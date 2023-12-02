Калешин об увольнении из «Акрона»: «Я перешел грань в диалоге с владельцем, наверное. Отставка – следствие внутренних разногласий, не по поводу развития клуба»

Теги Евгений Калешин Первая лига Матч ТВ Акрон Футбол

Евгений Калешин сказал, что перешел грань в диалоге с владельцем «Акрона».

В понедельник «Акрон» прекратил трудовые отношения с тренером из‑за «разногласий в пути развития».

Учредителем клуба на его официальном сайте указан предприниматель Павел Морозов.

– Когда вы давали прошлые интервью, вы понимали, к каким последствиям это приведет?

– Безусловно. Те, кто меня знают, понимают, что там не было эмоций. Я говорил с чистым разумом и спокойно. Подобрал правильное время и затронул те темы, которые хотел затронуть.

Ни о каких эмоциях или необдуманности речи не идет. На каждый посыл у меня есть аргументы. Естественно, послематчевая пресс‑конференция – не лучшая трибуна для каких‑то системных заявлений. Но мне показалось, что время пришло.

– Как состоялась отставка?

– Понятно было заранее, до матча в Грозном. У нас состоялся диалог с владельцем, где, наверное, я перешел определенную грань. Это был не очень красивый и не красящий меня диалог. Ватерлиния была переполнена. Это эмоциональный момент.

Мой метод управления основан на одержимом воздействии на команду. Плюсы: очень быстрое убеждение людей. Отставка является следствием наших внутренних разногласий. Не по поводу развития клуба.

Футбол – это не цифры, голы и очки. Футбол – это метафизика, это эмоции. И в моменте конкретном, когда эмоции накипели, я сказал не те вещи. Автономность не может быть полная у тренера. Ведь он [владелец] никогда не залезал в мою работу. Но он не мог этого долго терпеть, – сказал Калешин в эфире ток‑шоу «Центральный круг» на канале «Матч Премьер». 

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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3 комментария
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Ну а говорят у нас в России свободы слова сейчас нет. Ну как нет, когда чел спокойно на официальном мероприятии сказал то что хотел и вслух. Свобода слова в чистом виде.

Другое дело, что последствия сказанных слов никто не отменял, да.
Так сказать лёгкий побочный эффект.
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К сожалению, да. Это, конечно, нонсенс, что из успешной команды выгоняют тренера. Но у нас нельзя рот открывать (да и не только у нас), даже если очень хочется... К сожалению. Как бы, вообще, без работы не остался(((
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Удачи Калешину
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