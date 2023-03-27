Джоуи Бартон: «Руни на несколько уровней выше Кейна. Уэйн – последний английский игрок мирового класса. Оуэн, Ширер и Линекер как снайперы лучше Харри»

Теги Боруссия Дортмунд Уэйн Руни Майкл Оуэн Джоуи Бартон МЛС Ди Си Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Гари Линекер Тоттенхэм Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Джоуи Бартон считает Уэйна Руни гораздо более сильным форвардом, чем Харри Кейн.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» ответил на твит, в котором утверждалось, что 32 из рекордных 54 голов Кейна за Англию пришлись на матчи против не самых сильных команд, а еще 18 мячей были забиты с пенальти.

«Люди сравнивают Руни и Кейна? Руни в совершенно другой стратосфере. Просто на несколько уровней выше.

Я уважаю то, что сделал Кейн, но давайте поговорим о результативности. Майкл Оуэн, Алан Ширер, Гари Линекер – все они на световые годы опережают Кейна как снайперы.

Руни к тому же попросту был лучшим игроком, последним английским игроком мирового класса. Из нынешних футболистов на такое имеет шанс претендовать лишь Беллингем», – написал Бартон.

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46 комментариев

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дамир дугаров
Ответ Джавез Тилл
Надо было Уэйну тогда в 2011 что-то показать в финале...
Гол забил кстати
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nikitosdaipoltos
Ответ Игорь Туманов
обладатель зм всегда будет выше , не обладателя по типу вечно одаренных Неймаров , Кеинов и прочих . так что Оуэна как переплюнутого, точно прилетать не стоит
ну так загляните в статистику
я не принижаю заслуги Оуэна и не оспариваю его ЗМ.
сам Бартон говорит: "но давайте говорить о результативности".
Результативность Кейна выше и в клубе, и в сборной. С цифрами спорить бессмысленно
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Леха Л
Ответ Dimonty
Тут спор о другом: о влиянии игроков на ту команду. Кто-то реально считает победу в ЛЕ для МЮ выдающимся достижением. Бедный САФ, до чего МЮ измельчал
ну хорошо после того же Роналду было два АПЛ и два финала лч при Фергюсоне.
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Karra
бартон - очень забавный и неоднозначный персонаж.
но тут он во многом прав. кейн назабивал много, но сам по себе супертопом не является. а вот руни - являлся. уровень и правда разный.
кейну бы выиграть что-то со сборной, вот тогда и можно было бы их звездную величину сравнивать, но он самолично запорол пенальти французам... будет видимо последний шанс на евро.
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Иван Алейников
Ответ AminO2
Руни на фоне Кейна как Марадона на фоне Батистуты. Значительно более совершенные игроки, что не умаляет, конечно эффективности вторых.
Ширер топ!
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Dimonty
Ответ Леха Л
Закрывайте спор. Все эти трофеи они брали с Сэром Алексом. Не было бы его не было бы ничего. А кто лучший там был это уже другое. Тот же Видич и Фердинд были стеной в обороне. Ван Дер Сар непробиваемый вратарь. Чудо передачи Скоулза, о котором даже Хави, Иньеста и Гвардиола говорили что он лучший. Ну и трио в атака Тевез, Руни и Роналду. И все равно игроки приходили и уходили, но Сэр Алекс Фергюсон был вечный.
Тут спор о другом: о влиянии игроков на ту команду. Кто-то реально считает победу в ЛЕ для МЮ выдающимся достижением. Бедный САФ, до чего МЮ измельчал
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Artmann
Ответ dr. cage
Соглашусь с Бартоном.. Руни производил впечатление хай-класса. Ни Кейн, ни Грилиш, ни Стерлинг, ни Санчо с Решфордом подобного не показывали и вряд ли покажут.. Скажу немного по другому.. Когда появлялись слухи, что Реал или Барса, или Милан хочет подписать Руни, то в это верилось.. Это очень редкий скилл у британских игроков вообще, и у нападающих в частности.. Выглядеть так, чтобы клубы с материка хотели тебя подписать. Вообще в ХXI веке не так много было англичан, подпадающих под этот критерий.. И Руни, наряду с Бекхэмом и Оуэном, Стиви и Лэмпардом, Скоулзом и Уилшером как раз таковым являлся.. А из современных англичан я бы выделил Сака и Белингема.. Хотя ещё и молоды слишком.
В фильме "Что здесь делает Уилшер?")
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Арман Мартиросян
Трофеи выигрывает команда, а индивидуально Харри сильнее всех перечисленных, кроме разве что пикового Оуэна, но травмы не дали долго поддержать этот уровень. Так что мой выбор - Кейн.
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Игорь Туманов
Ответ nikitosdaipoltos
