считает гораздо более сильным форвардом, чем .

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» ответил на твит, в котором утверждалось, что 32 из рекордных 54 голов Кейна за Англию пришлись на матчи против не самых сильных команд, а еще 18 мячей были забиты с пенальти.

«Люди сравнивают Руни и Кейна? Руни в совершенно другой стратосфере. Просто на несколько уровней выше.

Я уважаю то, что сделал Кейн, но давайте поговорим о результативности. , , Гари Линекер – все они на световые годы опережают Кейна как снайперы.

Руни к тому же попросту был лучшим игроком, последним английским игроком мирового класса. Из нынешних футболистов на такое имеет шанс претендовать лишь Беллингем», – написал Бартон.

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