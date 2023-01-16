Джоуи Бартон: «Не понимаю, почему люди, покупающие билеты на матчи, страдают. В отличие от «диванных овощей», имеющих больше информации о событиях игры»

Джоуи Бартон считает, что просмотр матчей на стадионе стал менее комфортным.

«Я не понимаю, почему в 2023 году люди, покупающие билеты на футбольные матчи, страдают. В отличие от «диванных овощей», которые имеют больше информации о том, что произошло в игре.

Без повторов ВАР на стадионе? Без огромного экрана? Без судей с микрофонами? Это просто смешно», – написал экс-хавбек «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» в твиттере.

Джоуи Бартон пробует измениться: был близок к суициду после двух судов, драки с женой и хейта фанатов. Теперь ищет гармонию в садоводстве