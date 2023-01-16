Бартон о голе Бруну: «Офсайд не влияет на игру? Судьи просто выдумывают на ходу, в чем смысл?»

раскритиковал судейство в .

«Офсайд в манчестерском дерби. Как это не влияет на игру? Игра рукой, которая привела к голу в нашем матче в Аккрингтоне. Каким образом это не дает преимущества игроку и его команде?

В чем смысл, если судьи просто выдумывают на ходу?» – написал бывший защитник « » и «Ньюкасла» в твиттере.

В матче 20-го тура « » обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Эпизод с голом Бруну Фернандеша на 78-й минуте вызвал споры из-за возможного офсайда Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?