙ ФОРМЕ. И ничего общего с равными условиями для всех это не имеет. Чего удивляться тогда такому судейству и таким невозможным по теории вероятности для аргов благосклонным жеребьёвкам от ФИФА, начиная с их турнирчика 2010 года.
Повторюсь, дисквал двух команд и допуск португалии в полуфинал тебя устроил бы?
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Все матчи сборной Аргентины на ЧМ 2022 шикарные. Было всё. Поражение, отчаяние, надежда, победа и т. д.
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Аргентина выиграла бы в основное время, если бы не арбитр, тянувший Нидерланды.
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Ответ Мохнатый55
Аргентина выиграла бы в основное время, если бы не арбитр, тянувший Нидерланды.
Из кармана достал 11 минут и еще левый штрафной придумал для Голландии на последних минутах.
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Ответ Я люблю картошку
Только относительно недавно осознал, что серия Аргентина Нидерланды это вполне себе классика ЧМ. Думаю, Нидерланды могут рассматриваться как враг №2 в Европе после Германии.
Ох уж эти зумеры))
Торговая марка Аргентина-Англия (est. 1966)
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Ответ Слава Україні
Ну нидерланды же святоши, аргентинцы просто так на них взьелись
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Ответ Krizisru
Учи матчасть, главный соперник аргов в Европе- это англичане
Разве что по политическим причинам. «На футбольном поле» как раз немцы и нидерландцы соперники номер 1 из Европы для аргов. И это началось далеко не вчера🤓
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Ответ Я люблю картошку
Только относительно недавно осознал, что серия Аргентина Нидерланды это вполне себе классика ЧМ. Думаю, Нидерланды могут рассматриваться как враг №2 в Европе после Германии.
Да. С тех пор как порвали их 4-0 в ФРГ.
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Аргов тянули как могли ,нужно было дать победу Месси ,это тоже самое как копу делали каждый год что бы гоат выиграл .УЕФА коррумпированые и это давно не секрет .
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Вы их на поле переиграли и жестами там что-то показывали, уже год прошёл. Ты лучше разберись, как вы на неделе три мяча разбазарили.
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Ответ James Franc
Британское издание «90 Min Football» опубликовало обновленный список 50 лучших футболистов всех времен: 1. Месси 2. Марадона 3. Пеле 4. Беккенбауэр 5. Кройф 6. Роналдо 7. Зидан 8. Роналду 9. Платини 10. Баджо
Вполне адекватный список!
+10
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Ответ James Franc
Британское издание «90 Min Football» опубликовало обновленный список 50 лучших футболистов всех времен: 1. Месси 2. Марадона 3. Пеле 4. Беккенбауэр 5. Кройф 6. Роналдо 7. Зидан 8. Роналду 9. Платини 10. Баджо
и все они белые мужчины, мерзость! (НЕ ирония и НЕ сарказм)
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Ответ James Franc
Британское издание «90 Min Football» опубликовало обновленный список 50 лучших футболистов всех времен: 1. Месси 2. Марадона 3. Пеле 4. Беккенбауэр 5. Кройф 6. Роналдо 7. Зидан 8. Роналду 9. Платини 10. Баджо
Это шейхи купили это британское издание)
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