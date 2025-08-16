13

Угальде забил 1 гол в 19 последних матчах за «Спартак» – в мае

Манфред Угальде не забивает шесть матчей.

Нападающий «Спартака» не сумел отличиться в игре 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Он вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й на Антона Заболотного.

В 2025 году костариканцу удалось забить за клуб только дважды: в первом матче года (2 марта) и в последнем матче сезона-2024/25 (24 мая). Таким образом, в 19 последних играх за «Спартак» у него всего один гол.

В то же время в текущем году за Коста-Рику форвард забил 7 мячей в 7 играх.

Подробно со статистикой 23-летнего Угальде можно ознакомиться здесь.

А что теперь делать со Станковичем?218 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
