Джоуи Бартон: «Руни на несколько уровней выше Кейна. Уэйн – последний английский игрок мирового класса. Оуэн, Ширер и Линекер как снайперы лучше Харри»
Джоуи Бартон считает Уэйна Руни гораздо более сильным форвардом, чем Харри Кейн.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» ответил на твит, в котором утверждалось, что 32 из рекордных 54 голов Кейна за Англию пришлись на матчи против не самых сильных команд, а еще 18 мячей были забиты с пенальти.
«Люди сравнивают Руни и Кейна? Руни в совершенно другой стратосфере. Просто на несколько уровней выше.
Я уважаю то, что сделал Кейн, но давайте поговорим о результативности. Майкл Оуэн, Алан Ширер, Гари Линекер – все они на световые годы опережают Кейна как снайперы.
Руни к тому же попросту был лучшим игроком, последним английским игроком мирового класса. Из нынешних футболистов на такое имеет шанс претендовать лишь Беллингем», – написал Бартон.
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я не принижаю заслуги Оуэна и не оспариваю его ЗМ.
сам Бартон говорит: "но давайте говорить о результативности".
Результативность Кейна выше и в клубе, и в сборной. С цифрами спорить бессмысленно
но тут он во многом прав. кейн назабивал много, но сам по себе супертопом не является. а вот руни - являлся. уровень и правда разный.
кейну бы выиграть что-то со сборной, вот тогда и можно было бы их звездную величину сравнивать, но он самолично запорол пенальти французам... будет видимо последний шанс на евро.
- Чэм?!
- Чэм армяне!
Это очень смешно
Кейн и на клубном уровне обогнал всех перечисленных Бартоном игроков (если учитывать АПЛ)
Я понимаю, что у многих комментаторов ностальгия по временам Руни, Оуэна, но, именно как снайпер, Кейн сопоставим только с Ширером
Руни производил впечатление хай-класса.
Ни Кейн, ни Грилиш, ни Стерлинг, ни Санчо с Решфордом подобного не показывали и вряд ли покажут..
Скажу немного по другому.. Когда появлялись слухи, что Реал или Барса, или Милан хочет подписать Руни, то в это верилось..
Это очень редкий скилл у британских игроков вообще, и у нападающих в частности.. Выглядеть так, чтобы клубы с материка хотели тебя подписать.
Вообще в ХXI веке не так много было англичан, подпадающих под этот критерий.. И Руни, наряду с Бекхэмом и Оуэном, Стиви и Лэмпардом, Скоулзом и Уилшером как раз таковым являлся..
А из современных англичан я бы выделил Сака и Белингема.. Хотя ещё и молоды слишком.