Экс-судья Егоров об удалении Дугласа в игре со «Спартаком»: «Перед эпизодом был офсайд. Наступ не был грубым, не дотягивает до второй желтой»

Судьи ошиблись с удалением Дугласа Сантоса, считает Александр Егоров.

Защитник «Зенита » наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча со «Спартаком » (2:2, второй тайм) и получил вторую желтую карточку .

«Ключевой эпизод, который, по сути, перевернул игру. Дуглас Сантос получает вторую желтую и отправляется в раздевалку. Но вот здесь начинается самое интересное. Для меня это ошибка арбитра Чистякова, и ошибка принципиальная.

Во-первых, если идти по цепочке событий, перед самим эпизодом был офсайд. Его можно было и нужно было фиксировать. Это уже снимает саму проблему. Но даже если брать конкретный фол, то он не дотягивает до второй желтой. Наступ? На повторе видно: это не полный шаг на стопу, не грубый и акцентированный наступ, а скорее скользящее касание бутсы Угальде. Сантос идет в отбор мяча, цепляет его краем, и движение ноги выглядит как отмашка, а не как намеренный наступ.

В такой игре, при такой температуре на поле, судья должен быть предельно точным. Это не момент, когда можно достать вторую желтую. Тем более в самом начале второго тайма, когда матч только начал входить в решающую фазу. Здесь нужно иметь стальные аргументы, чтобы ломать ход встречи удалением.

ВАР в этом случае бессилен – протокол не позволяет пересматривать эпизоды со второй желтой. Но динамика эпизода говорит сама за себя: касание минимальное, момент спорный, а для красной карточки этого недостаточно.

И вот в этом – корень проблемы. Одна судейская ошибка превращает дерби в совершенно другой матч. Атмосфера, ритм, сценарий – все уходит в другую сторону. И именно поэтому для меня решение Чистякова – это ключевой просчет, который будет обсуждаться еще долго, – сказал экс-арбитр и бывший глава Департамента судейства РФС.