"На много световых лет" Это очень смешно Кейн и на клубном уровне обогнал всех перечисленных Бартоном игроков (если учитывать АПЛ) Я понимаю, что у многих комментаторов ностальгия по временам Руни, Оуэна, но, именно как снайпер, Кейн сопоставим только с Ширером
обладатель зм всегда будет выше , не обладателя по типу вечно одаренных Неймаров , Кеинов и прочих . так что Оуэна как переплюнутого, точно прилетать не стоит
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Artmann
Ответ Добрый Ретроград
Ты б ещё Бекхэма и Беста вспомнил.
Он про бомбардиров говорил. Ты даже этого не понял?)
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G_Batigol
Ответ Джавез Тилл
Надо было Уэйну тогда в 2011 что-то показать в финале...
Разве он не показал? Был лучшим с МЮ на поле. Только команда и Ван Дер Сап сыграли не на своем уровне
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Artmann
Ответ FootyfanaticRM
Кейн вроде тоже уже вошел в историю..
И что?
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FootyfanaticRM
Кейн вроде тоже уже вошел в историю..
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Бобынин
Соглашусь с Бартоном.
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2ran
Никогда не забуду гол Руни через себя в мачте с Сити. Это был шедевр!
+3
0
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Леха Л
Ответ Dimonty
С Роналду - брали трипит, брали ЛЧ. Ну а записывать в достижения МЮ Лигу Европы - смешно))
Закрывайте спор. Все эти трофеи они брали с Сэром Алексом. Не было бы его не было бы ничего. А кто лучший там был это уже другое. Тот же Видич и Фердинд были стеной в обороне. Ван Дер Сар непробиваемый вратарь. Чудо передачи Скоулза, о котором даже Хави, Иньеста и Гвардиола говорили что он лучший. Ну и трио в атака Тевез, Руни и Роналду. И все равно игроки приходили и уходили, но Сэр Алекс Фергюсон был вечный.
+1
0
+1
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Dimonty
Ответ nikitosdaipoltos
"На много световых лет" Это очень смешно Кейн и на клубном уровне обогнал всех перечисленных Бартоном игроков (если учитывать АПЛ) Я понимаю, что у многих комментаторов ностальгия по временам Руни, Оуэна, но, именно как снайпер, Кейн сопоставим только с Ширером
Не мешай юзерам спорста вспоминать о былых временах, когда трава была зеленее и вода мокрее))
+1
-1
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Добрый Ретроград
Ты б ещё Бекхэма и Беста вспомнил.
0
-2
-2
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Michael Boldyrev
- Грузины лучше чэм армяне!
- Чэм?!
- Чэм армяне!
+7
-1
+6
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nikitosdaipoltos
Ответ arsusha
Нет, не обогнал Хари всех вышеперечисленных. Рекорд Ширера все ещё не побит
не обогнал Харри одного Ширера, но обгонит через сезона 3 примерно
+1
-1
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Любезный Коссутий
великий старина Уэйн! снимаю виртуальную шляпу! застал всю его карьеру в МЮ - просто потрясающий футболист.
+1
0
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arsusha
Ответ nikitosdaipoltos
"На много световых лет" Это очень смешно Кейн и на клубном уровне обогнал всех перечисленных Бартоном игроков (если учитывать АПЛ) Я понимаю, что у многих комментаторов ностальгия по временам Руни, Оуэна, но, именно как снайпер, Кейн сопоставим только с Ширером
Нет, не обогнал Хари всех вышеперечисленных. Рекорд Ширера все ещё не побит
+3
-1
+2
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Dimonty
Ответ rigobersong
Без Роналду они выходили в финал ЛЧ, брали Чемпионат Англии и побеждали в ЛЕ:))
С Роналду - брали трипит, брали ЛЧ. Ну а записывать в достижения МЮ Лигу Европы - смешно))
0
-3
-3
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nikitosdaipoltos
"На много световых лет"
Это очень смешно
Кейн и на клубном уровне обогнал всех перечисленных Бартоном игроков (если учитывать АПЛ)
Я понимаю, что у многих комментаторов ностальгия по временам Руни, Оуэна, но, именно как снайпер, Кейн сопоставим только с Ширером
+19
0
+19
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dr. cage
Соглашусь с Бартоном..

Руни производил впечатление хай-класса.
Ни Кейн, ни Грилиш, ни Стерлинг, ни Санчо с Решфордом подобного не показывали и вряд ли покажут..

Скажу немного по другому.. Когда появлялись слухи, что Реал или Барса, или Милан хочет подписать Руни, то в это верилось..
Это очень редкий скилл у британских игроков вообще, и у нападающих в частности.. Выглядеть так, чтобы клубы с материка хотели тебя подписать.

Вообще в ХXI веке не так много было англичан, подпадающих под этот критерий.. И Руни, наряду с Бекхэмом и Оуэном, Стиви и Лэмпардом, Скоулзом и Уилшером как раз таковым являлся..

А из современных англичан я бы выделил Сака и Белингема.. Хотя ещё и молоды слишком.
+1
-4
-3
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